La cuenta pendiente de Maxi Gómez en clásicos con Nacional y quién es el máximo artillero ante Peñarol

El Nacional de Jadson Viera continúa preparando el clásico del domingo frente a Peñarol y, a la hora de conformar su ofensiva, tiene a disposición cuatro delanteros de jerarquía como Maxi Gómez, Nicolás “Diente” López, Gonzalo Carneiro y Maxi Silvera. ¿Cuáles son sus estadísticas en enfrentamientos directos ante el aurinegro?

En el caso del “9”, hasta el momento acumula cuatro partidos con un saldo de una victoria, una derrota y dos empates, incluido el 0-0 por la Supercopa Uruguaya 2026 donde el Mirasol se terminó coronando en los penales.

La particularidad de Gómez, que tiene un alto promedio goleador desde su llegada al Bolso con 11 goles y cinco asistencias en 22 partidos, es que hasta ahora le ha resultado esquivo convertir en clásicos, por lo que en el Gran Parque Central buscará saldar esa cuenta pendiente.

Salvo en la ida de la final de la Liga AUF Uruguaya 2025, donde fue suplente e ingresó 19 minutos, en los otros tres compromisos fue titular y promedió unos 100 minutos de juego, tomando en cuenta que en el encuentro de vuelta jugado en el GPC hubo alargue para definir al campeón uruguayo. Aquella vez el partido se terminó definiendo con el gol de Christian Ebere a los 114'.

Gómez llega en un gran nivel a su quinto clásico después de convertir dos goles en los primeros cuatro partidos del 2026. Y todos fueron por el Torneo Apertura: el primero en la victoria 2-1 ante Boston River en Florida y el segundo en la igualdad 1-1 ante Racing. Tiene un promedio de gol cada 180' en lo que va del año, pero en el Apertura se reduce a los 135'.

La semana pasada el sanducero fue elogiado públicamente por Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, quien lo puso a la altura de delanteros que en la actualidad juegan en el fútbol europeo: “Maxi Gómez es un jugador que tiene todas las condiciones para poder ser uno de los delanteros de Uruguay. Creo que hoy le falta un poquitito de forma física para llegar al nivel máximo, pero está bastante cerca. Y tiene la chance intacta porque creo que las alternativas a Darwin Núñez, que con lógica se había ganado ser el “9” de Uruguay, no son más jugadores que él”.

El máximo goleador clásico de Nacional y los números de otros delanteros

Gonzalo Carneiro celebrando su gol mirando a los palcos de Nacional en el CDS. Foto: Leo Mainé

El Diente es uno de los futbolistas de mayor renombre del plantel y cuenta en su haber con ocho clásicos disputados: ganó tres, empató cuatro y cayó en uno. Registra un gol convertido que fue de penal en la Supercopa Uruguaya 2025. Aquel 26 de enero Nacional y Peñarol se midieron en el Estadio Centenario y el Bolso se impuso 2-1. López abrió el camino a los 38', Jeremía Recoba amplió la diferencia y Diego García descontó para el aurinegro a los 71'.

En el último clásico fue titular y disputó 63' hasta ser reemplazado por Maxi Silvera, pero no tuvo el desempeño deseado. En el arranque del partido sufrió un golpe en la zona lumbar y después no pudo mostrar toda su categoría. El propio Perchman habló al respecto en la última nota con Ovación: “Creo que él sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, como la mayoría de los jugadores, pero él se siente un poco más responsable y creo que eso le trajo los dolores de otra índole. Creo que fue más un tema emocional que físico, pero seguro que los dolores los tiene, y eso lo dejó afuera del partido con Boston River”.

Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Ya recuperado al cien por ciento desde lo físico, y habiendo entrado a los 82' en el triunfo 1-0 contra Progreso en el Landoni de Durazno, López está a disposición y todo indica que competiría por el puesto directamente con Silvera, quien viene de ser titular contra el Gaucho y con la camiseta tricolor registra 57' frente a Peñarol en la última Supercopa.

Con el paso de los días crece la expectativa respecto de si tendrá o no su primer clásico como titular frente a su exequipo y en un Gran Parque Central colmado.

Por su parte, Gonzalo Carneiro es uno de los máximos artilleros del plantel con dos goles. El más reciente fue en el cruce de ida de las finales 2025, donde aportó el 2-0 parcial a los 36' en el Estadio Campeón del Siglo.

En esa ocasión fue una de las sorpresas en la oncena de Jadson Viera ya que venía con escaso rodaje en la temporada después de recuperarse de una extensa lesión y compartió la ofensiva con Ebere, quien también resultó determinante. “Cuando llega, en la primera semana, Jadson Viera me cruza caminando y me dice: 'No te preocupes por estos partidos, sí que vas a ser importante para mí, pero yo quiero verte en las finales'”, reveló en su momento el delantero, que esta temporada solo suma 64' en los primeros cuatro partidos.

Resta esperar para saber si una vez más hay sorpresa o no. Lo cierto es que en su historial tiene nueve compromisos en los que obtuvo dos victorias, seis empates y una caída.

Sebastián Coates está en la lista de los artilleros clásicos

Sebastián Coates, capitán de Nacional, en un partido con la institución. Foto: Ignacio Sánchez.

El capitán Sebastián Coates, que por su posición en la cancha no está tan habituado a hacer goles, se ubica apenas por detrás de Carneiro al ser uno de los máximos artilleros del plantel de Nacional en materia clásica y haber celebrado un tanto en 18 compromisos. La estadística dice que ganó en siete ocasiones, empató en ocho y perdió en tres. Su primer encuentro oficial frente a Peñarol lo jugó el 24 de mayo del 2009 cuando fue titular en la victoria 3-2 del tricolor en el marco de la jornada 12 del Clausura.

Con el Estadio Centenario como anfitrión, la figura del partido ese día fue Gustavo “Grillito” Biscayzacú con un hat-trick; para el Mirasol descontó Antonio Pacheco con un doblete.

Los que tienen historial favorable con Nacional ante Peñarol

En la lista de futbolistas con saldo favorable en clásicos ante Peñarol hay varios referentes del plantel. Coates la lidera con las siete victorias mencionadas y le sigue el arquero Luis Mejía con cinco festejos, nueve empates y una sola derrota en 15 partidos.

A pesar de no ser un titular habitual, Nicolás “Ojito” Rodríguez es uno de los capitanes sin cinta del plantel y también tiene historial positivo contra el Carbonero: registra cuatro juegos de los que ganó tres y empató uno con un total de 196‘ en cancha. Le sigue en la nómina López.

El que también tiene saldo favorable contra Peñarol y entra en la selecta nómina de goleadores en esta clase de encuentros es Nicolás Lodeiro, que ganó tres de los cinco encuentros en los que tuvo participación y perdió los otros dos. Su gol lo hizo el 6 de diciembre del 2009 en la goleada 3-0 ante el aurinegro por la fecha 13 del Clausura.