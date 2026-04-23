Con ilusión de Mundial: Rodrigo Zalazar superó su lesión y luego de un mes volvió a jugar con Sporting Braga

Buenas noticias para Marcelo Bielsa, también para la selección de Uruguay, pero sobre todo para el propio Rodrigo Zalazar que luego de un mes volvió a sumar minutos oficiales con la camiseta del Sporting Braga en la recta final de una temporada clave, pensando en la lucha por un lugar en la lista final del Mundial 2026.

El volante ofensivo ingresó en el minuto 62 de lo que fue triunfo por 1-0 de su equipo ante Casa Pia en el marco de la fecha 26 de la Liga de Portugal en la que Sporting Braga se encuentra en la cuarta ubicación y está consiguiendo la clasificación a la UEFA Conference League para la próxima temporada.

Nacido en Albacete, España, pero con raíces uruguayas por ser hijo de José Luis Salazar —exfutbolista uruguayo— es uno de los futbolistas que pelea por un cupo en la nómina de la Copa del Mundo que definirá próxmamente Marcelo Bielsa y sus números en la actual temporada dan que hablar.

Rodrigo Zalazar suma nada menos que 22 goles y siete asistencias en 42 partidos disputados con su equipo en la campaña 25/26 lo que lo convirtió en un pilar de un equipo, pero también entrar de forma definitiva en el radar de la Celeste, aunque se perdió los últimos amistosos por una lesión muscular.

Lo ocurrido lo marginó de los partidos frente a Inglaterra y Argelia, pero también de cinco encuentros con Sporting Braga, más allá de que fue suplente la semana pasada por UEFA Europa League ante Real Betis en la victoria por 4-2 que clasificó a los lusos a las semifinales del certamen continental.

El 22 de marzo había sido su último partido, hasta que el 23 de abril volvió a sumar minutos en el triunfo de su equipo que se consumó gracias al solitario gol de Pau Víctor cuando se jugaban 37 minutos de la primera parte. A su vez, los minutos le dieron la posibilidad de participar en lo que fue el segundo gol del Braga, pero precisamente una posición adelantada suya en el inicio de la misma, anuló el tanto.

El próximo domingo, Sporting Braga enfrentará a Santa Clara por el torneo local, pero luego entre semana disputará la semifinal de ida de la UEFA Europa League ante Friburgo de Alemania —como visitante— para jugar siete días después en Portugal el encuentro de vuelta buscando un lugar en la definición continental donde podría tener como rival a Aston Villa o Nottingham Forest.