Flavio Perchman con Ovación: “Las alternativas de Darwin Núñez en Uruguay no son más jugadores que Maxi Gómez"

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dialogó en exclusiva con Ovación: cómo impacta la exigencia del hincha tricolor en el plantel, por qué considera que las alternativas de Darwin Núñez en la selección uruguaya “no son más jugadores que Maxi Gómez” pensando en el Mundial 2026 y la actualidad de Nicolás "Diente" López en el Bolso.

A continuación, un resumen de la entrevista.

- ¿Considerás que el hincha de Nacional está impaciente? ¿Cómo se explica cuando van siete partidos de Jadson Viera en la institución?

- Primero hay que separar porque hay cuatro que fueron correspondientes a la temporada pasada y terminaron con el éxito del campeonato, o sea que esos partidos para mí ya pasaron y nos dieron una satisfacción. Ahora vamos tres partidos: empatamos dos y ganamos uno. Con Boston River fue un partido muy difícil en su cancha y después empatamos el clásico, que lo perdimos por penales, y la actuación con Racing del sábado.

La gente de Nacional vive impaciente desde que yo llegué al club, e incluso antes. Vive con una impaciencia que para mí no es productiva. O hablás con la gente y te dice: ‘Esto es Nacional, tenemos derecho a exigir‘, y yo entiendo que exigieran el campeonato del año pasado, pero una vez que lo conquistás me parece que se abre un crédito por determinado tiempo. Sin embargo, el crédito dura dos minutos. Y lo que no se dan cuenta es que esa impaciencia le llega a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos y no es buena consejera, esa es la realidad. No le hace bien al club que haya tanta impaciencia tan rápido, pero bueno, si no lo entienden, no lo entienden.

-¿Pensás que el ADN de Nacional les exige jugar bien además de ganar? ¿Hay una vara diferente en Peñarol, el otro grande?

- Sí, siempre hubo una diferencia, en ese caso es parecido a River Plate y Boca Juniors. En River exigen jugar bien y, por supuesto, ganar. Porque ganar sigue siendo lo principal; el año pasado no jugamos bien, sin embargo ganamos y quedó todo el mundo loco de la vida. O sea que, si jugar bien fuera más importante que ganar, no hubiera sido así. Pero haber ganado el clásico en nuestra cancha hizo que la gente estuviera loca de la vida. Lo que después nos da poco crédito para adelante.

Creo que también la gente va acumulando y este es el cuarto año que no se está jugando bien, esa es la verdad, y ahí yo los entiendo más. Nos está costando encontrar circuitos, que fluya el fútbol; son solo dos o tres pinceladas y poca cosa más. Y bueno, eso arma la impaciencia. Lo que yo digo es que está liderada por los hinchas, también apoyadas por muchas de las partidarias del club, que generalmente marcan mucho más lo malo que lo bueno, porque aparte te dicen: ‘No, pero nosotros tenemos que exigir‘. Y bueno, está bien, que exijan, pero hay una parte de eso que le hace mal al club. ¿O qué piensan que Jadson, Eguren y yo no sabemos que no estamos jugando bien? La realidad es que para mí hay que tener una tolerancia diferente e ir acomodando las cosas.

- ¿Qué mensaje le trasladarías hoy al hincha de Nacional?

- Le diría que tienen derecho a sentirse frustrados con que no hay juego, pero que para mí todavía estamos en tiempo de alentar, esperar y confiar. Después vamos viendo y nosotros ya demostramos que si las cosas no salen vamos intentando y buscando cosas nuevas. Pero la gente viene un día y te dice: ‘Tiene que ser Cándido, no lo dejen pasar‘, pero lo traés y no alcanza. Y traés a otro y no alcanza. Pero bueno, ellos como hinchas y nosotros como dirigentes.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en la entrevista en exclusiva con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

- ¿Cómo venís evaluando el rendimiento de Maxi Silvera en la institución?

- Lo que pasa es que él y Maxi Gómez están sufriendo la poca generación que se ha dado, entonces es difícil jugar. La parte del coraje, de la solidaridad y de que está siempre en función del equipo ya está descontada, es un jugador que eso lo da siempre. Tuvo un gol en Florida, que se lo anularon por un centímetro, y el otro día tuvo una sola jugada de gol. Es difícil evaluar cuando no estamos jugando bien y no estamos llegando tanto. Pero por ahora viene cumpliendo. Supongo que él tiene la obsesión por hacer un gol, porque es normal, pero todo va a llegar.

- Uno de los temas de la semana pasada fue la dolencia lumbar de Nicolás “Diente” López, ¿cómo está? ¿El área deportiva medita la posibilidad de que salga del club o eso no está en los planes?

- No, nosotros no evaluamos una salida de Nicolás López. Si él viene a plantearla por algo que es por él, veremos, pero no nos planteamos eso.

Creo que él sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, como la mayoría de los jugadores, pero él se siente un poco más responsable y creo que eso le trajo los dolores de otra índole.

Creo que fue más un tema emocional que físico, pero seguro que los dolores los tiene, y eso lo dejó afuera del partido con Boston River. Ahora Jadson habrá evaluado que tenía que terminar la semana haciendo fútbol en la mañana del sábado.

- ¿Está encaminada la llegada de Mauricio Vera para reemplazar a Christian Oliva en el mediocampo?

- Sí, está encaminado lo de Mauricio Vera, creo que se va a solucionar entre ayer y hoy y es una de las altas que vamos a tener con respecto a lo de Oliva. Fue el capitán de Boston River hace dos temporadas, es un jugador que conoce a Jadson y el técnico lo conoce a él. Nos puede ayudar en lo que es la salida del equipo y entender el sistema.

Flavio Perchman Foto: Archivo El País

- ¿Nacional evalúa otra incorporación en ese puesto?

- Nos queda una semana y vamos a estar atentos; no la evaluamos sí o sí pero estamos atentos por si aparece algo que nos guste.

- ¿A Agustín Amado lo tienen en la mira para este mercado de pases?

- Creo que Agustín Amado es un jugador para verlo más a mitad de año.

- ¿Ya han establecido algún contacto con Boston River?

- Con Juan Delgado hablo todo el tiempo, no necesito establecer un vínculo puntual ni por Amado ni por otro, nosotros estamos siempre al habla con Boston River.

- Dijiste que Nacional hoy no tiene a un jugador como Leo Fernández, ¿por qué creés que en el fútbol moderno cuesta encontrarlo?

- Porque el típico “10” de 1980 o 1990 ha ido desapareciendo, ese jugador talentoso que quizá no tenía tanto recorrido pero que cuando le dabas la pelota hacía jugar al equipo. Hoy se volvió mucho más físico, más dinámico. Es una figura que ha ido desapareciendo, mismo en Europa en una época estaban los Platini, los Zico, los Maradona, los Zidane, Laudrup, todos jugadores que tenían un talento impresionante. Es una figura que ha ido desapareciendo en pos de la dinámica y el vértigo, lo que de alguna manera nos ha prohibido ver grandes jugadores. Y acá en Uruguay Carrasco, Tejera, Grossmüller, Nacho González, futbolistas que acá marcaban una diferencia por ese juego exquisito, casi todos tienen muy buena pegada, y fue un poco lo que intentamos hacer cuando trajimos a Rómulo Otero, que no nos salió bien, pero era parte de eso.

- ¿Hay algún jugador de ese perfil que estés buscando en el exterior?

- Siempre estamos "scouteando", pero no puntualmente algo en especial.

- Como futbolero, ¿te preocupa lo que está pasando con la delantera de Uruguay y el escaso rodaje con el que llegará Darwin Núñez al Mundial 2026? ¿Te ilusionás con que Maxi Gómez se pueda meter en la lista?

- A nivel del mediocampo estamos bien y la defensa la podemos terminar de armar, donde estamos más flojos es en el ataque en general. No solo por esto de Darwin Núñez, no veníamos teniendo buenos rendimientos en ofensiva, y hay que esperar un poco. Maxi Gómez es un jugador que tiene todas las condiciones para poder ser uno de los delanteros de Uruguay.

Creo que hoy le falta un poquitito de forma física para llegar al nivel máximo, pero está bastante cerca. Y tiene la chance intacta porque creo que las alternativas a Darwin, que con lógica se había ganado ser el “9” de Uruguay, no son más jugadores que él.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

- ¿Han recibido algún sondeo de la selección uruguaya?

- Yo no creo en los sondeos, o te citan o no te citan. Después no hay medios embarazos, o estás embarazada o no lo estás, y esto es lo mismo. Ya pasó con Lucas Villalba la otra vez y la verdad es que cada vez que la prensa dice que están por citar a un jugador no lo convocan nunca, así que mejor dejar todo así.

- ¿Pensás que es imposible que los equipos uruguayos ganen la Copa Libertadores?

- Sí, lo pienso totalmente, sería un milagro, que a veces pasa.

- ¿Qué sería una buena Libertadores?

- Una buena Copa Libertadores es pasar octavos, de ahí para adelante ya es una muy buena copa. Y pasar fase de grupos es una copa correcta.

- ¿Cómo te imaginás cerrando el 2026?

- Me imagino siendo bicampeones, de la misma manera que visualicé el año pasado el campeonato. Tengo en mi cabeza salir campeón. Y en la Libertadores me gustaría mucho sumar puntos para ir arrimándonos al Mundial de Clubes 2029; es el otro gran objetivo que tenemos. Y el otro que no está en la cancha que es el de empezar a darle forma a toda esta nueva estructura que se va a venir en el Gran Parque Central.