José Neris rescindió “de manera ilegítima” con Colón de Santa Fe y el club llevará el caso a la FIFA

José Neris rescindió “de manera ilegítima” con Colón de Santa Fe. Así lo informó el club que disputa la Segunda División del fútbol argentino en sus redes sociales. Según informan los medios argentinos, el delantero se presentó al entrenamiento de este lunes y, acompañado por un escribano, comunicó que se consideraba en libertad de acción tras haber enviado una intimación formal a la institución.

La relación entre el delantero de 25 años y el Sabalero venía con complicaciones luego de que el Toro finalizara su préstamo en Montevideo City Torque el pasado 31 de diciembre. A partir de esa fecha, el uruguayo debía presentarse en el club dueño del 65% de su ficha, sin embargo, no era la idea del futbolista, ya que apuntaba a jugar en la Primera, y esto no gustó en el club.

Sin ir más lejos, el pasado 4 de febrero, el presidente del club, José Alonso, lanzó declaraciones durísimas contra Neris en Sol Play FM 91.5. "Se está portando muy mal con nosotros. Nos está haciendo perder mucho dinero y tiempo”, expresó. Y también dijo: “Se está arruinando la carrera por un representante (Sebastián Taborda) que es impresentable”.

Neris también había sido del interés de San Lorenzo en este mercado y estaba "casi cerrado" como alta de América de Cali, sin embargo, la negociación se cayó tras lo que el presidente denuncia como un "cambio de opinión" del jugador.

José Neris en el Complejo de Montevideo City Torque. Foto: Darwin Borrelli

Tras la decisión del ex Peñarol, Colón publicó un comunicado expresando que elevará el caso de FIFA y que “no va a tolerar conductas extorsivas del jugador ni de su representante, haciendo saber a la masa de asociados y a la opinión pública en general que arbitrará todos los medios legales que le asisten”.

En esta misma línea, expresaron: "Se deberá ponderar, por fin, que el CLUB ATLÉTICO COLÓN ha mantenido siempre una conducta ajustada a derecho, en defensa de sus legítimos intereses, habiendo cumplido de manera estricta, absoluta y constante con todas y cada una de las obligaciones a su cargo".

De esta manera, el club hace a Neris “responsable de la totalidad de los daños y perjuicios que su improcedente accionar provoca en la institución”.

El comunicado completo

El CLUB ATLÉTICO COLÓN cumple en informar que en el día de la fecha el jugador José Neris Figueroa, de manera unilateral e ilegítima, ha procedido a comunicar la rescisión de su contrato con la institución, invocando para tan drástica decisión razones discriminatorias que esta entidad rechaza enfáticamente.

Desde el comienzo mismo del presente año, esto es en el primer día hábil de enero y cuando el jugador debía reintegrarse para comenzar la pretemporada junto con el resto del plantel profesional, el señor Neris Figueroa se ausentó a dicha cita, incumpliendo de manera flagrante e inexcusable su contrato con el CLUB ATLÉTICO COLÓN, manifestando además su intención de no continuar prestando servicios para la institución, hecho corroborado por su ulterior ofrecimiento de rescisión, circunstancia siempre rechazada por la entidad, en ejercicio de los derechos económicos y federativos que le corresponden sobre el jugador.

A partir de esta negativa el señor Neris Figueroa, y su representante, mantuvieron una conducta hostil y renuente hacia el Club y sus autoridades, al punto extremo de que el día sábado 14 de febrero pasado, en el que se disputara la primera fecha del torneo de Primera Nacional de Fútbol de AFA, intimó al Club por motivos tan falaces como improcedentes, coronando en el día de la fecha con una constatación notarial irrelevante y su posterior rescisión por determinación unilateral.

EI CLUB ATLÉTICO COLÓN manifiesta de manera enfática que no va a tolerar conductas extorsivas del jugador ni de su representante, haciendo saber a la masa de asociados y a la opinión pública en general, que arbitrará todos los medios legales que le asisten para defender sus legítimos derechos, rechazando tanto la rescisión unilateral denunciada por el jugador Neris Figueroa como sus inexistentes razones, haciéndolo responsable de la totalidad de los daños y perjuicios que su improcedente accionar provocan a la institución. A tales efectos se dará intervención a todos los estamentos federativos, administrativos y aún judiciales, a fines de que se cumpla en forma adecuada con la normativa de la FIFA y se impidan este tipo de abusos, que no pueden ser admitidos bajo ninguna circunstancia. Se deberá ponderar, por fin, que el CLUB ATLÉTICO COLÓN ha mantenido siempre una conducta ajustada a derecho, en defensa de sus legítimos intereses, habiendo cumplido de manera estricta, absoluta y constante con todas y cada una de las obligaciones a su cargo.