Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

Tras comprar Movistar, Tigo lanzó su marca en Uruguay y anunció inversión de US$ 600 millones en cuatro años

La telefónica Tigo (propiedad de Millicom) lanzó su marca en Uruguay, que sustituye a Movistar (la empresa que adquirió a Telefónica) y anunció una inversión de US$ 600 millones en cuatro años.

El País
El País
15/04/2026, 20:41
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Tigo.jpeg
Tigo.
Foto: archivo.

En un evento en Kibón, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros y otras autoridades, el CEO de Tigo Uruguay, Fernando Montoya dijo que la empresa tiene "un compromiso de largo plazo con Uruguay".

"Creemlos en Uruguay. Hemos venido para quedarnos y para crecer", añadió.

Montoya dijo que Tigo está "planteando una inversión en los próximos cuatro años de US$ 600 millones".

De ese monto, "US$ 100 millones serán en la red. También estaremos invirtiendo en otras cosas", agregó.

Cuáles fueron las fusiones y adquisiciones de empresas más relevantes en Uruguay en 2025 y por qué es un "refugio"

En ese sentido, Montoya puntualizó que buscan modernizar la red. "Queremos cubrir Uruguay con (tecnología) 5G en cuatro años y queremos llegar a lugares del interior que actualmente no tienen cobertura", adelantó.

La empresa también se plantea crecer en tiendas y puntos de venta en todo el país.

"No queremos ser solamente un operador para Montevideo", afirmó.

Montoya también dijo que han realizado cambios en ofertas de prepago y pospago y "tenemos nuevas ofertas de corporativos".

También prevén lanzar nuevos productos para empresas, entre ellos soluciones en la nube y de ciberseguridad.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Uruguayinversión

Te puede interesar