El gesto de Millán que dejó boquiabiertos a todos en Nacional y que le permite recibir más dinero a los albos

Cómo adelantó Ovación, este domingo se confirmó la transferencia de Julián Millán desde Nacional a Fluminense y en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura jugará el colombiano su último partido con la camiseta tricolor. Pero la negociación tiene varias características particulares en un negocio que se dio por cuatro millones más poco más de un millón por bonos, lo que completan 5.100.000 brutos, de los cuales Nacional aproximadamente se va a quedar con tres millones y medio de dólares.

Dentro de la características particulares que tiene el negocio se puede mencionar un gesto del zaguero de nacionalidad colombiana que dejó boquiabierto a todos los tricolores. Es que Julián Millán cedió el 20% de la transferencia que le correspondía, una cifra cercana a los 800.000 dólares; es decir que el no cobrará ese monto y que lo dejará en las arcas de Nacional. Además, vale destacar que el intermediario de la negociación, quien a su vez asesora a Millán, también va a ceder una parte de su porcentaje. Hay que recordar que un 10% le corresponde en este caso a los que actúan como intermediarios o representantes en la transferencia.

Esta actitud dejó gratamente sorprendido a los dirigentes de Nacional. Es un gesto poco habitual y más aún para un futbolista extranjero que no es formado Nacional sino que fue formado en el fútbol colombiano. Millán se va a ir de Nacional después de jugar 51 partidos oficiales siendo el mejor jugador tricolor de la temporada 2025 donde el Bolso se quedó con el título del campeonato uruguayo después de vencer en la finales a Peñarol.

Evidentemente que el jugador colombiano dejará una huella en el corazón de los hinchas de Nacional, no solamente por lo que hizo adentro de la cancha sino por este tipo de gestos que lo ponen como uno de las gratas revelaciones y como uno de los referentes del plantel. Alcanza con repasar la opinión de los compañeros y de quienes han compartido tiempo con el defensa en el club albo para distinguir lo que ha generado Millán en Nacional. El cafetero ha sido muy agradecido con Nacional ya que en el tricolor volvió a destacarse y a tener continuidad en un mercado extranjero, lo que le permite llegar ni más ni menos que el fútbol brasileño para jugar en Fluminense.