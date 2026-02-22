Jadson Viera: la curiosa pista sobre el jugador que interesa en Nacional y qué le agradó ante Progreso

Jadson Viera se retiró con visible optimismo del Landoni después de la victoria de Nacional: “Busqué eso, el control del partido. Yo no quería un partido chato, quería dinámica. El segundo tiempo fue más abierto y no dominamos, nos faltó más con el balón”, inició en rueda de prensa desde Durazno.

Respecto de cómo pudo haber impactado la antesala clásica en este partido concreto, dijo: “En la previa a un partido como el clásico se puede esperar esto y capaz aque inconscientemente los jugadores lo estaban pensando”.

“Está bastante entreverado este inicio de torneo para todos y sumar es muy importante. La idea es seguir mejorando y sobre el equipo iremos viendo situaciones como siempre”, adelantó pensando en el cruce del domingo 1 de marzo ante Peñarol en el Gran Parque Central. En este sentido dejó claro que tendrá una precaución especial: “Viste que la información sale bastante. Vamos a tratar de que se sepa lo menos posible, pero no es fácil jugar estos partidos previos”.

Jadson Viera dando una indicación en pleno partido de Nacional frente a Progreso en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

En lo que respecta al mercado de pases, la pregunta es si Nacional ya se retiró de forma definitiva del mercado o si aún tiene jugadores en la mira. Ante la consulta específica sobre este tema afirmó: “Vamos a ver en estos días, queda muy poco tiempo y, si llega un jugador, es porque estoy recontra seguro porque lo tuve y estuve con él en algún equipo o tengo buenas referencias, si no es en esas condiciones daremos por cerrado el plantel”.

En relación al tema agregó más información: “Hasta ahora hay sondeos, es algo medio complicado pero uno piensa en lo que viene con la doble competencia y es mejor tener algo más, pero siempre y cuando sea dentro de esas condiciones”.

En referencia concreta a cuál es la posición en la que estarían buscando a un nuevo futbolista, Viera se lo tomó con calma y sonrió: “Es un jugador de fútbol, ja”, expresó. Aunque, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, sería un volante de contención con el propósito de reforzar un lugar donde hoy están Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Mauricio Vera y el colombiano Jhon Guzmán, que llegó como una apuesta del área deportiva del Bolso y lo ven bien, pero aún no ha tenido minutos oficiales. Con la salida de Christian Oliva al Santos, pretenden tener una mayor cantidad de opciones en ese lugar.