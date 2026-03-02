Movistar en Uruguay anuncia que "pronto" pasa a llamarse Tigo, ¿qué implica para el número telefónico, beneficios y más?

La empresa Millicom a través de la firma Tigo, desembarcó en Uruguay en octubre del año pasado luego de la compra de Movistar Uruguay (del grupo Telefónica) tras una transacción por un valor empresarial de US$ 440 millones. La empresa anunció este lunes que cambiará "pronto" cambiará su marca. “Te informamos que Movistar cambia de marca y pronto se llamará Tigo. Tus servicios mantienen la misma calidad y atención de siempre”, dijo la telefónica en un mensaje de texto enviado a sus clientes seguido de un formulario de preguntas y respuestas sobre el cambio de marca.

Una resolución firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en octubre del año pasado indicó que "corresponde acceder" a la transferencia de acciones solicitada, ya que "así lo concluyeron la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel)" del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Movistar había puesto a la venta su operación en Uruguay hace cuatro años y en mayo del 2025 la empresa y Millicom anunciaron la nueva transacción. Según Telefónica, se enmarca en la política de gestión de la cartera de activos del grupo y está alineada con la estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica.

Tigo. El Tiempo / GDA.

Cambio de marca

En su formulario de respuestas, Tigo asegura que los beneficios y saldos de los clientes continuarán operando con normalidad y que no se deberá realizar ningún tipo de gestión.

Los teléfonos de contacto, chat de Whatsapp y página web continuarán funcionando de igual manera y las facturas llegarán a través de los mismos medios y se abonarán como se hace de forma habitual.

Persona usando su celular en la vía pública. Foto: Pixabay

“Tu número y chip continuarán funcionando con normalidad y no es necesario realizar ningún cambio”, informó a los clientes sobre un posible cambio de número telefónico.

“Por el momento podrás utilizar la misma aplicación para gestionar tus servicios. Te recomendamos mantenerla siempre actualizada para no perderte las últimas novedades”, indicó Tigo sobre el funcionamiento de su app.