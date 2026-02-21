Racing 4-0 Danubio: la Escuelita dominó de punta a punta y lo mató en el final con tres goles en cinco minutos

Racing se impuso con absoluta claridad a Danubio, lo goleó por 4-0 e incluso falló un penal. La Escuelita controló el partido desde una alta presión y generó mucho peligro con la pelota quieta, sobre todo en el primer tiempo, de donde se generó el tiro desde los 11 pasos que falló Esteban Da Silva, y Tomás Habib abrió la cuenta de cabeza.

En el segundo tiempo bancó el envión de Danubio, mantuvo alto el bloque defensivo, generó mucho peligro por izquierda, y lo terminó matando al partido con goles provenientes del juego directo. Tres en cinco minutos, para regalarle una goleada a su gente.

Primer tiempo:

Racing inclinó la cancha en el arranque, teniendo incluso su primera jugada a los dos minutos de partido, con un remate a distancia de Álex Vázquez, que le salió muy centrado y generó una buena respuesta de Mauro Goichoechea que la mandó al corner. La Escuelita tuvo además la chance de poner a Esteban Da Silva un par de veces mano a mano con los centrales, pero Emiliano Velázquez ganó el duelo.

A los 14', una insólita mano de Nicolás Azambuja generó un penal a favor del equipo de Sayago. El delantero falló el cabezazo y metió la mano modificando el recorrido del balón, Christian Ferreyra lo observó en el VAR, y Esteban Ostojich confirmó la sanción. Sin embargo, Esteban Da Silva ajustó la pelota contra el palo izquierdo, pegó en el vertical y salió.

Danubio perdió a Velázquez por lesión a los 25'. Racing, que había anunciado con buenas ejecuciones de pelota quieta, llegó al primero tras un corner ejecutado por Juan Antonio Pérez, que cabeceó limpio de Tomás Habib para poner el 1-0. Falla defensiva de la Franja, que en la zona dejó un hombre para dos marcas en el segundo palo, y el delantero argentino leyó de buena manera, saliendo de la referencia, al posicionarse en el punto penal, con una defensa muy hundida, ejecutando el golpe de cabeza, con total soledad.

¡CABEZAZO Y ADENTRO!



Tras un córner, Tomás Habib anotó el 1-0 ante Danubio por la fecha 3 del campeonato.#LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/jjUTfOE2Py — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) February 21, 2026

Si bien Esteban Da Silva salió lesionado, el local siguió haciendo daño con la pelota quieta. Álex Vázquez ejecutó un buen tiro libre frontal, que Ramiro Brazionis bajó para Felipe Kairus y Goicoechea salvó, primero el remate del mediocampista, y en el rebote metió una buena mano, para desviar el tiro de Habib, que se estrelló en el travesaño.

Danubio tuvo su primera llegada en los pies de Azambuja, tras una buena conducción de Mateo Peralta, que filtró una buena pelota al mediocampista, que ganó en velocidad ante los centrales, pero Facundo Machado achicó bien, para atajar una buena pelota.

Segundo tiempo:

Racing mantuvo el dominio en el arranque del segundo tiempo, exigiendo a Goicoechea de temprano, tras un buen cabezazo de Habib, que se desmarcó con una diagonal, para conectar un centro de Vázquez. Martín Ferreira con un centro pasado, generó una buena chance de Esteban Da Silva, que intentó darle de aire, pero se le fue desviada.

Danubio empujó para generar sus chances, donde pudo incomodar el arco de Machado sin claridad.

En contrapartida, Racing, que había insinuado por izquierda, aprovechó un recupero alto, encontró a Franco Suárez por ese sector, que colocó un buen centro para Iván Manzur, que cabeceó y pese a la buena respuesta de Goichoechea, Yuri Oyarzo la empujó en el rebote. La Escuelita fue una ráfaga encontrando tres goles en cinco minutos, el segundo se produjo gracias a una muy buena jugada individual de Manzur, que arrancó en tres cuartosy fue dejando por el camino hombres, agarrando a un rival mal parado, tras su equipo robar presionando tras el saque del medio rival. Iván definió cruzado ante la salida de Goicoechea, que había intentado achicar.

¡DOS GOLES EN DOS MINUTOS PARA LA ACADEMIA!



Yuri Oyarzo e Iván Manzur anotaron el segundo y tercer gol, respectivamente, en el triunfo de Racing sobre Danubio.#LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/4ZJueL79JZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) February 21, 2026

Poco después, el delantero fue a la presión sobre el arquero, recuperó la pelota y encontró a Vázquez en la puerta del área, que abrió su pie zurdo y la puso abajo, contra el primer palo del arquero franjeado.

¡CUARTO GOL Y LA ACADEMIA SELLÓ EL TRIUNFO!



De larga distancia, Álex Vázquez anotó el 4-0 ante Danubio.#LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/rVpv5D4r0S — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) February 21, 2026

Racing 4-0 Danubio:

Racing: Facundo Machado; Guillermo Cotugno (Facundo González 62'), Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Álex Vázquez, Felipe Cairus, Juan Antonio Pérez (Juan Bosca 46'), Esteban Da Silva (Yuri Oyarzo 68'); Tomás Habib (Franco Suárez 68'), Sebastián Da Silva (Iván Manzur 36').

DT: Cristian Chambian.

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti (Iván Rossi 46'), Joaquín Pereyra, Emiliano Velázquez (Mateo Rinaldi 25'), Tomás Cavanagh (Enzo Cabrera 63'); Sebastián Rodríguez (Luis Femia 73'), Camilo Mayada (Leandro Sosa 73'), Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Sebastián Fernández, Nicolás Azambuja.

DT: Diego Monarriz.

Goles: Tomás Habib 28' (R), Yuri Oyarzo 76' (R), Iván Manzur 78' (R), Álex Vázquez 81' (R).

Amarillas: Juan Antonio Pérez 35' (R), Iván Manzur 43' (R), Juan Bosca 66' (R).

Rojas: Maicol Ferreira 83' (D).

Hora: 09:45

Televisa: DSports, cables y Disney+

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo

Cuarto: Augusto Olmos

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández