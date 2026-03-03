Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Sudamericana: el Ciudadano se metió en fase de grupos

El estadio Centenario volvió a tener acción por copas internacionales con el duelo entre Montevideo City Torque y Defensor Sporting por la fase previa de la Copa Sudamericana. Quien fuera el vencedor, se ganaría un lugar en la fase de grupos del torneo y ese fue el Ciudadano que, en un partido importante que definió los semestres de estos dos equipos, se llevó el partido y la clasificación gracias a una jugada preparada que significó el 1-0 para los de Marcelo Méndez.

Primer tiempo:

Los dos comenzaron el partido con claras intenciones ofensivas, pero algo desordenados. Aún así, nada de especular. Solo buscar el arco de enfrente. Por el lado de Defensor Sporting la idea parecía ser buscar las bandas, sobre todo la izquierda, con los buenos desbordes de Xavier Biscayzacú, para poder buscar a la referencia en ataque, el paraguayo Brian Montenegro. Pero estaba mejor MontevideoCityTorque.

El abanderado de los Ciudadanos era Esteban Obregón. El argentino no necesitaba mucho juego colectivo para generar peligro, solo su individualidad. A los 19 minutos, se sacó a un hombre de arriba y sacó un latigazo cerca de la medialuna que contuvo bien Dawson.

"¡Más cortos y más agresivos en defensa!", exclamó Román Cuello, entrenador de Defensor Sporting, a sus dirigidos, que seguían con problemas para contener a Obregón y sufrián la lesión de Germán Barrios, que tuvo que dejar su lugar a Mateo Caballero. El juvenil pasó a la zaga y LucasPaul de los Santos al mediocampo. Barrios había quedado sentido luego de un choque con Obregón.

Aún tras la lesión de Barrios y el buen partido del '10 ' de MontevideoCity, Defensor Sporting, con mucho empuje, terminó algo mejor el primer tiempo que culminó sin goles.

Segundo tiempo:

La figura del primer tiempo, también destacó en el complemento. En solo 30 segundos, Esteban Obregón consiguió un córner para Montevideo City Torque y de ahí llegó la apertura en el marcador. Gonzalo Montes se hizo cargo del tiro de esquina, tomó la pelota con las dos manos y la levantó sobre su cabeza. Había algo preparado. Lo que ocurrió fue que Franco Romero arrancó en el segundo palo, con velocidad dejó por el camino a la marca de Guillermo de los Santos y cabeceó absolutamente solo cerca del punto de penal para poner en ventaja al equipo de Marcelo Méndez.

¡GOOOL DE CITY TORQUE!



Franco Romero se impuso en las alturas y anotó el 1-0 ante Defensor Sporting en el comienzo del segundo tiempo.



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"Ya nos comimos la cachetada, ahora tenemos que ser nosotros. Aunque estemos cansados, es hoy, no hay otro día. Nos comimos una piña, pero no perdimos la pelea", les dijo Cuello a los jugadores del Tuerto durante la pausa de rehidratación. Y a continuación mandó a la cancha a Brian Lozano y a Alan Torterolo por Lucas de los Santos y Nicolás Medina.

En la cancha, una buena incursión de Xavier Biscayzacú en el área que nadie pudo conectar y un cabezazo de Juan Pablo Goicoechea, fácil de controlar para Franco Torgnascioli, fueron los intentos del violeta, pero el Ciudadano estaba mejor. Enseguida contestó con una buena asociación entre Franco Pizzichillo y Juan Ignacio Quintana, con remate del primero que se desvió y casi se mete en el palo izquierdo de Kevin Dawson.

Esa piña de la que habló Cuello era cada vez más una de knockout. El Huevo Lozano intentó con un tiro libre que él mismo se fabricó, pero Torgnascioli respondió bien y el violeta no tuvo muchas más chances. El nerviosismo y la presión de ir contra el reloj pudieron más. Montevideo City Torque aprovechó una pelota quieta trabajada y así fundamentó la victoria que valió el pase a la fase de grupos y 900.000 dólares para las arcas del club.

Xavier Biscayzacú de Defensor Sporting y Eduardo Agüero de Montevideo City Torque en el partido entre ambos por Sudamericana. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting

Día. martes 3 de marzo de 2026

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fase previa

Transmite. DSports y DGO

Montevideo City Torque. Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (89' Sebastián Cáceres), Pablo Siles (89' Bautista Kociubinski), Gonzalo Montes (78' Kevin Silva); Ramiro Lecchini (70' Juan Ignacio Quintana), Salomón Rodríguez, Esteban Obregon (89' Esteban Obregón).

DT. Marcelo Méndez.

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Lucas de los Santos (69' Brian Lozano), Guillermo de los Santos (82' Valentín Rodríguez), Axel Frugone; Mauricio Amaro, Germán Barrios (39' Mateo Caballero); Juan Pablo Goicoechea (82' Lautaro Navarro), Xavier Biscayzacú, Nicolás Medina (69' Alan Torterolo); Brian Montenegro.

DT. Román Cuello.

Goles. 47' Franco Romero (1-0)

Amarillas. F. Silvera, G. Montes, E. Obregón, F. Torgnascioli (MCT), L. Agazzi, L. De los Santos, J.P. Goicoechea (DSC). Rojas. No hubo.

Árbitro. Carlos Paul Benitez

Asistentes. Milciades Saldivar y Roberto Cañete.

Cuarto. David Ojeda.

VAR. Ulises Mereles y Nadia Weiler (Paraguay).

La previa:

Casualmente, estos dos equipos se enfrentaron hace cinco días por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, encuentro que los entrenadores encararon de una manera diferente. Marcelo Méndez, director técnico de los Ciudadanos, supo dirigir a Defensor Sporting y Román Cuello, entrenador del Tuerto, tuvo su paso por Montevideo City Torque. El pasado jueves, el equipo celeste se llevó la victoria gracias a un gol de Nahuel Da Silva, que luego se fue expulsado.

Más allá de la victoria del Ciudadano, hubo algo que no pasó por alto en el partido. Mientras que Méndez eligió cuidar a sus jugadores para el partido por la Sudamericana y puso un equipo alternativo, Cuello alineó a la mayoría de sus titulares y terminó sufriendo la lesión del arquero Kevin Dawson, que fue duda, pero finalmente será titular.

Desde su vuelta a Primera División, Defensor Sporting no ha podido meterse en fase de grupos de una copa internacional y viene de quedar afuera en dos fases previas de Libertadores. Por su parte, Montevideo City Torque, ascendió el año pasado y sus últimos antecedentes internacionales son haber clasificado a la fase de grupos de Sudamericnaa en 2021 y haber quedado eliminado en primera fase de Libertadores en 2022.