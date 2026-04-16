El polo logístico que se inaugura en Florida y que va a generar "un ambiente de inversión" con varias empresas

Florida tendrá un polo logístico para posicionarse como un lugar clave para el desarrollo industrial y comercial. Promovido por la Asociación Rural de Florida y con el respaldo del gobierno departamental de Carlos Enciso, este jueves se inaugura este polo -que también se espera llegue a convertirse en un puerto seco- que cuenta con la presencia de representantes de siete empresas chinas, dos compañías brasileñas y autoridades del País Vasco, entre ellas los propietarios de seis de las firmas participantes. El proyecto se desarrolla en un predio de 40 hectáreas y se estima que la inversión final podría alcanzar a US$ 60 millones.

La visita evidencia el creciente interés por invertir en el departamento, especialmente en sectores vinculados a la innovación, la logística y la producción industrial. Según expresó el intendente Enciso, el proyecto implica que las empresas generen el almacenamiento y la logística necesaria en el país.

En ese sentido, Enciso destacó el impacto esperado en el departamento. “La llegada de estas empresas va a generar un microclima, un ambiente de inversión, de negocios, y de desarrollo muy positivo para Florida en términos de empleo”, sostuvo.

Carlos Enciso Foto: Estefanía Leal.

Entre las ideas centrales del polo figura la instalación de cámaras de frío para el acopio de carne, lo que permitiría incrementar el volumen de exportaciones del departamento.

Las empresas que integran la delegación operan en rubros diversos: industria farmacéutica, fabricación de productos químicos y biológicos para investigación, producción de insumos y equipos de impresión (incluyendo tintas y tecnología de plotters), fabricación de bicicletas, motos y monopatines eléctricos, así como una firma especializada en movilidad eléctrica con foco en scooters y camiones de pequeño porte.

También participarán una empresa dedicada a la fabricación de bolsas y soluciones de packaging en cartón, tela y plástico, una compañía de comercio electrónico y otra experta en infraestructura logística, sector considerado clave para el desarrollo del nuevo polo.

Desde la organización se subrayó que este lanzamiento representa una oportunidad concreta para atraer inversiones, generar empleo calificado y consolidar a Florida como un punto estratégico dentro de las cadenas logísticas del Mercosur.