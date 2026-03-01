El clásico del Apertura será el último partido de Julián Millán en Nacional: los montos de la venta y su destino

Julián Millán tendrá este domingo, en el clásico del Torneo Apertura ante Peñarol, su último partido con la camiseta de Nacional porque se concretó la venta del zaguero colombiano que continuará su carrera en el fútbol de Brasil.

Su destino será Fluminense y la transferencia se confirmó en un monto de US$ 4 millones, más un bono de US$ 1.1 millón por cumplimiento de objetivos. Por su parte, el tricolor se quedará con un 20% de la plusvalía y además un 10% de la ficha. A Nacional le va a quedar libre, una cifra de US$ 3.5 millones aproximadamente entre la venta y que el jugador decidió ceder el 20% que le correspondía en agradecimiento a la institución.

En el equipo que está definiendo el Torneo Carioca y marcha quinto en el Brasileirao, Millán pasará a ser compañero de tres uruguayos como Agustín Canobbio, Facundo Bernal y David Terans, mientras que también compartirá con sus compatriotas Kevin Serna y Santiago Moreno.

Julián Millán fue una de las figuras del Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 siendo el futbolista con más minutos en la temporada y aportando, además de su trabajo en defensa, cuatro goles y tres asistencias.

Maxi Gómez y su abrazo con Julián Millán después de anotar uno de los goles de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, viene de darle los tres puntos a Nacional en la fecha anterior del Torneo Apertura porque su gol fue el único de la victoria por 1-0 del tricolor ante Progreso en el Silvestre Landoni de Durazno.

Cabe recordar que al arribar desde Inter Palmira de Colombia, Nacional había puesto US$ 700.000 por el 50% de su ficha, mientras que tras una gran temporada en 2025, el Bolso optó por hacerse con otro 45% de su pase en diciembre del año pasado en una cifra que rondó el millón de dólares, quedando así con un 95% de la ficha del jugador que el próximo 27 de marzo cumplirá 28 años.

En este sentido, Nacional mantiene en esa zona del campo a Sebastián Coates —que fue su compañero durante la última temporada y los primeros de la actual—, mientras que acaba de contratar a Agustín Rogel, quien ahora apunta a ser el titular para lo que resta del año. A su vez, están en el plantel los juveniles Paolo Calione y Tomás Viera.