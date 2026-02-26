Jadson Viera previo al clásico: "Lo importante siempre es ganar, pero vamos a tratar de que se vea nuestra idea"

Jadson Viera, entrenador de Nacional, habló este jueves en una conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central y se refirió al clásico del próximo domingo ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se disputará a partir desde las 19:30 horas.

Después de no haber podido hacer su reestreno en el club ante Progreso en Durazno a causa de una sobrecarga muscular, Camilo Cándido ya está recuperado e integrará la convocatoria del tricolor para este compromiso. De hecho, disputará un lugar en la oncena con el juvenil Federico Bais, quien hasta ahora venía siendo titular, y también con Nicolás "Ojito" Rodríguez.

Jadson Viera en conferencia de prensa en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Precisamente sobre el nuevo lateral tricolor, Jadson Viera precisó: "Camilo está bien, espero en estas horas confirmar cómo se siente" y a su vez dejó en claro: "Los que arranquen están para 90 minutos. No pongo un jugador para que me salga a los 20', después puede haber situaciones de partido".

En esa misma premisa ingresa el Diente López sobre el que afirmó: "Está muy bien. Había tenido una semana de entrenar un poco menos y está a la orden como todos, Tengo buenos jugadores en esa posición, me deja contento que todos están sumando y en lo particular en una función diferente entró muy bien y la semana de él fue muy buena".

Respecto al encuentro clásico del próximo domingo añadió: "Tengo tranquilidad total, tengo claras algunas cosas y otras esperando un poquito más. El sistema que usemos va a ser un poco pensando en aprovechar lo máximo de nosotros, con algunas precauciones a tener del rival, pero potenciar lo nuestro".

👉 Jadson Viera expresó en conferencia de prensa cómo vive esta semana clásica el equipo, si tiene equipo confirmado y dijo cómo esta el Diente López.



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Por los rendimientos que vienen teniendo en el club, hay algunos futbolistas que forman parte de la columna vertebral de la oncena de Viera, como Luis Mejía, Sebastián Coates, Julián Millán, Luciano Boggio, Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.

Después hay algunas interrogantes a resolver, como quién será el extremo izquierdo del equipo sabiendo que Juan Cruz de los Santos continúa lesionado, o qué grado de protagonismo tendrá Nicolás "Diente" López, el máximo artillero del Bolso en 2025, quien había comenzado el año con una molestia lumbar, se recuperó y sumó minutos ante Progreso.

En relación a la presencia de Juan Cruz de los Santos, Viera fue contundente y manifestó: "Él va a hacer el esfuerzo mañana para hacer la prueba final para ver si puede estar. La idea es que pueda llegar".

Por otra parte, resta esperar a los próximos días para saber si Mauricio Vera, el último fichaje de Nacional hasta el momento, finalmente se mete o no en la oncena titular: "Mauricio es importante, estuve dos años con él y mostró un gran interés de estar acá, rescindió se vino y tengo plena confianza en él. No solo jugando, sino también fuera de la cancha, lo traje por lo que puede aportar en el grupo".

En los tres clásicos que lleva dirigidos Jadson Viera en el club ha optado por un mediocampo con tres volantes, habrá que ver si repite la fórmula o si opta por alguna modificación en el esquema.

"Los clásicos fueron bastante parecidos y uno saca conclusiones. Uno analiza a los rivales pero hay un condimento extra por el tipo de partido que es, hay momentos donde precisamos tranquilidad, pero en este tipo de partidos no puede faltar las ganas de ganarlo, a eso también apuntamos. Es una semana en la que hay nerviosismo y ansiedad y hay que bajarla un poco", agregó.

A su vez, puntualizó: "Temor no tengo y miedo tampoco. Uno en esta profesión que te demanda mucho ganar, hay que trabajar. Llegué para cerrar un torneo, me acomodé, pero fue dentro de un sistema y una idea. Siempre uno trata de darle toda la información al jugador y dentro de ella los partidos pueden ir cambiando".

Por último, sobre el hecho de jugar en el Gran Parque Central, agregó: "Nos sentimos cómodos, es nuestra casa. En pocas horas se agotaron las entradas y es un poco por lo vivido. Alegría total de estar con nuestra gente. La idea es que a los rivales les cueste jugar en nuestra casa".