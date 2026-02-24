El Indio Fernández llegó a Uruguay para sumarse a Peñarol: "Cuando tuve que decidir, elegí acá porque es un sueño"

En la mañana del domingo se cerró, por la tarde se oficializó y este lunes, Nicolás "Indio" Fernández llegó a Uruguay para sumarse al plantel de Peñarol y convertirse en la undécima alta para Diego Aguirre de cara a la temporada 2026.

Cabe recordar que el volante central con pasado en Fénix, Atenas de San Carlos y Godoy Cruz llega al aurinegro luego de que el Mirasol comprara el 60% de su ficha al Tomba y tras tener como rival a Belgrano de Córdoba.

El pedido del futbolista para retornar a Uruguay y para vestirse con la aurinegra fue clave para que la transferencia se decante a favor de Peñarol que sumará un nuevo volante en su plantel.

Nicolás "Indio" Fernández y su arribo a Uruguay para jugar en Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

En su arribo a Uruguay, Ovación dijo presente y el futbolista, que también estuvo cerca de arribar a Belgrano de Córdoba, expresó: "Era un sueño jugar acá y cuando arrancaron las negociaciones tenía que arreglarlo con el club, pero cuando me llegó la decisión a mí, elegí acá porque es un sueño".

"Cuando mandaron la oferta me ilusioné bastante", agregó. "Significa mucho, es un orgullo y un sueño jugar en un grande de mí país. Es algo que soñé siempre y estoy muy contento", analizó.

Respecto a cómo se encuentra desde lo físico no dudó y afirmó: "Vengo muy bien entrenado, hice una muy buena pretemporada y voy a estar a disposición del cuerpo técnico para sumar desde donde toque".

Fernández confesó que tuvo una charla con Diego Aguirre: "Me transmitió tranquilidad y que estaba contento de contar conmigo". Además, tendrá la posibilidad de reencontrarse con Leonardo Fernández con quien ya jugó en Fénix y con el que tiene una gran amistad.

"Lo hablamos y estaba recontra contento. Habíamos dicho de jugar juntos con otra experiencia y vamos disfrutarlos. Ahora iré a visitarlo que se lo extraña", afirmó sobre el futbolista con el que compartió 65 partidos defendiendo la camiseta de Fénix.

Sobre sus metas en el aurinegro añadió: "Ahora quiero conocer a mis compañeros, vamos a tratar de ganar todo lo que el club merece. Busco reinventarme, arrancar de cero y meterle para adelante".

Diego Aguirre confía en que esté en el clásico

En el marco de la preparación del plantel está el mercado de pases y Aguirre, en conferencia de prensa tras el triunfo ante Deportivo Maldonado, subrayó: "Si ves los jugadores que incorporamos, tenemos un buen plantel. El equipo tiene que trabajar y encontrar su mejor versión y también los jugadores, pero hicimos un muy buen mercado de pases, a veces escucho lo contrario, pero lo importante es lo que yo piense".

Precisamente el mercado de pases fue el que confirmó la contratación de Nicolás "Indio" Fernández quien "seguro que va a estar a disposición para el clásico". "La llegada del Indio es una muy linda incorporación va a llegar este lunes y después va a estar con nosotros y disponible para el fin de semana porque ha tenido minutos en Godoy Cruz la semana pasada", sentenció.

Con la cinta de capitán y la "10" en la espalda, Fernández jugó 80' en la primera fecha de la Segunda División del fútbol argentino donde Godoy Cruz empató 1-1 con Ciudad de Bolívar el pasado 13 de febrero luego de hacer la pretemporada con el equipo mendocino.