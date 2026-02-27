Diego Aguirre previo al clásico: "Sentimos como algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

Peñarol ultima detalles para visitar a Nacional en el clásico que se jugará este domingo desde la hora 19:30 (DSports, cables, Antel TV y Disney+) en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura y de cara a ese encuentro, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa, durante la que confesó tener "una idea" del once que parará en cancha y dijo que se lo comunicará a los jugadores en las próximas horas.

Desde Los Aromos el entrenador aurinegro comenzó refiriéndose sobre la actualidad del equipo y dijo: "Es un comienzo de año pero siempre marca lo que pasa en este tipo de partidos, precisamos la victoria, vamos a hacer todo lo posible para que pase".

Sobre las posibles bajas que se barajaron en la semana, el entrenador expresó: “No es información correcta. Maxi Olivera entrenó normal, Franco Escobar también. Son dos altas importantes. Vamos recuperando al buen plantel que tenemos”.

En esta misma línea fue consultado por un jugador que sí está descartado para este fin de semana: “Eduardo Darias está bien, le vamos a dar algún día más porque queremos que lleguen bien a la Copa Libertadores en abril. Tendrá una semana más. De la lesión del año pasado está muy bien, luego ha tenido algo puntual". Tampoco estará disponible Abel Hernández, aunque el DT actualizó su estado sanitario: “Hoy estuve hablando con él, antes del entrenamiento. Viene muy bien y pronto tendremos a Abel de nuevo con nosotros. Va a sumar muchísimo, quizás en un par de semanas ya pueda estar a disposición para poder jugar”.

Respecto al Indio Fernández, confirmó que estará en la nómina de convocados: ”Recién llegó, entrenó normal con el grupo y va a estar en convocado”.

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, dialogando con los medios en conferencia de prensa. Foto: Martín Neira.

Respecto al arquero titular, luego del buen rendimiento si Sebastián Britos y con la vuelta de Washington Aguerre, expresó: "Definiremos el equipo en las próximas horas, tenemos dos arqueros de muy buen nivel y los dos están aptos para comenzar ese partido”.

La Fiera también respondió a la diferencia del partido del domingo con respecto a Supercopa y finales de la Liga AUF Uruguaya 2025: “Sentimos la necesidad de ir a jugar este clásico y ganarlo. Es algo que tiene que pasar, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Llegamos a ese partido sabiendo que no es uno más, no solo por los puntos, sino por todo lo que se habla y se maneja a nivel emocional en este tipo de partidos”.

Sobre qué Peñarol se va a ver, dijo: “De a poco vamos adaptando el equipo a la circunstancias, en el correr de los próximos partidos vamos a encontrar un equipo más definido, hoy pensamos en este partido, no importa lo que pasó antes y lo que vendrá. Importa tratar de ganar”.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, en conferencia de prensa. Foto: Natalia Rovira.

Y añadió: "Las cosas ideales no pasan, hay que manejar las circunstancias, hemos trabajado bien, los rendimiento no han sido los que pensamos que iban a tener. Eso se dará con el tiempo y el tener a todo el plantel. Llegar a este partido sin excusas, sin nada para decir que no es la intención de ganar el partido”.

En cuanto a si espera que Viera tome precauciones con el precedente de la línea de cinco en la Supercopa, confesó: “Siempre intentás trabajar en las cosas de tu equipo, es verdad que observás y estás pendiente de lo que pude hacer el rival”.

"Ojalá que sea un partido tranquilo y que no haya ninguna polémica"

La Fiera también se refirió al arbitraje —que el domingo estará a cargo de Andrés Matonte como principal y Leodán González en el VAR— y dijo que es un tema del que "no se habla, ni con los jugadores ni entre nosotros, no tenemos tiempo para pensar en eso". A lo que agregó: "Estamos tratando lo que depende de nosotros. Ojalá que sea un partido tranquilo y que no haya ninguna polémica”.

"Sentimos como algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central, vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Todos los clásicos te marcan, siempre el más importante es el que viene", concluyó.

Respecto al periodo de pases y la no llegada de Nicolás Vallejo, dijo: “Hubo una cantidad de situaciones que se cerraron, pasan en los períodos de pases, hasta hace dos días el Indio era imposible, era una afirmación, y hoy está acá. A veces pasan cosas que llevan a que no sean posible”. Y añadió: “Así como estoy conforme con la cantidad de jugadores que han llegado, todo no se puede”.