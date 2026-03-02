El Aeropuerto de Carrasco opera 171 frecuencias semanales durante marzo y conectará con 17 destinos, ¿cuáles son?

El Aeropuerto Internacional de Carrasco lanzó su listado de conectividad aérea para el mes de mazro de este año. De hecho, desde ayer el aeropuerto se conecta con 17 destinos (Madrid, Panamá, Asunción, Salto, Rivera, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Salvador de Bahía, Miami) mediante un total de 12 aerolíneas operativas (Iberia, Air Europa, Copa, Paranair, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Avianca, Azul, Sky Airline y American).

En este caso, algunas aerolíneas ya mencionadas han logrado impulsar dicha oferta a través de nuevas frecuencias, sobre todo hacia destinos brasileños y desde hace unos meses también se sumó la ruta a la ciudad de Rivera, complementando las operaciones domésticas junto a Salto. Ahora, ¿cuál es el panorama para el mes de marzo de 2026? ¿Cuántas frecuencias se esperan para este mes en la capital uruguaya?

Según informaron desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se esperan un total de 171 frecuencias semanales para dicho mes. En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo cuenta con siete y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

En tanto, la aerolínea Paranair tiene vuelos hacia Asunción (18 frecuencias semanales) y hacia el departamento salteño con tres frecuencias semanales. También están las frecuencias hacia el departamento de Rivera, las cuales son dos por semana.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá (desde donde conecta al Caribe, Estados Unidos y otros destinos), mientras que Latam cuenta con 14 frecuencias hacia Santiago de Chile, siete frecuencias a Lima (Perú) y otras 24 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrece 26 frecuencias semanales hacia Aeroparque.

Avión de Aerolíneas Argentinas despegando. Foto: Aerolíneas Argentinas

Jetsmart, en tanto, se conecta tan solo con un destino ubicado en Brasil: Río de Janeiro. Para el tercer mes del año 2026, la aerolínea mencionada tiene siete frecuencias semanales hacia la ciudad brasileña.

En el caso de Avianca, ofrece cuatro frecuencias semanales hacia Bogotá (Colombia).

Aeropuerto de Carrasco. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Por otro lado, Azul se encarga de unir Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que Gol tien siete frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cuatro para llegar a Río de Janeiro. A su vez, también suma una sola frecuencia semanal hacia Fortaleza (que vuela el 21 y el 28 de marzo)

En tanto, Sky Airline ofrece siete frecuencias semanales hacia Santiago de Chile, otras tres hacia Salvador de Bahía y cuatro para Río de Janeiro. Por último, American Airlines une Montevideo con Miami a través de tres frecuencias semanales para este inicio del 2026 en materia de conectividad aérea.