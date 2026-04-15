Tras comprar Movistar, Tigo lanzó su marca en Uruguay y anunció inversión de US$ 600 millones en cuatro años

En un evento en Kibón, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros y otras autoridades, el CEO de Tigo Uruguay, Fernando Montoya dijo que la empresa tiene "un compromiso de largo plazo con Uruguay".

"Creemlos en Uruguay. Hemos venido para quedarnos y para crecer", añadió.

Montoya dijo que Tigo está "planteando una inversión en los próximos cuatro años de US$ 600 millones".

De ese monto, "US$ 100 millones serán en la red. También estaremos invirtiendo en otras cosas", agregó.

En ese sentido, Montoya puntualizó que buscan modernizar la red. "Queremos cubrir Uruguay con (tecnología) 5G en cuatro años y queremos llegar a lugares del interior que actualmente no tienen cobertura", adelantó.

La empresa también se plantea crecer en tiendas y puntos de venta en todo el país.

"No queremos ser solamente un operador para Montevideo", afirmó.

Montoya también dijo que han realizado cambios en ofertas de prepago y pospago y "tenemos nuevas ofertas de corporativos".

También prevén lanzar nuevos productos para empresas, entre ellos soluciones en la nube y de ciberseguridad.