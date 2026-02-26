Peñarol y el karma de las lesiones: las bajas, los que están en duda y los que llegarían al clásico con Nacional

En Peñarol hay un tema que no da tregua y que de cara al clásico de este domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central a las 19:30 horas vuelve a estar sobre la mesa: el de las lesiones.

Diego Aguirre sigue lidiando con este asunto en el inicio de la temporada y aún no logra tener a todo el plantel a disposición porque a las ausencias ya confirmadas de Lucas Hernández y Abel Hernández, se le sumó la de Eduardo Darias para ir a La Blanqueada en la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El volante de 27 años no se recupera aún de un pequeño desgarro que sufrió luego de haber tenido buenos minutos en la primera etapa frente al Montevideo City Torque ingresando desde el banco de suplentes y permanecerá al margen.

Se trata de una baja de relevancia ya que si bien Darias no entraba en los planes como titular, estando bien seguramente iba a tener minutos ingresando desde el banco.

Lo cierto es que nuevamente y antes de un partido de vital importancia, el panorama sanitario vuelve a no ser el mejor ni el esperado por Diego Aguirre, quien se pique tiene tres bajas para visitar a Nacional: Lucas Hernández, Abel Hernández y Eduardo Darias.

Pero como por si eso fuera poco, la Fiera aguarda con mucha expectativa la evolución de dos jugadores que ultiman la recuperación de sus respectivas lesiones.

Franco Escobar en Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Uno es Franco Escobar, el argentino que fue titular en el clásico de la Supercopa Uruguaya y también en la primera fecha del Torneo Apertura, aunque en ambos encuentros salió sustituido.

El rosarino de 30 años llegó para esta temporada al club Mirasol y fue titular en el clásico de la Supercopa Uruguaya en el que jugó 90 minutos de los 120 que tuvo el encuentro que se definió por penales con triunfo del equipo Carbonero.

Tras arrancar jugando desde el vamos en la primera fecha del Torneo Apertura frente al Montevideo City Torque, Escobar estuvo 45’ en cancha y luego fue sustituido. En su lugar ingresó Matías González.

De ahí en más, el argentino que llegó al fútbol uruguayo tras su paso por el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos, no estuvo más en las convocatorias para enfrentar a Central Español y a Deportivo Maldonado y si bien no hubo información oficial, según pudo saber Ovación, sufrió una lesión muscular y ahora se espera por su evolución para ver si finalmente podrá estar a la orden de Diego Aguirre en el clásico de este domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central.

El otro es Maximiliano Olivera, quien tras sufrir un esguince de rodilla el 21 de enero, esta semana acelera su recuperación para poder estar a la orden.

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, durante el clásico ante Nacional por la final del Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal

En el entrenamiento que el plantel hizo ayer en la Ciudad Deportiva Néstor “Tito” Goncalves, el capitán estuvo entre los titulares pero no completó el movimiento.

Según pudo saber Ovación con fuentes aurinegras, el lateral izquierdo de 33 años dejó ese movimiento por precaución y con el objetivo de seguir sumando minutos de fútbol interno de cara al domingo.

Es de destacar que la presencia de Olivera en el plantel es importante para Diego Aguirre ya que no solo se trata del capitán sino de un jugador que estando bien física y futbolísticamente le puede hacer un buen aporte al equipo Carbonero.

Lo cierto es que a falta de tres días para el clásico, Maxi aún no está al cien por ciento y aún es duda para el encuentro de la cuarta fecha frente a Nacional.

De todas maneras, en Peñarol van a esperar al capitán porque el plan del entrenador aurinegro es que si llega a estar bien, será titular en un partido de suma importancia en el que Aguirre tendrá a la orden a las dos últimas incorporaciones: al “Indio” Nicolás Fernández y a Mauricio Lemos.