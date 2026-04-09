Temporada turística en Uruguay: visitantes gastaron 2,8% más que en la anterior y dejaron US$ 928 millones en el país

El ingreso de divisas a Uruguay en la temporada turística de verano, aumentó 2,8% en el período diciembre 2025-febrero 2026 al compararlo con el período diciembre 2025-febrero 2025. Según informó el Ministerio de Turismo (Mintur), el gasto de los turistas en la reciente temporada alcanzó a US$ 928 millones, mientras que en la temporada anterior había sido de US$ 903 millones.

El Mintur indicó que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 ingresaron al país un total de 1.301.913 turistas, aunque no indicó cuántos entraron en la temporada anterior.

El ministerio resaltó que se evidenció un “incremento significativo” en el gasto promedio realizado por los turistas, el cual se ubicó en US$ 713, un 11,9% más que el gasto registrado en la temporada anterior (US$ 651).

“Este comportamiento refleja tanto una mayor capacidad de consumo de los turistas como una valorización de la oferta turística nacional”, aseguró el Mintur.

Por otro lado, la estadía promedio también mostró una evolución positiva, alcanzando las 8 noches, lo cual implica un crecimiento del 8,7% frente a la temporada anterior.

En cuanto a los visitantes de la región, el Mintur constató que ingresaron 155.931 brasileros, 900.385 argentinos, 27.856 chilenos y 25.453 paraguayos. Por otro lado, en relación a los visitantes del resto del mundo, el organismo constató que en el período comprendido entre diciembre 2025 y febrero 2026 llegaron 72.354 europeos, 53.383 norteamericanos y 66.551 de otras nacionalidades.

Entre los sitios más visitados por los turistas que llegaron a Uruguay, se destacan -en el siguiente orden- Punta del Este, Montevideo, Colonia, el litoral termal, Piriápolis, la Costa de Oro y la costa de Rocha.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Los números de 2025

Uruguay recibió en todo el año 2025 un total de 3.604.488 visitantes, lo que representa un aumento del 8% respecto al año 2024. Estos visitantes generaron ingresos de divisas por US$ 2.040 millones, reflejando un crecimiento tanto en la cantidad como en el gasto total.

Al analizar el gasto promedio por persona en su estadía según nacionalidad durante 2025, el Mintur relevó que los paraguayos registraron un gasto de US$ 1.163, seguidos por los europeos, con un promedio de US$ 836 y los norteamericanos, con alrededor de US$ 799. A continuación se encuentran los chilenos, con US$ 760; los brasileños, con US$ 731; y los argentinos, con US$ 516. Finalmente, los visitantes uruguayos presentaron un gasto promedio de aproximadamente US$ 353 durante el año pasado.

Edificio sede del Ministerio de Turismo del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Los principales mercados emisores continuaron siendo Argentina y Brasil. Argentina se consolidó como el de mayor presencia durante el año pasado, con 2.403.720 ingresos y un gasto total de US$ 1.175 millones. En segundo lugar, se ubicó Brasil, con 489.677 visitantes, cuyo gasto estimado alcanzó los US$ 336 millones. En 2025 también se destacó la llegada de visitantes de Chile, con 88.109 ingresos, y de Paraguay, con un total de 80.370.