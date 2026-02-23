Nacional en la Libertadores Sub 20: plantel, fixture de la fase de grupos y día y hora del debut en Ecuador

Nacional ya tiene plantel y fixture confirmado para Copa Libertadores Sub 20 que se jugará en Ecuador desde el sábado 7 hasta el domingo 22 de marzo. Será la cuarta participación en el torneo que supo alzar en 2018, a la que accedió en esta ocasión tras haberse coronado a nivel local en la categoría Sub 19 durante 2025.

En el torneo participarán 12 clubes representantes de las diez selecciones de Conmebol, que se dividen en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Se disputará en dos fases, Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final (disputa de las semifinales, tercer puesto, y final). Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos.

El tricolor, dirigido por el entrenador Santiago Espasandín, forma parte del grupo C y debutará el lunes 9 de marzo ante Santiago Wanderers en el Olímpico Atahualpa de Quito (21:00).

El 12 de marzo jugará ante el local Liga de Quito (19:00) y el 15 de este mismo mes cerrará la fase de grupos ante Belgrano de Argentina (21:00).

El plantel

Arqueros: Felipe Bianchi y Santiago González.

Defensas: Luciano Rodríguez, Nahuel Pérez, Federico Pedrouzo, Ezequiel Irute, Rodrigo García y Román Clematte.

Mediocampistas: Luciano González, Mauro Martínez García, Mateo Soria, Joaquín Lauz, Lautaro Codina, Jonathan Dalmás, Mauricio Milano y Juan Ignacio García.

Delanteros: Pavel Núñez, Emiliano Del Pino, Luciano Montaos y Juan Diego Pinto.

Los grupos

GRUPO A

Flamengo – Brasil

Independiente Medellín – Colombia

Bolívar – Bolivia

Estudiantes de Mérida – Venezuela

GRUPO B

Palmeiras – Brasil

Sporting Cristal – Perú

Olimpia – Paraguay

Universidad Católica – Ecuador

GRUPO C

Belgrano – Argentina

Nacional

Santiago Wanderers – Chile

Liga de Quito – Ecuador