La "chispa" que le ven al Diente López para el clásico y por qué puede ser el factor sorpresa frente a Peñarol

Es el hombre de los 53 goles en 101 partidos. Ninguno de los delanteros de Nacional tiene cifras similares a las de Nicolás “Diente” López, la gran duda de Jadson Viera para el clásico de mañana ante Peñarol en el Gran Parque Central, que inicia a las 19:30 horas.

El Diente ingresó a los 82 minutos frente a Progreso y le bastaron algunas jugadas para mostrar que está al cien por ciento desde lo físico. De hecho, en su primera intervención apiló a tres rivales y e hizo volar a Andrés Mehring con su remate cruzado.

El escaso rodaje con el que llega, tomando en cuenta que recién hizo su debut en el Torneo Apertura ante el Gaucho en el Landoni de Durazno, hacen que en la previa corra de atrás en la consideración del entrenador.

De hecho, en el entrenamiento realizado en el Gran Parque Central paró un equipo integrado por Luis Mejía en el arco y la defensa que jugó el cruce anterior: Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Camilo Cándido. El mediocampo lo conformó con Mauricio Vera integrándose a la dupla ya conocida con Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, mientras que en la delantera jugaron Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez y Maxi Silvera.

Julián Millán celebrando el gol de Nacional junto con Maxi Gómez en el Landoni. Foto: Leonardo Mainé.

De todas formas, siempre puede esperarse el factor sorpresa cuando se trata de Jadson Viera, quien trata de evitar dar cualquier pista en los días previos y opta por el hermetismo para proteger al plantel.

Sabiendo que en Peñarol ya están al tanto de que López no entrenó en el equipo titular, habrá que esperar para saber si el DT tricolor vuelve a hacer una de las suyas. Lo logró en el cruce de ida por la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 cuando dejó en el banco a dos figuras como Maxi Gómez y el propio Diente para integrar la ofensiva con Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, quienes venían sin continuidad. Esta vez, con un plantel que tuvo modificaciones y ganó en alternativas ofensivas, Viera tiene la posibilidad de poner en práctica varios sistemas tácticos en un mismo partido, en función de las necesidades colectivas.

El rol decisivo de Nicolás López en Nacional durante 2025

El Diente López, Maxi Gómez y Coates celebran el 5-2 de Nacional sobre MC Torque. Foto: Leonardo Mainé

Su nombre se impone de forma natural por la jerarquía individual que tiene. López fue el autor del gol ante Defensor que le permitió ganar la Tabla Anual a un tricolor sin margen. También el encargado de aportar 24 goles y seis asistencias en 2025 para quedar en la cima de los artilleros del Bolso.

Después de superar una molestia lumbar, el Diente está a pleno desde lo físico y recibió elogios de Sebastián Eguren: “Está con esa chispa que necesitamos que tenga. Visualizo un buen clásico para él”.