Peñarol: la razón por la que Leandro Umpiérrez pide más pista y gana terreno para ser titular en el clásico

Son horas de mucho análisis en el cuerpo técnico de Peñarol de cara al clásico que este domingo el equipo dirigido por Diego Aguirre jugará frente a Nacional desde la hora 19:30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

Es que entre algunos jugadores que llegan entre algodones y otros que aún no han mostrado el nivel esperado hasta el momento, el entrenador pone un manto de incertidumbre para definir el once titular que irá a La Blanqueada.

Y si bien puede decirse que hay entre siete y ocho jugadores que tienen su lugar asegurado y que de no mediar inconvenientes estarán desde el inicio del encuentro.

Ellos son Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández y Matías Arezo. Si esto se confirma, quedará espacio para dilucidar quiénes serán los otros tres titulares el equipo Carbonero.

Por un lado, la situación de Maximiliano Olivera, según informaron a Ovación desde Peñarol, es óptima y estará a la orden de la Fiera para ocupar un lugar en el lateral izquierdo.

Después hay dos lugares más que quedarán a criterio del entrenador para ver qué sistema utiliza y qué planteo propone para visitar al tricolor en el Gran Parque Central.

Si se toman en cuenta los últimos antecedentes clásicos, no sería una sorpresa que Aguirre apueste por una línea de tres zagueros y dos carrileros, algo que implementó en la definición de la Supercopa Uruguaya y que le dio un muy buen resultado para neutralizar el juego ofensivo tricolor.

Y dentro de ese equipo que fue titular el 1 de febrero en el Estadio Centenario, hubo un jugador que tuvo un muy buen comienzo de temporada 2026: Leandro Umpiérrez.

Más allá de haber sido expulsado en el inicio del segundo tiempo frente a Nacional en ese clásico de la Supercopa, el atacante de 21 años nacido en San José había tenido un enorme despliegue en la mitad de la cancha con un tremendo ida y vuelta para ser opción en ataque y además, para colaborar en el retroceso defensivo.

Leandro Umpiérrez y Sebastián Coates disputan la pelota en el clásico entre Peñarol y Nacional por Supercopa. Foto: Leonardo Mainé.

El rendimiento de Leandro Umpiérrez que está en franco ascenso en Peñarol

Nada es casualidad en este presente de Leandro Umpiérrez, quien debutó en la Primera División del aurinegro el 30 de marzo de 2025 en la derrota de Peñarol con Cerro Largo por 2 a 0 por el Torneo Apertura.

Ese día jugó como doble cinco, posición en la que supo brillar en Tercera División, donde también jugó como volante ofensivo por detrás del centrodelantero.

En Reserva, Umpiérrez se había transformado en pieza clave en 2024, temporada en la que Peñarol volvió a ser campeón del Uruguayo en esa categoría luego de 24 años.

Y en ese torneo, el maragato se despachó con 16 goles —máximo anotador— y además, puso 13 asistencias. Eso llamó la atención en Primera y luego de haber alternado en varios entrenamientos con el plantel principal, de cara al 2025 fue una de las apuestas que llegaban desde las formativas aurinegras.

Leandro no defraudó y de a poco se fue ganando su lugar en la consideración de Diego Aguirre. Tras debutar a fines de marzo, el 12 de abril anotó su primer tanto al anotar en el triunfo 4-2 frente a Miramar Misiones en el Estadio Campeón del Siglo por la undécima fecha del Torneo Apertura.

De ahí en más la confianza creció y Umpiérrez comenzó a sumar minutos. Ya no era un futbolista para la consideración en el plano local y Aguirre le dio la chance en Copa Libertadores, torneo del que fue campeón en 2022 con la Sub 20 aurinegra.

Por el máximo certamen continental de clubes a nivel de mayores, el atacante sumó un total de siete presencias un 232 minutos en cancha.

Y si bien el debut de Leandro en Primera fue como doble cinco, luego pasó a jugar como extremo y ahí tuvo la mayoría de los minutos hasta ahora, aunque es un futbolista que le ofrece algunas variantes interesantes a Diego Aguirre, sobre todo en partidos que pueden llegar a plantearse de varias maneras como por ejemplo, un clásico frente a Nacional y en condición de visitante en el Gran Parque Central como ocurrirá este domingo 1 de marzo.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Lo que le ofrece Leandro Umpiérrez a Diego Aguirre en Peñarol

Leandro Umpiérrez es un futbolista que bien puede definirse como polifuncional dentro de la mitad de la cancha en un plantel de Peñarol que en materia de extremos volvió a quedarse corto en este período de pases y que sigue lidiando con el karma de las lesiones que no dan tregua en el inicio de la temporada.

Pero a pesar de todo eso, Diego Aguirre encontró en el maragato un futbolista que ya había tenido un buen cierre de 2025 —más allá de los resultados— con un vertiginoso ingreso en el clásico de vuelta de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central con buenas incursiones en la ofensiva y con un remate cruzado que bien pudo significar un tanto aurinegro para abrir ese partido que hasta ese entonces no tenía goles.

Ya en 2026, la tónica no cambió y Umpiérrez fue el más regular en los amistosos de verano sobresaliendo en el partido frente a River Plate el 17 de enero en el Campus Municipal de Maldonado, donde además de un gran despliegue, reventó el horizontal con un zapatazo de media distancia.

La Fiera le dio la chance de titularidad en el clásico de la Supercopa y a pesar de la fatalidad de haber sido expulsado a los 52’ tras una dura entrada sobre Sebastián Coates contra la América, no se puede pasar por alto el muy buen partido que venía haciendo el atacante. Leandro se mostró como una buena opción de salida en la ofensiva y siempre buscó combinar con Leonardo Fernández y Matías Arezo, quienes estuvieron más adelantados en el equipo.

Pero más allá de eso, Umpiérrez también cumplió un rol más que importante a la hora de defender ya que corrió un montón y colaboró de muy buena manera sumándose a la zona de volantes junto a Eric Remedi y Jesús Trindade.

El despliegue que venía haciendo el atacante de 21 años era de suma importancia para un Peñarol que lo perdió por esa expulsión pero que no terminó sufriendo demasiado porque a los 54’ Gonzalo Carneiro dejó con 10 a Nacional.

¿Se mete Leandro Umpiérrez en el equipo clásico de Peñarol?

Tras cumplir un partido de suspensión, Leandro Umpiérrez volvió a la convocatoria en la segunda fecha del Torneo Apertura, fue titular y jugó 75’ en la derrota 2-1 frente a Central Español para luego ingresar de cara al complemento contra Deportivo Maldonado con incidencia directa en el empate transitorio porque a los 62’ asistió a Matías Arezo para el 1-1.

Con 120 minutos en cancha, una asistencia y mucho despliegue, Leandro Umpiérrez aparece como una opción más que válida en Peñarol de cara al clásico y Diego Aguire sabe que puede confiar en el juvenil.

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, en el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Maximiliano Olivera y Franco Escobar trabajan para poder estar a la orden de Aguirre en el clásico

En la cabeza de Diego Aguirre seguramente ya esté el equipo titular para el clásico, aunque claro está que no lo hace público, pero de todas maneras, hay indicios para comenzar a delinear la oncena que saldrá a jugar este domingo frente a Nacional desde la hora 19:30 en el Gran Parque Central.

El entrenador, que este viernes dará una conferencia de prensa en Los Aromos previo al choque de la cuarta fecha del Torneo Apertura, sigue ensayando su planteo y a su vez, espera por la evolución de algunos jugadores que están entre algodones.

En primer lugar, desde Peñarol aclararon la situación de Maximiliano Olivera, quien en el entrenamiento del miércoles dejó el táctico tras integrar el equipo titular: “Maxi nunca tuvo nada. El miércoles hizo la práctica completa y salió espectacular faltando unos minutos. No tiene nada”, dijo a Ovación el presidente Ignacio Ruglio al ser consultado por esta situación del capitán que el 21 de enero sufrió un esguince de rodilla en el amistoso frente a Colo Colo y desde esa fecha no ha podido integrar la convocatoria Mirasol.

Por otra parte, el titular aurinegro confirmó que Franco Escobar estará a la orden de Diego Aguirre, quien definirá si será titular o esperará su lugar en el banco de suplentes.

El argentino de 30 años comenzó jugando la primera fecha del Torneo Apertura frente al Montevideo City Torque, salió en el entretiempo y desde ahí se apartó de las convocatorias a la espera de que regrese para el clásico de este domingo.

Los que no estarán a la orden para el clásico frente a Nacional son Abel Hernández, quien continúa recuperándose de un esguince de rodilla, y Eduardo Darias, quien debido a un desgarro del que no se curó a tiempo, permanecerá al margen. Respecto a Lucas Hernández, la sanidad y el cuerpo técnico esperan que al menos pueda estar convocado.