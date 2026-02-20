Cerro 1-1 Liverpool: el negriazul rescató un punto, tras un increíble error de Campaña que adelantó al local

Se abrió la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y lo hizo en el Estadio Luis Tróccoli porque se enfrentaron Cerro y Liverpool con puntos muy importantes en juego.

Es que el Villero había perdido los dos partidos que había jugado hasta el momento frente a Danubio y Albion y estaba obligado a sumar para no seguir comprometiéndose con el descenso a la Segunda División.

Por su parte, el Negro de la Cuchilla —que atraviesa la doble competencia— había ganado en el debut frente a Albion, pero cayó en su segundo encuentro ante Defensor Sporting e iba por la recuperación previo a viajar a Colombia buscando remontar el 1-2 de la ida ante Independiente Medellín por Copa Libertadores.

Tras unos 60 minutos donde pasó muy poco, lo mejor se vio en la última media hora de juego donde aparecieron los dos goles, chances claras y hasta polémicas que llevaron a que ambos equipos pidieran penales a su favor, aunque ninguno se sancionó.

En la primera hora de juego lo más claro fue un remate de Diego Romero que pisó el área local, disparó de volea un centro que llegó desde la izquierda y la pelota se fue apenas ancha del arco de Fabrizio Correa.

Para el complemento la historia cambió y Cerro fue, se animó y estuvo muy cerca de adelantarse por un remate de Nahuel Sena que pegó en el palo y Nahuel Soria se lo perdió abajo del arco, pero pocos minutos después, el local tuvo revancha, con complicidad de Martín Campaña.

GROSERO ERROR DE CAMPAÑA Y GOL DE CERRO



Severo remató al primer palo, el arquero de Liverpool no pudo contener el remate y el Albiceleste tomó la ventaja transitoria. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Alejandro Severo, que ingresó muy bien, llevaba tres minutos en cancha y sacó un disparo que no tenía demasiadas intenciones, pero se le escapó por debajo del cuerpo al arquero y fue el 1-0 de los esta vez dirigidos por Álvaro Alejandro Mello porque Nelson Abeijón fue expulsado la fecha anterior.

Pero al local le duró poco la diferencia porque tres minutos más tarde Federico Martínez apareció muy solo dentro del área, bajó la pelota y definió cruzado para poner el empate y luego de esa igualdad, fue Liverpool quien tuvo las chances para darlo vuelta.

¡GRAN ACCIÓN Y LA MANDÓ AL FONDO DEL ARCO!



Martínez recibió bárbaro y definió cruzado para el 1-1 de Liverpool ante Cerro. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Primero con un cabezazo de Martín Rabuñal que se lo perdió en el área chica y luego a Fede Martínez que cabeceó en el área, pero su intento se fue apenas ancho del vertical derecho de Correa.

Cerro 1-1 Liverpool:

Cerro: Fabrizio Correa; Nahuel Sena, Facundo Butti, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli, Jairo Amaro (73' Alejandro Severo); Cristian Barros, Rodrigo Mederos (63' Agustín Miranda), Pablo Nongoy (88' Augusto Cambón); Santiago Paiva (63' Nahuel Soria). DT: Álvaro Mello (AT).

Liverpool: Martín Campaña; Gonzalo de Mello, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín, Diego Romero (63' Kevin Lewis); Nicolás Garayalde (75' Facundo Perdomo), Ezequiel Olivera (45' Martín Rabuñal), Lucas Acosta (63' Federico Martínez); Ramiro Degregorio, Ruben Bentancourt, Diego Zabala (86' Renzo Machado). DT: Camilo Speranza.

Goles: 76' Alejandro Severo (C) / 1-0; 79' Federico Martínez (L) / 1-1.

Amarillas: Facundo Butti, Jairo Amaro, Nahuel Sena, Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli (C); Ruben Bentancourt, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín (L).

Hora: 18:45

Televisa: DSports, cables y Disney+

Estadio: Luis Tróccoli

Árbitro: Federico Arman

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto: Federico Mondernell

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Fedorczuk.