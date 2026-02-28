Alex Saúl: su optimismo para el clásico, el "sentimiento" que genera el Diente López y qué Peñarol se imagina

Alex Saúl atendió a Ovación con una sonrisa a horas del clásico entre Nacional y Peñarol y no tarda en recordar la última final que jugaron allí y terminó definiendo Christian Ebere al minuto 114. “Está bueno volver a jugar en el Gran Parque Central, es una buena sensación. Esperemos no sufrir tanto y ganar en los 90‘, que va a ser lo único que hay esta vez”, inició el vicepresidente segundo del Bolso.

Al ser consultado acerca de si se ilusiona con que Nicolás “Diente” López pueda ser determinante en el resultado final, respondió: “Me ilusiono porque lo conozco desde que tiene 12 años y en inferiores lo vi muchísimos partidos. Me ilusiono como lo hago con que todos jueguen bien, pero con él tenemos otro sentimiento que es más cercano”.

Alex Saúl, dirigente de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

A la hora de referirse a Maxi Gómez, el goleador del equipo en lo que va del Torneo Apertura con dos goles en tres partidos jugados, mostró especial confianza con que pueda cortar su racha de cuatro clásicos sin convertirle al aurinegro: “Ha estado re cerca y no tuvo suerte. En el clásico en el estadio de Peñarol cuando íbamos 0-1 tuvo un tiro que ataja el arquero, le pega en el palo y sale. Tuvo varias chances y no se le dio. Espero que esta vez sí se le dé”.

A nivel de la propuesta colectiva que pueda presentar el anfitrión en cancha, reveló qué se imagina: “Creo que Nacional se acostumbró a jugar clásicos en el Gran Parque Central, siempre ha jugado de la misma manera: atacando y no esperando, creo que se dan así los partidos de locatario contra Peñarol y no va a ser una diferencia tan grande esta. Creo que va a ser igual, seguramente Peñarol salga a esperar y Nacional a atacar”.

También se refirió a la riqueza técnica del plantel: “Hay muchas opciones, entonces no le llamaría sorpresa, le llamaría alguna opción menos esperada para nosotros”. Y cerró: “Respeto a todos, pero pienso que en el Gran Parque Central y en un clásico vamos a ganar”.