Jadson Viera: la curiosa pista sobre el jugador que interesa en Nacional y qué le agradó ante Progreso
El entrenador del tricolor habló desde Durazno tras el triunfo 1-0 ante el Gaucho e hizo un análisis del rendimiento colectivo. También se refirió a lo que busca en el cierre del mercado de pases.
Jadson Viera se retiró con visible optimismo del Landoni después de la victoria de Nacional: “Busqué eso, el control del partido. Yo no quería un partido chato, quería dinámica. El segundo tiempo fue más abierto y no dominamos, nos faltó más con el balón”, inició en rueda de prensa desde Durazno.
Respecto de cómo pudo haber impactado la antesala clásica en este partido concreto, dijo: “En la previa a un partido como el clásico se puede esperar esto y capaz aque inconscientemente los jugadores lo estaban pensando”.
“Está bastante entreverado este inicio de torneo para todos y sumar es muy importante. La idea es seguir mejorando y sobre el equipo iremos viendo situaciones como siempre”, adelantó pensando en el cruce del domingo 1 de marzo ante Peñarol en el Gran Parque Central. En este sentido dejó claro que tendrá una precaución especial: “Viste que la información sale bastante. Vamos a tratar de que se sepa lo menos posible, pero no es fácil jugar estos partidos previos”.
En lo que respecta al mercado de pases, la pregunta es si Nacional ya se retiró de forma definitiva del mercado o si aún tiene jugadores en la mira. Ante la consulta específica sobre este tema afirmó: “Vamos a ver en estos días, queda muy poco tiempo y, si llega un jugador, es porque estoy recontra seguro porque lo tuve y estuve con él en algún equipo o tengo buenas referencias, si no es en esas condiciones daremos por cerrado el plantel”.
En relación al tema agregó más información: “Hasta ahora hay sondeos, es algo medio complicado pero uno piensa en lo que viene con la doble competencia y es mejor tener algo más, pero siempre y cuando sea dentro de esas condiciones”.
En referencia concreta a cuál es la posición en la que estarían buscando a un nuevo futbolista, Viera se lo tomó con calma y sonrió: “Es un jugador de fútbol, ja”, expresó. Aunque, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, sería un volante de contención con el propósito de reforzar un lugar donde hoy están Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Mauricio Vera y el colombiano Jhon Guzmán, que llegó como una apuesta del área deportiva del Bolso y lo ven bien, pero aún no ha tenido minutos oficiales. Con la salida de Christian Oliva al Santos, pretenden tener una mayor cantidad de opciones en ese lugar.
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