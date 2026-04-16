Diferencia de precios entre Argentina y Colonia: ¿cuál conviene más para elegir alojamiento, transporte, alimentación y otros?

Colonia del Sacramento se sigue posicionando como uno de los destinos más atractivos del Uruguay para hacer turismo por sus propuestas y también por su cercanía con Buenos Aires, ciudad y punto clave para que el departamento del oeste siga captando la llegada de turistas internacionales. En ese marco, la consultora Pwc realizó un informe para la Asociación Turística del departamento de Colonia, en donde se comparan las principales categorías de turismo para constatar cual de los dos destinos cuenta con los mejores precios para la atracción de turistas nacionales e internacionales.

En lo que refiere a alojamiento, el informe señala que, para realizar la comparación, tomaron como referencia a un hotel de cuatro estrellas para dos noches y dos adultos. En Colonia del Sacramento, los precios se obtienen de la página Booking, considerando todos los hoteles ubicados a menos de tres kilómetros del centro de Colonia del Sacramento. En Buenos Aires, se usan todos los resultados de Booking para hoteles localizados en Palermo Soho y Palermo Hollywood.

Vista general de la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: AFP

Pwc constató que el precio en Colonia del Sacramento llega a US$ 219,3, mientras que en Buenos Aires asciende a US$ 383,2, es decir, una diferencia de US$ 163,9 (42,8% más barata Colonia), aunque si se aplica el 10% de la reducción de IVA para los pagos realizados con tarjetas extranjeras, la diferencia sube a US$ 182,8 a favor de Colonia del Sacramento (47,7% más barata Colonia)

En cuanto a la alimentación, se relevó la cesta de supermercado y la comida en restaurante. Para esta comparación, la cesta de supermercados está compuesta por precios relevados en las páginas web de supermercados de grandes superficies: Dorado y Ta-Ta en Colonia, y Coto y Carrefour en Buenos Aires. Por otro lado, los precios de restaurantes se obtuvieron de la página Pedidos Ya, relevando en Colonia los precios de entrecot, provoleta, chorizo, bife de vacío Angus y entraña fina. En Buenos Aires, se relevaron los precios de bife de chorizo con guarnición, provoleta y chorizo. Para la cesta de supermercado, Pwc indicó que en Colonia tiene un costo de US$ 56,7, mientras que en Buenos Aires es más baja, ya que llega a US$ 46,1, constatando una diferencia de US$ 10,6 a favor del país vecino (18,7% más barata Buenos Aires). Para la comida en restaurante, Colonia del Sacramento tiene un precio promedio de US$ 32,8, mientras que en Buenos Aires asciende a US$ 51,6, lo que denota una diferencia de US$ 18,8 a favor de Colonia del Sacramento (36,4% más barata Colonia). Además, si se aplica la reducción total del IVA en restaurantes en Uruguay con tarjetas extranjeras, la diferencia sube a US$ 24,7 (47,9% más barata Colonia).

Para la categoría transporte, Pwc remarcó que el precio de litro de nafta es único, mientras que en Argentina se relevó el precio de YPF, Shell y Axion y se calculó el promedio de estos. En este caso, el litro de nafta en Colonia del Sacramento se ubicó en US$ 1,90, mientras que en Buenos Aires baja a US$ 1,30, generando una diferencia de US$ 0,60 (31,6% más barata Buenos Aires).

Combustibles Foto: Archivo El País

Para el boleto de transporte público, Pwc constató que en Colonia del Sacramento el precio es de US$ 1, mientras que en Buenos Aires baja a US$ 0,5 (50% más barata Buenos Aires)

En referencia a un viaje de taxi (tomando como referencia la bajada de bandera más dos kilómetros), Colonia del Sacramento llega a un costo de US$ 4,3, mientras que Buenos Aires tiene un precio más bajo, en este caso de US$ 2,8 (34,9% más barata Buenos Aires).

En relación al alquiler de coches, Pwc indicó en su informe que en Colonia del Sacramento tiene un costo de US$ 198,9, mientras que en Buenos Aires baja a US$ 180,8 (9,1% más barata Buenos Aires). Sin embargo, si se aplica la reducción total del IVA con tarjetas extranjeras, el precio en Colonia del Sacramento de ubica en US$ 163, quedando 9,8% más barato que en la ciudad vecina.

Por último, los tours guiados tienen un costo de US$ 42,5 en Colonia del Sacramento y de US$ 44 en la ciudad de Buenos Aires.