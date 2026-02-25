Sebastián Viera se ofreció a Nacional: "Te aseguro tres goles de tiro libre en el semestre y un grupo armadito"

Tras darse a conocer la noticia de que Nacional se vio obligado a sumerge en el mercado de pases en el último día (cierra a las 19 horas) tras la inesperada lesión de su tercer arquero Federico Bonilla, el experimentado Sebastián Viera, de 42 años, se autopostuló como una opción para el tricolor.

El exarquero tricolor, radicado desde hace 15 años en Barranquilla, fue contactado por el programa Fuera de Juego (Carve Deportiva) y envió un audio vía WhatsApp: “Estoy retirado, pero uno siempre con disciplina y haciendo ejercicio me mantengo muy bien. Me tengo que poner a entrenar y ya está, eso para mí no es problema".

"Te aseguro tres goles de tiro libre en un semestre y que voy a tener bien al grupo, armadito. Me vuelvo loco, ir a jugar a Nacional sería algo espectacular", expresó Viera y se ofreció como alta para el tricolor.

Minutos después fue llamado por teléfono en el mismo programa y cambió su discurso: "Yo no me he retirado todavía", respondió a la pregunta de hace cuántos años dejó el fútbol profesional.

¿Nacional busca un tercer arquero?



El @bichiamaro tiene la solución: Sebastián VIERA



Esto le dijo el exarquero tricolor vía WhatsApp 😅 pic.twitter.com/UhGvVeLOHd — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) February 25, 2026

"Ya jugué más de 900 partidos profesionales, si juego dos, cinco o 15 más no me va a cambiar mucho, lo que sí voy a hacer feliz", dijo sobre cómo se vería volviendo. Y añadió: "Igualmente imagino que habrá algún chico en juveniles para el puesto, a no ser que quieran alguien con experiencia”.

Sebastián Viera como arquero de Junior de Barranquilla. Foto: @sebavierareal

En este momento el exarquero floridense, cuyo último partido profesional fue en julio de 2023, da conferencias de prensa y trabaja como asesor de imagen.

Viera jugó en Nacional entre 2003 y 2005, ganó el Apertura 2003 y 2005, y fue Campeón Uruguayo en 2005. En total atajó en 66 partidos, alcanzando los 5787 minutos. Ganó 33, empató 20 y perdió 13.

Tras ser campeón emigró a España para jugar en Villarreal, con el que fue semifinalista de Champions en 2006. Allí jugó hasta 2009, año en el que se unió al AE Larisa de Grecia. En 2011 llegó a Junior de Colombia donde se convirtió en figura y alzó siete títulos en 12 años: tres ligas (2011, 2018 y 2019), dos veces la Copa Colombia (2015 y 2017) y dos superligas (2019 y 2020).

Con la selección uruguaya disputó un total de 15 partidos entre 2004 y 2009.

Las opciones de Nacional

Jadson Viera, entrenador de Nacional, durante el clásico de la Supercopa ante Peñarol. Foto: Leonardo Mainé | El País

Jadson Viera tiene a Luis Mejía e Ignacio Suárez en ese orden de consideración, sin embargo, cuando el panameño se ausente para defender a su selección en el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio), el segundo quedará como única opción.

Lo que se plantea el área deportiva del albo es si la búsqueda del arquero que incorpore llegará como una tercera opción y si quiere un arquero con experiencia, lo que relegaría en la consideración a Ignacio Suárez.

Ovación consultó con fuentes tricolores cuál es el panorama sobre la posibilidad de salir al mercado, a lo que respondieron "es la idea, se está evaluando".

El sanducero lleva disputados 2937 minutos con la camiseta tricolor, repartidos en 34 partidos: ganó 22, empató nueve y perdió tres. Está en Primera desde 2019 y fue parte de los planteles campeones del Clausura 2019, Uruguayo 2019, Intermedio 2020, Uruguayo 2020, Uruguayo 2022, Intermedio 2024 y Uruguayo 2025. El año pasado se habló de una posible salida para tomar rodaje, pero el propio arquero pidió quedarse en el club y pelear el puesto.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el club dejó libre a Diego Capdevilla, quien posteriormente concretó su llegada a Cerro como golero suplente.