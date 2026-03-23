Intendente de Florida pidió reunión a embajador de China ante preocupación por tabacalera de ese país que cesó actividad

La salida casi sigilosa de la tabacalera china Maregroup de la zona franca de Florida, según informó El País este sábado, genera preocupación en ese departamento. En esa línea, el intendente de Florida, Carlos Enciso, le envió este lunes una carta al embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, en donde manifestó su "preocupación" por la suspensión de actividades de la empresa del sector tabacalero y solicitó ser recibido para "informarle de primera mano" la situación generada e intercambiar opiniones y "eventuales líneas de acción para intentar revertir el hecho".

En la misiva -a la que accedió El País-, el jefe comunal expresó que "el gobierno departamental de Florida, la zona franca de Florida y los propios trabajadores de la empresa, expresan su seria preocupación ante la paralización de toda actividad, que genera incertidumbre sobre el futuro laboral de numerosas familias floridenses”.

Enciso agregó que "la preocupación es aún mayor cuando constatamos que la empresa no solo ha paralizado su actividad, sino que ha cerrado todo acceso a sus instalaciones y ha retirado equipos esenciales en el proceso, que no han sido reemplazados”.

El intendente de Florida le planteó al embajador de China que "no se encuentra con quien hablar de parte de la empresa y se ha perdido todo vínculo".

“Con esta actitud, ni los trabajadores ni la propia zona franca tienen caminos para dialogar y buscar soluciones amigables sobre obligaciones o haberes impagos por parte de la empresa Maregroup y mucho menos de encontrar caminos viables para continuar con la actividad productiva y laboral de la misma”, cuestionó el intendente.

Carlos Enciso Foto: Estefanía Leal.

Además recordó que le "cabe a la empresa gestionar distintos derechos laborales de los trabajadores ante los organismos competentes, cosa que no ha ocurrido y genera mucha preocupación”.

Por eso Enciso le solicita al embajador “sus buenos oficios para explorar y facilitar posibles vías que permitan superar las dificultades existentes, de modo que la empresa pueda continuar su operación en nuestro país, contribuyendo al desarrollo local y reafirmando los históricos y cordiales lazos que unen a la República Oriental del Uruguay y a la República Popular China".

Así le solicita la posibilidad de "una entrevista" para "informarle de primera mano la situación generada e intercambiar opiniones y eventuales líneas de acción para intentar revertir la misma" y le agradece de antemano "su atención y colaboración".

La situación de la empresa que "se hizo humo"

Según había informado El País en base a fuentes del personal de Maregroup, parte del directorio de la empresa viajó al país asiático para celebrar el año nuevo chino, que este año se conmemoró entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Esta costumbre es común todos los años, aunque este fue la excepción ya que desde el 3 de marzo, la empresa no da señales de contacto.

Extrabajadores aseguraron que se cumplió con todas las comunicaciones formales ante la junta directiva, la zona franca, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Embajada de China en Uruguay sobre la situación. Según relataron a El País, el personal de la empresa se comunicó con la cartera para solicitar amparo del seguro de desempleo aunque el MTSS respondió que no podría otorgar el beneficio por falta de documentación que debería haber presentado la empresa.

Consumo de cigarrillos. Foto: Archivo El País.

Una clave del inicio del conflicto este año fue el retiro de la maquinaria que está a cargo de otra empresa china dedicada a soluciones electrónicas, Excellent Top. En junio del año pasado, la empresa anunció a los trabajadores que retiraría parte de la maquinaria de la planta y la enviaría a China para reparaciones. Las máquinas no regresaron a Uruguay y en su lugar, fueron desviadas a Nicaragua.

A pesar de esto, la empresa continuó dando señales de normalidad, incluso con documentos que indicaban el retorno de maquinaria a Florida y un plan de producción para 2026-2027 que aseguraría la continuidad de la tabacalera en Uruguay. De hecho, extrabajadores señalaron que “en ningún momento se habló de cierre”.

“Hoy no hay máquina de producción y (la empresa) no da señales. Estamos en un limbo”, denunciaron trabajadores.

La empresa Maregroup se dedica a la producción de cigarrillos, su correspondiente empaque y exportación. Inició operaciones en Uruguay en 2016, comenzando su producción a fines de 2017. Durante los períodos de mayor demanda, llegó a emplear hasta 100 trabajadores, manteniendo actualmente una dotación estable de 40 empleos directos, en su mayoría familias de Florida.

La actividad se desarrolla en entre cuatro y seis galpones de la zona franca, destinados a la fabricación y embalaje de sus productos.