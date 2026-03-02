Viera admitió que se fue "caliente" del GPC: "Trabajo hay, somos los primeros que queremos encontrar la solución"

Nacional sufrió una dura derrota jugando en el Gran Parque Central en una nueva edición del clásico ante Peñarol, en este caso en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y fue 1-0 por el tanto de Matías Arezo.

El aurinegro, más allá de que la otra vez había sido por penales, se volvió a quedar con el clásico y en el público presente en el escenario tricolor no cayó nada bien y el propio Jadson Viera —entrenador del Bolso— lo analizó tras el juego: "Me crucé con alguno que está molesto, pero cuando nos unimos todos podemos sacar las cosas adelante".

"Al hincha le agradezco y hoy también. Hacen el esfuerzo, quieren ver cosas, nos apoyan, tuvieron una alegría enorme hace poco y la idea es sacar adelante este momento", agregó.

Respecto a lo que fue el encuentro, Viera remarcó: "Dentro del entrevero que fue, tuvimos mejores situaciones, pero no pudimos. El plantel está dolido como el hincha, porque somos los primeros que queremos ganar".

"Estamos teniendo lapsos de 20 minutos que tenemos que seguir. Entrenar, entrenan bárbaro y hacen el esfuerzo. Hay algunos que van llegando y se van a ir acomodando, la idea era que eso fuera más rápido, pero trabajo hay. Somos los primeros que le queremos encontrar la solución, pero nos vamos calientes", admitió.

Consultado sobre la poca participación del Diente López, agregó: "Tuve que hacer un cambio y me quedaba una ventana sola y 28 minutos por delante. El equipo estaba bien y si pasaba algo no podía hacer más cambios. Él esta bien y va a tener su posibilidad".

Viera sabe que para el partido que viene no contará con Julián Millán, pero tampoco con Sebastián Coates, que salió sentido: "Lo de Millán tenia alguna idea, pero hoy a la mañana se confirmó. Lo que me queda es armar de vuelta la linea defensiva. Tengo jugadores que van a estar capacitados, pero (Millán) era de los mejores del equipo, intenté que se quede, pero entiendo el jugador. Lo de Seba (Coates) por lo que fue, puede tener alguna lesión. Venía entrenando bárbaro, esperar en estos días y rearmar".