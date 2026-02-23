"Mi abogado y mi representante se están encargando": José Neris llegó a Emelec tras polémica salida de Colón

José Neris aseguró este domingo, a su llegada a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que decidió firmar por el Emelec atraído por el proyecto deportivo del club y la pasión de la hinchada. "Me gustó el proyecto deportivo que tiene el Emelec y eso me llevó a tomar la decisión de venir, pues tenía otros equipos interesados en mis servicios, pero me decidí por Emelec", expresó el ex Peñarol y Montevideo City Torque en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Firma por tres temporadas.

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🗣️ “Espero sumar mi grano de arena y que Emelec vuelva a ser lo que es. El proyecto deportivo me gustó para tomar este camino” pic.twitter.com/xbW5OYa2w4 — alejandro ruilova (@alejoruilova) February 23, 2026

El atacante, de 25 años, destacó también el entusiasmo que le generó la hinchada del equipo, al señalar que jugar "con 40.000 personas alentando" es algo que motiva a cualquier futbolista, además de la "historia grande que tiene el club", por lo que espera aportar "su granito de arena".

La semana pasado Colón de Santa Fe expresó que "de manera unilateral e ilegítima, ha procedido a comunicar la rescisión de su contrato con la institución", comunicando que el atacante había finiquitado su vínculo con la institución y que incluso el club alegó que llevaría el caso a la FIFA. Respecto a una eventual polémica con su anterior club, el argentino Colón, que reclamaría por sus derechos deportivos, Neris indicó que "lo único que sé es que mi abogado y mi representante se están encargando de eso".

Este lunes el propio José Alonso, presidente de Colón, salió al cruce para fijar la postura institucional. “Lo que diga no me interesa. Su comportamiento fue deslucido e ilegal”, dijo en diálogo con la emisora argentina Sol Play 91.5.

A su vez, advirtió que el equipo ecuatoriano podría quedar involucrado solidariamente en el conflicto si avanza con la contratación. “Ya le avisamos a Emelec que, si firma y se queda con los derechos federativos, va a ser solidario en el juicio. Va a tener que pagar”, aseguró.

“Vamos a defender sí o sí el patrimonio. A Neris no le debemos nada”, concluyó Alonso.

Lo esperan Napoli y Sánchez

Gonzalo Nápoli. Foto: Fernando Ponzetto.

El goleador uruguayo se unirá en Emelec a sus compatriotas, el técnico Vicente Sánchez y el centrocampista Gonzalo Napoli, además de los defensas argentinos Aníbal Leguizamón e Ignacio Guerrico, el atacante Francisco Pizzini y el mediocampista panameño Víctor Griffith.

Aunque la primera fecha de la primera división ecuatoriana comenzó este fin de semana, el partido entre Emelec y Universidad Católica fue suspendido por la organización del torneo. El club de Guayaquil también disputará la Copa Ecuador 2026.

Con información de EFE.