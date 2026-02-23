¿Camilo Cándido a disposición para el clásico? La razón de su ausencia ante Progreso y qué dicen en Nacional
El lateral del tricolor iba a tener minutos en Durazno antes de enfrentar a Peñarol, pero un tema físico lo dejó afuera de la consideración. El técnico Jadson Viera transmitió tranquilidad.
Camilo Cándido fue presentado el 6 de febrero en Nacional, pero aún no ha tenido minutos oficiales desde su retorno a la institución. En la planificación del entrenador Jadson Viera y su cuerpo técnico estaba previsto que al menos tuviera minutos frente a Progreso en Durazno, con el objetivo de que llegara con rodaje al clásico ante Peñarol el próximo domingo 1 de marzo.
Sin embargo, una sobrecarga muscular lo dejó afuera del compromiso disputado el sábado en el Estadio Silvestre Octavio Landoni.
Una vez finalizado el partido, Viera destacó en zona mixta: "Tuvimos buenas posesiones, llegadas, en un partido previo a un clásico siempre es complicado. Estoy contento por el triunfo, por el resultado y sin lesiones, que es importante".
Al ser consultado acerca de cómo está Cándido a nivel físico, el entrenador respondió: "Sí, pero bueno, no era nada grave, un poco sensación hablando con él también, así que con Federico Bais y con el Ojito Rodríguez ahí estamos cubiertos, así que bueno, fue un poco por precaución y esperemos que esté a disposición (para el clásico)".
Camilo Cándido ya tiene dos goles clásicos con Nacional
Camilo Cándido registra siete partidos oficiales con la camiseta de Nacional: ganó tres, perdió tres e igualó en uno. A pesar de ser lateral, se destaca por su contribución en goles: el primero lo celebró el 4 de julio de 2021 en la victoria 2-0 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del Torneo Apertura.
Por su parte, el segundo lo anotó el 4 de setiembre del 2022 en la victoria 3-1 ante el Mirasol por la cuarta fecha del Torneo Clausura en un partido disputado en el Gran Parque Central.
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