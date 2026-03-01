Maxi Silvera, su primera titularidad clásica y los jugadores de Peñarol que no lo saludaron en la previa

El estreno absoluto con la camiseta de Nacional de forma oficial fue en la Supercopa Uruguaya y el destino quiso que fuera ante Peñarol, su exequipo. Maximiliano Silvera ingresó con el partido comenzado y en uno de sus primeros minutos tuvo un cruce con Eric Remedi.

Al término del partido, los jugadores de Peñarol le recordaron su pasado reciente en el Mirasol al festejar la consagración y lo propio en redes sociales, pero la historia de este domingo era distinta e implicaba que Silvera iba a ser titular.

Con el nuevo protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol que hace que ambos equipos entren al mismo tiempo y luego lleven a cabo el saludo oficial jugador por jugador iba a tener al exjugador de Peñarol con los futbolistas del equipo al que defendió hasta diciembre del año pasado.

Silvera se ubicó en la segunda posición, solo detrás de Sebastián Coates y por delante de Luis Mejía y su decisión fue la de levantar la mano y dejarla allí, esperando que los jugadores —aquellos que quieran— choquen sus manos.

En ese sentido, la mayoría saludo —de forma muy fría— al delantero que nació futbolísticamente en Cerrito, pero hubo cuatro jugadores que no respondieron el saludo, cualquiera sea el motivo de esa decisión.

El capitán Jesús Trindade, el argentino Gastón Togni, el zaguero Emanuel Gularte y el arquero Washington Aguerre fueron los que decidieron no saludar a Maximiliano Silvera quien, de todas maneras, no reaccionó al hecho de no recibir el saludo, más allá de que Togni y Aguerre no fueron compañeros suyos en la pasada temporada en el aurinegro.