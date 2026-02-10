Liga AUF Uruguaya 2026: conocé las altas y bajas de los 16 equipos que jugarán en la Primera División
El certamen, que comenzará con el Torneo Apertura en febrero de este año, empieza a delinear los planteles con aquellos futbolistas que se marchan, pero también los que arriban club por club.
Redacción El País
La Liga AUF Uruguaya 2026 comenzará el próximo fin de semana del 7 y 8 de febrero luego de que se dispute la Supercopa Uruguaya. Con esa meta, es que los equipos empezaron a armar sus planteles lo que implica sumar altas, pero también definir las bajas.
Para muchos, además, fue el turno de elegir nuevos entrenadores que serán los encargados de diagramar los futbolistas con los que contarán para una nueva campaña en la que muchos también tendrán competencia internacional.
Albion:
Altas: José Álvarez (Defensor Sporting), Francisco Ginella (Defensor Sporting), Hernán Toledo (Deportivo Maldonado), Álvaro López (Plaza Colonia), Francisco Couture (Cooper), Matías de los Santos (Nacional), Lucas Rodriguez Trezza (Atlético San Miguel - Argentina), Danilo Lerda (Deportivo Maldonado), Briam Acosta (Copiapó de Chile), Agustín Pereira (Racing), Tobías Figueroa (Antofagasta - Chile), Agustín Vera (Nacional).
Bajas: Anderson Brum, Diego Sánchez, Facundo Sosa, Maximiliano Burruzo, Francisco Ibañez, Gianfranco Alegre, Martín Iglesias, Rodrigo Rodríguez, Rodrigo Viega, Theo Casavalle, Valentín Amoroso, Sebastián Ramírez, Federico Ramos, Mateo Ayres, Daniel Peluffo, Valentin Jara
DT: Federico Nieves (nuevo)
Nota: Leonardo Pais, Carlos Airala, Pablo Lacoste, Octavo Perdomo, Nahuel Roldán, Federico Puente y Tomás Moschión renovaron sus contratos.
Boston River:
Altas: Leandro Suhr (Sarmiento), Gastón Ramírez (Miramar Misiones), Agustín Aguirre (Nueva Chicago – Argentina), Franco Pérez (Rentistas), Francisco Bonfiglio (Miami FC - Estados Unidos), Lautaro Vázquez (Nacional), Yair González (Argentinos Juniors - Argentina), Juan González (Atlético Tucumán - Argentina), Facundo Sosa, Gonzalo Reyna (Racing - Argentina).
Bajas: Guillermo López (Nacional), Mauricio Vera (Deportes Concepción), Gustavo Viera (Cerro Largo), Gerónimo Bortagaray, Randall Rodríguez, Ernesto Hernández, Baltasar Barcia (Nacional), Felipe Chiappini, Agustín Albarracín (Cagliari - Italia), Marcos Gómez (Kharaitiya - Qatar), Felipe Avenatti (Avaí - Brasil), Agustín Anello (Philadelphia Union - Estados Unidos)
DT: Israel Damonte (nuevo)
Nota: Marco Mancebo, Bruno Antúnez, Martín González y Juan Acosta renovaron.
Central Español:
Altas: Ignacio Rodríguez (AVS - Portugal), Facundo Borges (Uruguay Montevideo), Emiliano Márquez (Liverpool), Felipe Remualdi (Real Montevideo), Axel Vargas (Real Montevideo), Matías Kusmanis (Rampla Juniors), Juan Herrera (Defensor Sporting), Marcos Montiel, Lucas Pino (MC Torque), Lucas Wasilewsky (Liverpool), Máximo Alonso (San Antonio Bulo Bulo - Bolivia).
Bajas: Jairo Villalpando (Deportivo Táchira – Venezuela), Juan Ignacio Panzariello.
DT: Pablo de Ambrosio (sigue)
Nota: -
Cerro:
Altas: Francisco Bregante (Liverpool), Alejandro Severo (Racing), Augusto Cambón (Defensor Sporting), Ariel Lima (Defensor Sporting), Gianni Rodríguez (Santa Cruz de Chile), Mateo Argüello (Danubio), Facundo Butti (All Boys), Fabrizio Correa (River Plate), Martín Farías (Nacional), Jairo Amaro (Nacional), Emanuel Carlos (Fénix), Rodrigo Mederos (Nacional), Brian Quinteros (Nacional), Axel Méndez (Nacional), Tiago Rijo (Nacional), Nahuel Soria (libre, Liverpool), Juan Cruz Guasone (a préstamo de Estudiantes), Brahian Alemán (San Miguel - Argentina), Nahuel Sena (Defensor Sporting)
Bajas: Anthony Aires, Fabricio Vidal, Ignacio Neira (Maringá – Brasil), Enzo Larrosa (Independiente Medellín - Colombia), Sebastián Cáceres (MC Torque), Axel Frugone (Nacional), Mathías Cubero, Lucas Sequeira, Nicolás Fuica, Emanuel Cuello, Franco Rodríguez, Facundo Techera, Federico Acosta, Renzo Bacchia (Estudiantes de Rio Cuarto), Sebastián Camacho, Horacio Salaberry, Owen Falconis (Cerrito), Facundo Silvestre, Carlos Da Rosa, Mathías Abero, Matías Ocampo, Mauro Villar, Juan Pablo Álvarez, Mathías Suárez
DT: Nelson Abeijón (nuevo).
Nota: Agustín Miranda (renovó).
Cerro Largo:
Altas: Emiliano Jourdan (River Plate), Gabriel Chocobar (Oriental de La Paz), Alexander Hernández (Racing), Mateo Monserrat (Ferro Carril Oeste - Argentina), Axel Pandiani (Miramar Misiones), Santiago Marcel (Colón FC), Diego Daguerre (Nacional), Gustavo Viera (Boston River), Pedro González (Olimpia - Paraguay), Santiago Cappi (Rampla Juniors), Santiago Franca (Fénix), Fernando Souza (Atenas de San Carlos), Federico Sellecchia (Villa Dálmine - Argentina), Tiziano Correa (River Plate), Juan Moreno (Miramar Misiones), Alexis Piegas.
Bajas: Gino Santilli (Banfield – Argentina), Agustín Pérez (Deportivo Táchira – Venezuela), Lautaro Vázquez, Facundo Parada (Racing), Cristian González, Brian Ferrares, Facundo Bonifazi, Alan Di Pippa, Erico Cuello, Federico Medina, Franco Delgado, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Franco Rossi, Federico Pintado
DT: Danielo Núñez (sigue)
Nota: Federico Pintado, Sebastián Assis y Nicolás Bertocchi renovaron sus contratos.
Danubio:
Altas: Martín Jourdan (Acassuso - Argentina), Enzo Cabrera (Río Negro de San José), Joaquín Pereyra (Correcaminos - México), Ivo Constantino (Belgrano de Córdoba - Argentina), Maicol Ferreira (Colón FC), Tomás Cavanagh (Velez - Argentina), Sebastián Rodríguez (Universidad de Chile), Iván Rossi (Juventud de Las Piedras)
Bajas: Matías González (Peñarol), Santiago Romero, Mario Risso, Renzo Rabino (Juventud de Las Piedras), Sergio Núñez, Jairo Amaro, Maximiliano Perg, Evelio Cardozo, Mateo Argüello, Ignacio Pintos, Lucas Sanseviero, Ignacio Pais.
DT: Diego Monarriz (nuevo)
Nota: Emiliano Velázquez, Leandro Sosa, Mauro Goicoechea, Juan Millán, Camilo Mayada, Sebastián Fernández y Diego Píriz renovaron sus vínculos.
Defensor Sporting:
Altas: Facundo Castro (Palestino - Chile), Valentín Rodríguez (Al Wasl - Emiratos Árabes Unidos), Brian Montenegro (Aucas - Ecuador), Nicolás Medina (Atlanta - Argentina), Joaquín Valiente (finalizó préstamo con Barcelona - Ecuador), Axel Frugone (Nacional), Juan Pablo Goicochea (Platense - Argentina).
Bajas: Rodrigo Dudok, Francisco Ginella (Albion), José Álvarez (Albion), Juan Viacava, Nahuel Furtado, Augusto Cambón (Cerro), Ariel Lima (Cerro), Diego Abreu (Tijuana - México), Patricio Pacífico (Barcelona - España), Nahuel Sena.
DT: Román Cuello (nuevo)
Nota: Kevin Dawson, Guillermo De los Santos y Lucas Machado renovaron.
Deportivo Maldonado:
Altas: Guillermo López (Nacional), Emiliano Mozzone (Sportivo Italiano, Argentina), Adrián Vila (Rampla Juniors), Christian Tabó (Rampla Juniors), Nicolás Fuica (Cerro), Juan Martín Ginzo (Agropecuario), Bruno Mendes (Vila Nova FC), Juan Manuel Ramos (Plaza Colonia). Maximiliano González (a préstamo de Lanús), Joaquín Fernández (La Serena - Chile).
Bajas: Emiliano Bermúdez, Joel Poiso, Ángel Rodríguez, Nicolás Toloza, Hernán Toledo.
DT: Gabriel di Noia (sigue)
Nota: Sebastián Tormo, Hernán Petryk, Facundo Tealde, Gonzalo Larrazábal, Santiago Ramírez, Sebastián González, Hernán Menosse, Maximiliano Noble y Diego Segovia, renovados.
Juventud de Las Piedras:
Altas: Ignacio Mujica (Rentistas), Leonel Roldán (Velez - Argentina), Bruno Larregui (Deportes Tolima - Colombia), Alejo Cruz (Peñarol), Renzo Rabino (Danubio), Fernando Mimbacas (Burgos - España), Agustín Alaniz (Banfield - Argentina), Patricio Pernicone (Vélez - Argentina), Martín Cáceres (Libertad - Paraguay).
Bajas: Matías Duffard, Geiner Martínez (Philadelphia Union), Jonathan Urretaviscaya (Wanderers), Federico Varese (Racing), Leandro Otormín, José Aja, Nahuel Gómez, Thomás Rodríguez, Facundo Vigo, Agustín Rodríguez (Atlas - México).
DT: Sebastián Méndez (sigue)
Nota: Hizo uso de la opción de compra de Agustín Rodríguez. Mateo Izaguirre, Axel Prado, Emmanuel Mas, Federico Barrandeguy, Iván Rossi, Sebastián Sosa, David Morosini renovaron.
Juventud le da la bienvenida a Martín Cáceres, futbolista de amplia trayectoria internacional y campeón de la Copa América 2011 con Uruguay. Su llegada jerarquiza al plantel y refuerza el crecimiento deportivo del club.
Liverpool:
Altas: Mathias Bernatene (Magallanes - Chile), Ramiro Degregorio (Racing de Avellaneda), Felipe Barrenechea (Peñarol), Federico Martínez (Atlético Goianiense - Brasil), Facundo Barcelo (CRB - Brasil), Diego Romero (Nacional), Martín Campaña (Peñarol), Kevin Lewis (OFI Crete - Grecia), Santiago Laquidain (Aldosivi - Argentina), Santiago Strasorier (Colegiales - Argentina), Ruben Bentancourt (Argentinos Juniors - Argentina), Diego Zabala (Amazonas - Brasil), Nicolás Garayalde (Vélez - Argentina).
Bajas: Gonzalo Nápoli (León - México), Abel Hernández (Peñarol), Nicolás Vallejo (León), Sebastián Lentinelly (Olimpia – Paraguay), Manuel Castro (Juventude), Ezequiel Forclaz (Estudiantes de Río Cuarto), Maximiliano Gómez, Emiliano Márquez, Lucas Suárez, Nicolás Cabral, Diego Rodríguez, Franco Catarozzi, Martín Rea (Bucaramanga de Colombia), Lucas Wasilewsky.
DT: Camilo Speranza (nuevo)
Nota: Martín Rabuñal renovó su contrato.
MC Torque:
Altas: Sebastián Cáceres (Cerro), Valentino Würth (Plaza Colonia), Salomón Rodríguez (Colo Colo - Chile), Gastón Rodríguez (Rangers - Chile), Juan Quintana (River Plate), Franco Romero (Farense - Portugal)
Bajas: Guillermo Fratta (Deportivo Táchira – Venezuela), Santiago Costa, Walter Núñez (Newells - Argentina), José Neris, Kevin Arévalo (Akron - Rusia), Lucas Pino.
DT: Marcelo Méndez (sigue)
Nota: Ignacio Molina y Ezequiel Busquets, renovados
Nacional:
Altas: Tomás Verón Lupi (Grasshopers - Suiza), Agustín Vera (River Plate), Maxi Silvera (Peñarol), Baltasar Barcia (Independiente - Argentina), Jhon Guzmán (Inter de Palmira - Colombia), Juan de Dios Pintado (Gimnasia - Argentina), Agustín Rogel (Hertha Berlin - Alemania), Camilo Cándido (Cruz Azul - México), Mauricio Vera (Deportes Concepción - Chile)
Bajas: Lucas Villalba (Botafogo), Mauricio Pereyra (se retiró del fútbol), Diego Romero (Deportivo Maldonado), Matías de los Santos (Albion), Axel Frugone (Defensor Sporting), Hayen Palacios, Guillermo López, Diego Capdevilla, Juan Echeverría, Christian Ebere (Cruz Azul - México), Christian Oliva (Santos - Brasil).
DT: Jadson Viera (sigue)
Nota: Federico Bais renovó su contrato.
Peñarol:
Altas: Franco Escobar (Houston Dynamo – Estados Unidos), Washington Aguerre (Independiente Medellín - Colombia), Facundo Batista (Atlético Nacional - Colombia), Sebastián Britos (Universitario), Abel Hernández (Liverpool), Gastón Togni (Defensa y Justicia - Argentina), Lucas Ferreira (Defensa y Justicia - Argentina), Diego Laxalt (Dinamo Moscú - Rusia), Luis Angulo (Talleres - Argentina), Mauricio Lemos (Vasco da Gama - Brasil).
Bajas: Brayan Cortés (Argentinos Juniors - Argentina), Pedro Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Ignacio Sosa (RB Bragantino – Brasil), Héctor Villalba, Maximiliano Silvera (Nacional), Martín Campaña (Liverpool), Mathías de Ritis, Javier Báez, Javier Méndez, Alejo Cruz.
DT: Diego Aguirre (sigue)
Nota: Eric Remedi, Matías Arezo y Lucas Hernández renovaron.
Progreso:
Altas: Fabricio Fernández (Al Orooba - Emiratos Árabes Unidos), Santiago Viera (Amazonas - Brasil), Agustín Requena (Fénix), Agustín Codagnone (Terremoto), Diego Sánchez (Albion), Sebastián Cardozo (Motagua), Federico Andueza (Sarmiento - Argentina), Andrés Mehring (Academia Puerto Cabello - Venezuela), Facundo De León (River Plate), Agustín Requena (Fénix), Agustín Paz (Estudiantes de Buenos Aires - Argentina), Jonathan Dos Santos (Mushuc Runa - Ecuador)
Bajas: Nahuel Suárez, Franco López, Danilo Asconeguy, Pablo López, Carlos Ordoñez, Rodrigo Hernández, Alejandro Prieto, Nicolás Gentilio, Nicolás Olivera (Wanderers), Facundo Sosa, Alejandro García.
DT: Leonel Rocco (sigue)
Nota: Ignacio Lemmo, Adrián Colombino, Ayrton Cougo, Gonzalo Silva, Facundo Kidd, Gianfranco Trasante renovaron.
Racing:
Altas: Federico Varese (Juventud), Sebastián Da Silva (Miramar), Facundo Parada (Cerro Largo), Juan Antonio Pérez (Terremoto), Tomás Habib (Acasusso - Argentina), Thiago Fernández (Wanderers), Rodrigo Dudok
Bajas: Gastón Bueno, Agustín Pereira, Lautaro Amadé, Santiago Ramírez, Maximiliano Pinela (Tepatitlán - México), Yonatan Rodríguez, Alexander Hernández (Cerro Largo), Rodrigo Mederos, Alejandro Severo.
DT: Christian Chambian (sigue)
Nota: Martín Ferreira y Álex Vázquez renovaron sus contratos.
Wanderers:
Altas: Fabricio Formiliano (Unión Española - Chile), Jonathan Urretaviscaya (Juventud de Las Piedras), Nicolás Olivera (Progreso), Sergi Oriol (Peñarol), Darlin Mencia (Real España - Honduras), Agustín Buffa (Oriental de La Paz), José Alberti (Jeonnam Dragons - Corea del Sur), Gonzalo Freitas (Goias - Brasil), Nahuel Furtado (Defensor Sporting), Mateo Levato (Universidad de Concepción - Chile), Lisandro Bajú, Santiago Benítez (Peñarol).
Bajas: Jhonny da Silva, Germán Gabriel, Pablo Lima, Emiliano García, Francisco Cerro, Tabaré Viudez, Kevin Parzajuk, Federico Martínez, Guillermo Wagner, Bruno Veglio, Andrew Teuten, Martín Suárez
DT: Mathías Corujo (nuevo)
Nota: Leandro Zazpe, Santiago Guzmán y Rodrigo Rivero renovaron. Diego Zabala y Martín Rabuñal interesan.
