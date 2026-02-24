¿Se viene el cambio de sistema en Nacional ante Peñarol? La fórmula clásica que podría repetir y un posible debut

Nacional entrenó ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el clásico del próximo domingo frente a Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La relevancia del partido es tal que Jadson Viera cuida cada detalle buscando el mayor hermetismo sobre el equipo.

En las tres primeras fechas el esquema siempre estuvo claro: un 4-2-3-1 con pequeñas variaciones en la oncena y Maxi Gómez siempre como única referencia. Frente a Progreso el entrenador optó por un cambio posicional y otro de nombres: Tomás Verón Lupi pasó a la banda derecha y Rodrigo Martínez reemplazó a Baltasar Barcia.

La buena conexión entre Juan Pintado y Verón Lupi fue evidente desde el inicio del partido en Durazno, a tal punto que el lateral fue una de las figuras del compromiso, pero la incógnita en el Bolso está por el sector opuesto. ¿Qué pasará con el lateral izquierdo? El juvenil Federico Bais, quien debutó en la Supercopa Uruguaya, encadena tres titularidades al hilo y tiene el beneficio de llegar con rodaje.

Por su parte, Camilo Cándido es una de las incorporaciones de jerarquía del equipo y en principio arribó para ser titular. Sin embargo, una sobrecarga muscular lo privó de tener su reestreno en el club frente al Gaucho y el técnico aseguró que no lo tuvo en cuenta por “precaución”, pero espera que esté disponible para el clásico y confía en todas las variantes.

En el extremo, el pibe Rodrigo Martínez cumplió con creces mostrando habilidad con ambos perfiles, pero su juventud y el no tener experiencia en cruces de esta envergadura instalan la duda de si lo pondrá desde el comienzo en un Gran Parque Central que estará repleto.

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, con la pelota frente a Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

En el caso de Juan Cruz de los Santos, quien ya tiene un gol clásico al anotar en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya disputada en el Estadio Campeón del Siglo, ayer entrenó de forma diferenciada después del desgarro de recto femoral del cuádriceps izquierdo que sufrió el 11 de febrero.

¿Nacional cambia el sistema para el clásico ante Peñarol?

Jadson Viera tiene la particularidad de acumular ocho partidos dirigidos en el Bolso y que tres de ellos sean clásicos, por lo que los antecedentes están a la vista. En el cruce disputado el 23 de noviembre en el CDS, sorprendió al dejar en el banco a Nicolás López y Maxi Gómez para darle ingreso a la dupla compuesta por Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, que fueron desnivelantes.

Christian Ebere celebra el gol en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Después llegó el duelo de vuelta en el GPC que se terminó definiendo en el alargue por la definición del atacante nigeriano. En el último clásico, disputado el 1 de febrero por la Supercopa, igualaron 0-0 y el tricolor terminó cayendo por penales. Los tres partidos tienen un punto en común: la conformación del mediocampo con tres volantes. Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Luciano Boggio se repartieron la zona, aunque esta vez no estará disponible el jugador que emigró al Santos y era pieza clave.

Con este panorama, la incógnita está en si Viera mantendrá o no su fórmula clásica. En caso de hacerlo, el nombre que se impone por su función natural es Mauricio Vera, un hombre de confianza del DT, quien lo escogió como su capitán en el pasaje por Boston River y esta vez lo pidió de forma expresa en este mercado de pases.

Mauricio Vera en un entrenamiento con Nacional. Foto: @Nacional.

El volante de contención de 27 años hizo la pretemporada en Deportes Concepción y llega con minutos de juego dado que su último partido fue el 9 de febrero frente a Universidad Católica. Disputó 75' en la caída 2-0.

Si finalmente opta por agregar un mediocampista, todo indica que prescindirá de al menos un extremo natural. Una de las posibilidades es que coloque un 4-3-1-2 con un mediapunta que puede oscilar entre Maxi Silvera, Nicolás López o Nicolás Lodeiro. Un esquema similar lo utilizó en los dos últimos partidos frente a Peñarol; en ambos casos con el Diente unos metros más atrás que Carneiro y Gómez. Esta vez el 20 llega con menos rodaje y apenas 64' en la temporada.

De todas formas, no hay que descartar su presencia desde el arranque considerando que el técnico suele sorprender en esta clase de enfrentamientos y ya lo demostró en las finales con el protagonismo inesperado que le dio a Ebere.

Los duelos en el mediocampo serán claves en el Nacional vs. Peñarol por el Apertura

Son días de mucho videoanálisis, estudio mutuo y manejo de distintas alternativas tácticas para intentar hacerle daño al clásico rival. Hasta el momento, el Peñarol de Diego Aguirre ha optado por jugar las primeras tres fechas con dos volantes de contención, que en la mayoría de las ocasiones fueron el argentino Eric Remedi y Jesús Trindade, el capitán.

Pero el entrenador ha dado muestras de que, cuando lo entendió necesario, también pobló la mitad de la cancha. En la final de vuelta disputada en 2025 en el Gran Parque Central, Ignacio Sosa fue el tercer volante.

Tras su partida, el Mirasol tiene otras opciones a disposición como Eduardo Darias, un hombre de confianza del DT, quien tras algunas molestias musculares fue preservado pensando en este partido, y Leandro Umpiérrez, que con su ingreso ante Deportivo Maldonado fue determinante al reordenar la mitad de la cancha y ganar en juego.

El Bolso viene trabajando hace tiempo ciertos movimientos en el mediocampo, como la coordinación entre Boggio y Rodríguez cuando el “6” se proyecta. Lo que está claro es que la mitad de la cancha será un sector neurálgico en el clásico.