Defensor Sporting 1-0 Cerro Largo por el Apertura: el Tuerto corrió riesgos, pero sigue invicto y pelea arriba

El estadio Luis Franzini fue el escenario para el cierre de la jornada del viernes por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya . Defensor Sporting llegaba entoncado luego de vencer a Liverpool y recibió a Cerro Largo que buscaba dejar atrás la derrota sufrida como local ante Wanderers.

El violeta se hizo cargo del partido desde el incio y fue a buscarlo, hizo los méritos, pero el gol no llegó hasta el segundo tiempo. Tras el tanto de Brian Montenegro, el Tuerto le cedió la pelota al arachán y pudo pagarlo caro. Kevin Dawson salvó cerca del final y Lucas Correa también tuvo otra chance sobre la hora. Defensor Sporting corrió ciertos riesgos, pero hizo valer ese gol del delantero paraguayo para salvar el invicto e irse a dormir primero en la tabla.

Primer tiempo:

El equipo violeta se puso el traje de protagonista en los primeros minutos, buscaba una victoria importante para la tabla y también anímica. En poco más de una semana, Defensor enfrentará a Montevideo City Torque en el Viera por un lugar en la Sudamericana y el equipo de Román Cuello viene de menos a más.

Sobre los 20 minutos, el Tuerto tuvo tres chances de gol y ganaba por las bandas. Primero un remate de Lucas Agazzi que se fue muy alto, luego un desborde de Xavier Biscayzacú que terminó en un centro y una media vuelta de Brian Montenegro, que obligó a Juan Moreno a una buena atajada, y por último un cabezazo de Guillermo de los Santos en ese tiro de esquina.

La primera para el arachán llegó a los 24 minutos después de una falta que le cometieron a Gustavo Viera. Estaba algo lejos, pero Julián Pou se hizo cargo de la ejecución, buscó el segundo palo de Kevin Dawson y la pelota cayó cerca del ángulo izquierdo del arquero violeta.

Sobre el final de la primera parte, Defensor Sporting tuvo la más clara. Alexander Machado recibió de Mauricio Amaro y sacó un fuerte remate al arco que obligó a dar rebote a Juan Moreno y el primero en llegar fue Brian Montenegro, pero la definición del paraguayo se fue muy por encima del horizontal.

Segundo tiempo:

En menos de 10 minutos, Defensor capitalizó los méritos que había hecho en la primera mitad. En una jugada muy entreverada, Axel Frugone cortó hacia al centro, pinchó para Torterolo, este descargó en Biscayzacú y la exigencia del Grillito hizo que un jugador de Cerro terminara habilitando Brian Montenegro. El paraguayo, que se había perdido una situación muy clara en el primer tiempo, apretó la pelota y sacó un remate cruzado que agarró a contra pierna a Moreno y se convirtió en la apertura del marcador. Merecida, a los siete minutos del complemento.

¡EL GOL QUE LE DIO EL TRIUNFO A DEFENSOR!



Montenegro sacó un zurdazo implacable contra el poste izquierdo de Moreno para el 1-0 sobre Cerro Largo. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Le costó mucho al equipo violeta ponerse en ventaja y entonces decidió cuidarla. Román Cuello cambió a los tres por detrás de la referencia de área, Montenegro, y uno de eso cambios fue el ingreso de Lucas Paul de los Santos. Se paró por delante de la última línea y le dio al equipo más marca y también buena salida con pelota dominada. La pasó a tener más Cerro Largo, Defensor Sporting se la cedió, y había un riesgo.

A los 40 minutos Mario García, que recién había ingresado por Sebastián Assis, tuvo una gran media vuelta dentro del área que encontró muy bien ubicado a Dawson que mandó al córner.

Tres minutos más tarde, se volvió a salvar el Tuerto. Un cabezazo en el primer palo de Guillermo de los Santos descolocó a todos los que venían detrás y Lucas Correa quedó en una posición inmejorable, pero se llevó puesta la pelota y ésta se perdió por arriba del horizontal.

Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el partido ante Cerro Largo por la tercera fecha del Apertura 2026. Foto: @DefensorSp

Defensor Sporting vs. Cerro Largo: alineaciones confirmadas

Día. Viernes 20 de febrero de 2026

Hora. 21:30

Torneo. Apertura, fecha 3

Transmite. DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Mateo Caballero, Axel Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro; Alan Torterolo (68' Nicolás Wunsch), Alexander Machado (77' Brian Lozano), Xavier Biscayzacú (77' Lucas de los Santos); Brian Montenegro.

DT. Román Cuello

Cerro Largo. Juan Moreno; Julián Pou, Lucas Correa, Nicolás Ramos, Mateo Monserrat; Alexander Hernández (85' Nicolás Bertocchi), Sebastián Assis (85' Mario García), Axel Pandiani (46' Emiliano Jourdan), Bruno Hernández; Gustavo Viera (78' Federico Sellechia), Tiziano Correa.

DT. Danielo Núñez

Amarillas. Caballero, Biscayzacú (DSC); Ramos, Correa, Monserrat, Assis (CL). Rojas. No hubo.

Goles. 52' Brian Montenegro (1-0)

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Hector Bergalo y Luis Lassaga

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Leodán González y Andrés Cunha

La previa:

Para el equipo violeta es el desafío de sumar de a tres para mantener el invicto y quedar transitoriamente como líder del torneo por encima de Central Español, Deportivo Maldonado, que recibirá a Peñarol y Danubio.

Román Cuello, entrenador del Tuerto, hace un solo cambio respecto al once inicial en la victoria frente a Liverpool de la última fecha. Facundo Castro no estará a la orden e ingresará en su lugar Alan Torterolo.

En la visita sí habrá más cambios. El arachán viene de perder en su fortaleza, el Ubilla de Melo, y Danielo Núñez mete mano en el once. Julián Pou y Nicolás Ramos serán los cambios en la última línea y Gustavo Viera se irá de titular, relegando a Emiliano Jourdan.