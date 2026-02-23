Ruglio sobre arbitraje: "Se están acostumbrando a jugar con el trabajo de todos, a mí me sacaron un campeonato"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló tras el triunfo 2-1 sobre Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo por la tercer fecha del Torneo Apertura, se refirió al polémico arbitraje de Gustavo Tejera en la victoria de Nacional sobre Progreso, puso la Copa Libertadores por sobre el clásico y la consideración de Brandon Álvarez.

"El clásico es importante, pero nuestro sueño es la Copa"

Leandro Umpiérrez, de muy buen ingreso, disputa la pelota con Hernán Menosse en el partido de Peñarol ante Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

“Lo hicimos bien en la Supercopa y con Torque, pero el partido del otro día (con Central) fue muy malo y hoy fue muy malo. Nos salvaron las individualidades, tenemos tiempo pero tenemos que agarrar un circuito de juego", analizó el mandatario aurinegro ante los medios de prensa que aguardaron su salida al término del partido.

Consultado por el encuentro del domingo ante Nacional en el Gran Parque Central, Ruglio opinó: "El clásico es importante, pero nuestro sueño es la Copa, la vamos a seguir peleando aunque parezca muy lejana, no somos extraterrestres, sabemos que es difícil, pero queremos llegar bien a la Copa, que el año pasado no pudimos, llegamos con una tembladera y entramos en un bajón del que no podíamos salir".

Tras la llegada del Indio Fernández a Peñarol le restaría cerrar un último extremo, ante Deportivo Maldonado se dio el ingreso del joven de 18 años, tema que el presidente y el entrenador venían hablando. "Confió en lo que Diego Aguirre me diga. Eso hablamos estos días, preguntarnos si el puntero que va a venir es mejor que Brandon, que (Stiven) Mulhetaler, dónde está en proyecto del club, tenemos un jugador que tiene tremenda elegancia para jugar. Si no juega él no hay proyecto. El otro día hablábamos con Diego (Aguirre) y me decía que tenía ganas de tirarlo a la cancha. No puede ser que lo estén scouteando de Europa y no le demos cancha”.

"Los árbitros se están manchando solos"

Leonel Rocco y su calentura con Gustavo Tejera en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

El minuano no escapó al tema del fin de semana y respecto al arbitraje en general, pero haciendo énfasis en el partido de Gustavo Tejera entre Nacional y Progreso, declaró: “La prensa ha hablado tanto últimamente de cómo los ayudan que es seguir hablando de lo mismo. A Nacional es al único club que le pasa que hay opinión unánime de que les hacen ganar puntos. Los árbitros se están manchando solos, y se están acostumbrando a jugar con el trabajo de todos nosotros, como dijo el arquero de Progreso”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en plena charla durante su participación en un evento. Foto: Leonardo Mainé.

Y fue a por más: "A mí me sacaron un campeonato, si cobraba ese penal a Leo Fernández quizá lo ganábamos. En algún momento nos vamos a rebelar contra eso, porque nos están faltando el respeto a todos", dijo haciendo referencia a la falta sobre el 10 en la final por la Liga AUF Uruguaya 2025.

El mensaje a Matías Arezo

"Tres año de esta foto. Gracias Mati por siempre haber querido estar en Peñarol y luchar por eso. Siempre con los que quieren al club, cuando salen las cosas y cuando no también", escribió el presidente aurinegro.