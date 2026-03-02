Nacional 0-1 Peñarol: el aurinegro se llevó el clásico por gol de Arezo y quedó como líder del Apertura

Se volvieron a cruzar las dos camisetas más importantes del fútbol uruguayo. De un lado Nacional y del otro Peñarol. El escenario era el Gran Parque Central y el tricolor era el que recibía al aurinegro en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Ambos sabían que aunque el certamen recién comenzó, estaba en juego el honor, pero también la posibilidad de quedar como líderes. Finalmente los tres puntos fueron para el aurinegro gracias al gol de Matías Arezo en el minuto 75 y pese a que los dirigidos por Diego Aguirre finalizaron con 10 hombres por la expulsión a Remedi en el minuto 85.

El tricolor equivocó los caminos cuando fue en busca del gol y lo pagó caro. Jadson Viera movió el banco de suplentes apostando a encontrar soluciones, pero no las tuvo y cuando el Diente López generó peligro —con un remate desde lejos— se encontró con una buena atajada de Washington Aguerre.

El minuto a minuto de Ovación:

90+6' | ¡Final del partido!

Matías Arezo fue el autor del único gol del partido donde Peñarol se impuso por 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

90' | Seis minutos más en el Gran Parque Central

Andrés Matonte agregó seis minutos al partido en el que Nacional busca el empate sobre el cierre.

Matías Arezo celebra el gol en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

85' | ¡Roja en Peñarol!

Eric Remedi le cometió una dura infracción a Juan Pintado sobre la banda derecha, vio la segunda amarilla y por lo tanto se fue expulsado en el final.

83' | El Diente hizo una gran jugada, pero Aguerre voló y la despejó

Nicolás López pudo generar peligro de la mejor manera que sabe, encarando de derecha a izquierda. Amagó varias veces, sacó el zapatazo y luego del desvío en Franco Escobar, provocó una gran atajada de Washington Aguerre.

75' | ¡Gol de Peñarol!

La conexión entre Leonardo Fernández y Matías Arezo terminó con un remate ante la salida de Luis Mejía, la pelota pasó entre las piernas del panameño y se metió al arco para el 1-0 del aurinegro.

¡GOOOL DE MATÍAS AREZO!



Al 76', tras asistencia de Leo Fernández, el delantero de Peñarol anotó el 1-0 ante Nacional.#ClásicoEnDSPORTS | #LigaUruguayaEnDSPORTS

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70' | El partido se volvió a entreverar en el GPC

Luego de algunos destellos de buen fútbol y de chances claras de gol, el encuentro volvió a entreverarse, al igual que ocurrió en la primera parte donde el esférico vuela más de lo que rueda.

54' | Mejía evitó el gol de Arezo tras el contragolpe

Nacional quedó muy mal parado tras una pelota en el área de Peñarol y Leonardo Fernández puso en carrera a Matías Arezo, aunque la pelota le quedó muy sobre el cuerpo, se la llevó, encaró y cuando remató, achicó muy bien Luis Mejía que evitó el gol.

Tomás Verón Lupi y Lucas Ferreira disputan la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

48' | Nacional comenzó mejor y lo tuvo Verón Lupi

Un despeje corto de Lucas Ferreira le dejó la pelota a Tomás Verón Lupi que definió de primera y de zurda buscando el segundo palo, pero se fue apenas ancha del arco de Aguerre.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en el Gran Parque Central en un partido donde Nacional y Peñarol igualan sin goles en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Nicolás Fernández ante la marca de Tomás Verón Lupi en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

45+2' | ¡Final del primer tiempo!

Se fueron los primeros 45 minutos en el Gran Parque Central donde Nacional perdió a Sebastián Coates por lesión y en el que Peñarol tuvo la más clara en los pies de Emanuel Gularte que se lo perdió con el arco libre, al rematar al palo.

35' | El juego perdió ritmo y volvió a caer en un pozo

Más allá de que las intenciones que habían mostrado ambos equipos había generado cierto peligro en los arcos, con el paso de los minutos el encuentro volvió a ser muy lento, cortado y con muchas infracciones.

24' | Se lesionó Coates y Rogel se reestrenó en el Bolso

En la previa al tiro de esquina, Sebastián Coates cerró a Jesús Trindade, pero se sintió y eso obligó que Jadson Viera haga su primer cambio y además pierda a su capitán.

Sebastián Coates ante Leandro Umpiérrez en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

22' | Gularte se perdió el gol de forma increíble

En la primera llegada clara que tuvo el aurinegro, la pelota terminó en tiro de esquina. En esa jugada Leonardo Fernández puso un centro al segundo palo que Gastón Togni remató de volea, Emanuel Gularte desvió y le quedó para definir, pero su remate con el arco libre pegó en el palo.

15' | Nacional empieza a dominar la pelota

El Bolso, a pesar de que el inicio del partido fue parejo, empezó a hacerse con la pelota, a buscar Tomás Verón Lupi y también a complicar con las pelotas que pivotea Maximiliano Gómez.

Leonardo Fernández con pelota ante Julián Millán y Lucas Rodríguez en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

5' | Inicio parejo en el Gran Parque Central

La pelota se la reparten entre ambos equipos cuando se juegan los primeros minutos en el clásico del Torneo Apertura. Peñarol, por ahora, no se repliega y busca pisar el campo rival.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Nacional y Peñarol por el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

Nacional 0-1 Peñarol:

Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates (24' Agustín Rogel), Julián Millán, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi (66' Nicolás Lodeiro), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio (78' Gonzalo Carneiro), Rodrigo Martínez (66' Baltasar Barcia); Maximiliano Silvera (78' Nicolás López), Maximiliano Gómez. DT: Jadson Viera.

Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Nicolás Fernández (78' Maximiliano Olivera), Leandro Umpiérrez (45' Franco Escobar), Gastón Togni (60' Diego Laxalt); Leonardo Fernández (85' Mauricio Lemos), Matías Arezo (85' Facundo Batista). DT: Diego Aguirre.

Gol: 75' Matías Arezo (P) / 0-1.

Amarillas: Luciano Boggio, Maximiliano Gómez, Cámilo Cándido (N); Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Eric Remedi (P).

Roja: 85' Eric Remedi (P).

Hora: 19:30

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Agustín Berisso y Héctor Bergaló

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

VAR: Diego Riveiro y Nicolás Tarán

Washington Aguerre en la previa del clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Los equipos en la cancha realizando los últimos trabajos

Por un lado, el plantel de Nacional que fue recibido por un Gran Parque Central lleno por sus hinchas, con la presencia de Camilo Cándido y Rodrigo Martínez y un ataque que volverán a compartir Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Luciano Boggio y Maximiliano Gómez en la previa del clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Por el otro está Peñarol que cuenta con la titularidad de Nicolás "Indio" Fernández que firmó el martes y el domingo ya salta al campo de juego desde el arranque, al igual que Leandro Umpiérrez.

Nicolás "Indio" Fernández en la previa del clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

¡El once de Peñarol para el clásico!

Diego Aguirre dio a conocer el equipo con el que saldrá al campo de juego y en el que finalmente estará Leandro Umpiérrez y hará su estreno Nicolás "Indio" Fernández.

El once aurinegro: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo.

Así juega #Peñarol frente a Nacional, por la Fecha 4 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/EVNv3BDTHS — PEÑAROL (@OficialCAP) March 1, 2026

¡Nacional tiene el once confirmado!

Con la presencia de Camilo Cándido en el lateral izquierdo y Rodrigo Martínez como volante por afuera, Jadson Viera dio a conocer el once inicial del Bolso para el juego clásico por la cuarta fecha del Apertura.

El once del Bolso: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.

Nacional llegó al Gran Parque Central para jugar el clásico

Los dirigidos por Jadson Viera están en el escenario donde desde las 19:30 se disputará el clásico y donde el Bolso contará con el apoyo de todos sus hinchas en las cuatro tribunas.

La delegación de Peñarol llegó al Gran Parque Central

A poco menos de dos horas para el inicio del encuentro, los jugadores y cuerpo técnico de Peñarol llegaron al Gran Parque Central para la disputa del clásico ante Nacional. Tras la concentración en Los Aromos, los aurinegros partieron desde allí al escenario del Bolso.

El Indio Fernández podría hacer su debut en Peñarol

Si bien llegó esta semana y poco después firmó su contrato, Nicolás "Indio" Fernández apunta a ir desde el arranque en el once inicial de Diego Aguirre y que tendría tres hombres en el mediocampo porque el ex Godoy Cruz jugaría junto a Eric Remedi y Jesús Trindade en esa zona.

Nicolás "Indio" Fernández en el entrenamiento de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Será el último partido de Julián Millán en Nacional

El zaguero colombiano disputará esta noche su partido número 51 con la camiseta del Bolso y será el último porque el tricolor vendió su ficha a Fluminense de Brasil, luego de acumular cinco goles y tres asistencias y de un gran aporte en defensa.

La transferencia se confirmó en un monto de US$ 4 millones, más un bono de US$ 1.1 millón por cumplimiento de objetivos. Por su parte, el tricolor se quedará con un 20% de la plusvalía y además un 10% de la ficha. A Nacional le va a quedar libre, una cifra de US$ 3.5 millones aproximadamente entre la venta y que el jugador decidió ceder el 20% que le correspondía en agradecimiento a la institución.

Julián Millán en el clásico entre Peñarol y Nacional por la Supercopa. Foto: Ignacio Sánchez.

Andrés Matonte será el árbitro principal del clásico

Será el quinto clásico para el árbitro internacional que en sus cuatro clásicos anteriores cuenta con un saldo de dos victorias de Nacional y dos empates, por lo que Peñarol hasta el momento no ha podido ganar clásicos oficiales dirigidos por Andrés Matonte que tuvo su primera experiencia en 2019 en el marco del desempate por el primer puesto del Torneo Clausura donde el Bolso ganó 2-0 por goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

Luego pasaron dos clásicos en el Campeón del Siglo, ambos con empate sin goles, hasta que en setiembre de 2022 fue el árbitro en el recordado clásico en el Gran Parque Central en el que jugó Luis Suárez y marcó un gol para un Nacional que se impuso 3-1 ya que al gol del Pistolero se sumaron los de Mathías Laborda y Camilo Cándido, descontando Kevin Méndez.

Los asistentes que tendrá Andrés Matonte serán Agustín Berisso y Héctor Bergaló, mientras que el cuarto árbitro será Daniel Rodríguez.

Mientras tanto, el encargado del VAR será Leodán González quien viene de tener la misma tarea en la disputa de la Supercopa hace algunas semanas y en esta ocasión estará acompañado de Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Los disponibles que tendrá Diego Aguirre en Peñarol

El entrenador del aurinegro contará con la presencia de Franco Escobar y Maximiliano Olivera, mientras que Diego Laxalt vuelve a decir presente. Además, tiene su primera citación Nicolás "Indio" Fernádez.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Nacional, por la Fecha 4 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/RZ3nErp4hn — PEÑAROL (@OficialCAP) March 1, 2026

Los jugadores convocados por Jadson Viera en Nacional

Camilo Cándido forma parte de la nómina, así como también lo hacen Agustín Rogel y Mauricio Vera, otros de los recién llegados al club. Nicolás "Diente" López vuelve a estar presente.

📋 Jugadores convocados para enfrentar a Peñarol en el Gran Parque Central pic.twitter.com/138paU8kQP — Nacional (@Nacional) March 1, 2026

¿Por dónde ver el clásico?

El encuentro entre Nacional y Peñarol tendrá, a través de los cables, la transmisión de DSports, así como también la de Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Montecable y los cables del interior. Por su parte, también se podrá ver por streaming a través de Disney+ y Antel TV.

¡El minuto a minuto de Nacional vs. Peñarol!

En el Gran Parque Central se vuelven a enfrentar tricolor y aurinegros en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. El encuentro comienza a las 19:30.