La joya de Nacional que tiene “avanzada” su transferencia al fútbol europeo con salida en junio

Nacional continúa activo en el mercado de pases y ya tiene avanzada la salida de una de las joyas de su cantera. Agustín Dos Santos, volante de 18 años que integra el plantel principal, está cerca de cerrar su venta al Real Valladolid de la Segunda División de España, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Si bien el pacto entre las partes aún no está cerrado, durante esta semana tendrán varias reuniones para ajustar los detalles finales.

Agustín dos Santos en la marca de Santiago Ramírez en el partido de Nacional ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

La operación podría dejarle a las arcas del tricolor unos US$3.500.000 netos por el 60% de su ficha, por lo que se quedarían con un 40% y el futbolista permanecería en Nacional hasta junio.

Los números de Agustín Dos Santos en Nacional

El joven mediocampista salteño registra un total de siete partidos con la Primera División de Nacional y la temporada pasada se consagró en la Liga AUF Uruguaya 2025.

Agustín dos Santos en su estreno oficial con la camiseta de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En lo que va del 2026 registra un total de 43 minutos disputados entre la Supercopa Uruguaya y las tres primeras jornadas del Torneo Apertura.

Además de su amplio recorrido en las formativas del Bolso, Dos Santos utilizó el dorsal 10 de la selección de Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Colombia disputado en 2025.

En Séptima División su entrenador Joaquín Papa acompañado por Adrián Magallanes decidieron pasarlo de extremo a mediocampista interior. En diálogo con Ovación en octubre de 2025 Papa habló de sus condiciones: "Vino como extremo de Salto. Empezó en ese puesto, pero lo probamos porque tenía todo para ser un tremendo interior. Se adaptó rápido y terminó jugando casi todo el año ahí”.