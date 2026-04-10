Ministerio de Trabajo otorgó seguro de paro especial a trabajadores de la tabacalera china que “se hizo humo” en Florida

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) otorgó un seguro de paro especial para 43 trabajadores –el total del personal afectado– de la tabacalera de capitales chinos Maregroup que se retiró de la Zona Franca de Florida de forma silenciosa en enero de este año. “El presente régimen amparará la desocupación generada por suspensión, reducción por suspensión, despido o término de contrato, así como reducción por despido”, indica el documento al que accedió El País.

De acuerdo con lo que comentaron fuentes del personal de Maregroup a El País, los trabajadores fueron desvinculados de forma indirecta luego de que la empresa no pagara salarios desde enero y perdiera contacto con el resto de la plantilla. Parte del directorio de la empresa viajó al país asiático para celebrar el año nuevo chino, que este año se conmemoró entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Esta costumbre es común todos los años, aunque este fue la excepción ya que desde el 3 de marzo, la empresa no da señales de contacto.

El MTSS resolvió brindar el beneficio a los trabajadores hasta el 30 de junio de este año ya que consideró que, “la empresa Maregroup S.A., ha cesado sus actividades y que a pesar de los esfuerzos de esta secretaría de Estado no se ha podido contactar a las autoridades dejando a las personas trabajadoras en una situación de indefensión y falta de certezas respecto al pago de rubros salariales pendientes, así como la continuidad del vínculo laboral”.

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El personal de la empresa se comunicó hace algunas semanas con la cartera para solicitar amparo del seguro de desempleo aunque el MTSS respondió que no podría otorgar el beneficio por falta de documentación que debería haber presentado la empresa.

“Tomando en consideración la importancia de la empresa en un departamento del interior del país y en el marco de los objetivos referidos anteriormente resulta oportuno llevar a cabo medidas que posibiliten la concreción de cursos de capacitación y la instrumentación de emprendimientos cooperativos por parte de las personas trabajadoras involucradas”, indicaron autoridades del MTSS en la resolución.

Una clave del inicio del conflicto este año fue el retiro de la maquinaria que está a cargo de otra empresa china dedicada a soluciones electrónicas, Excellent Top. En junio del año pasado, la empresa anunció a los trabajadores que retiraría parte de la maquinaria de la planta y la enviaría a China para reparaciones. Las máquinas no regresaron a Uruguay y en su lugar, fueron desviadas a Nicaragua. Pese a esta situación, la empresa aseguraba al personal que continuaría produciendo en Uruguay.

Esto derivó en problemas laborales más importantes ya que unos 25 trabajadores del total del personal ya estaba en seguro de paro desde octubre del año pasado debido a la baja producción anunciada por la firma pero al vencer esos seguros de desempleo, no pudieron renovarse por falta de comunicación y pagos por parte de la empresa.