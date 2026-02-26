"Hincha del Indio Fernández": la reacción del sobrino nieto de Maradona en medio de su llegada a Peñarol

Son pocos los casos, pero el Indio Fernández es un futbolista que a sus 27 años jugará recién en su cuarto equipo porque se asentó en casi todos por los que pasó en su carrera que incluyó dos equipos en Uruguay, uno en Argentina y un retorno a nuestro país para defender a Peñarol.

Sabido es su pasaje por Fénix que —aunque tuvo un breve ciclo en Atenas de San Carlos con 19 encuentros— alcanzó un total de 161 encuentros lo que valió también ganar experiencia antes de dar el salto al exterior donde lo recibió Godoy Cruz de Mendoza.

En el Tomba, en el que terminó usando la "10" y siendo capitán del equipo, acumuló otra gran cantidad de encuentros porque fueron 116 los partidos que disputó y por eso su salida del equipo mendocino fue muy emotiva y la concretó a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Llegó el momento de cerrar una etapa muy especial. Quiero especialmente agradecer a todo Godoy Cruz por lo vivido en estos tres años", inició el Indio que ya firmó su contrato con Peñarol por tres años.

"Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos, al hincha por siempre estar en todos lados y a todos los funcionarios del club que trabajan en silencio cada día y dejan todo para que el club siga adelante siempre. Fue un placer", sentenció.

La publicación sumó una cifra cercana de 4.000 "me gusta" y también una gran cantidad de comentarios entre los que se encuentra nada menos que el del sobrino nieto de Diego Armando Maradona.

Estamos hablando de Hernán López Muñoz, el actual atacante de Argentinos Juniors y que es hijo de Sergio Daniel López Maradona —quien también fue futbolista— y que guarda un lazo muy importante con una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Hernán López Muñoz y Nicolás "Indio" Fernández, juntos en Godoy Cruz. Foto: @hernilopez00.

López Muñoz y el Indio Fernández jugaron juntos en Godoy Cruz, en el pasaje que tuvo el atacante argentino en el Tomba y en el que compartieron un total de 48 partidos.

"Qué lindo compartir cancha con vos Nicolás. Hincha del Indio Fernández !! Vamo arriba", comentó el atacante de 25 años.

El posteo del Indio Fernández y el comentario de Hernán López Muñoz. Foto: Captura.

No fue el único excompañero que comentó su publicación porque lo mismo hizo Nicolás Schiappacasse con el que jugó en la selección juvenil de Uruguay y que volvió a mostrar su fanatismo por el aurinegro.

"Claro que si amigo! Ahora vas a brillar en el mejor cuadro", comentó el Chapa en el posteo de la flamante incorporación del equipo mirasol para la temporada 2026.