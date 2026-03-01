Rodrigo Zalazar volvió a ser vital para el SC Braga: cuatro goles y una asistencia en una semana
El uruguayo de 26 años hace grandes méritos para la consideración de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 para el que faltan 102 días.
Mientras a varios jugadores de la selección uruguaya se les ha complicado para tener minutos en sus equipos, hay uno que los tiene y destaca: Rodrigo Zalazar convirtió cuatro goles y dio una asistencia en una semana perfecta con SC Braga de Portugal.
El volante y extremo uruguayo de 26 años, que salió de las inferiores del Albacete y se destacó en el Schalke 04, tuvo una noche soñada el pasado 21 de febrero cuando hizo dos goles y asistió en el otro tanto en el triunfo 3-2 de su equipo ante el Vitória Guimarães. Para el primer gol, apareció por sorpresa y, para el segundo, le sacó el rédito a su buena pegada desde afuera. Este fin de semana volvió a ser la figura de Los Guerreros del Miño con un doblete.
¡GOOOL DE BRAGA! ⚽— FIX Entertainment (@somosfix) February 28, 2026
Rodrigo Zalazar 🇺🇾 abre el marcador ante Nacional
🎙️ @tabaresdiego - @Federovella
▶️ Mirá la Liga de Portugal 🇵🇹 en exclusiva por FIX en Antel TV pic.twitter.com/haKeSizkCm
SC Braga le ganó 2-1 como visitante a Nacional y los dos tantos del equipo, que está cuarto en la Primeira Liga, en puesto de clasificación a Conference League, los convirtió Zalazar. El primero fue de pierna derecha a la altura de la medialuna: un control orientado y remate cruzado. Para el segundo, con el partido igualado 1-1, una bomba en un penal en los descuentos que le dio la victoria al equipo.
¡GOOOL DE BRAGA! ⚽— FIX Entertainment (@somosfix) February 28, 2026
Rodrigo Zalazar 🇺🇾 de penal pone el 2- 1 ante Nacional
🎙️ @tabaresdiego - @Federovella
▶️ Mirá la Liga de Portugal 🇵🇹 en exclusiva por FIX en Antel TV pic.twitter.com/ngcB1rThwN
La temporada de Rodrigo Zalazar con el Braga es excelente y los números de esta semana tienen que ver con una gran campaña personal, que seguro llama la atención de Marcelo Bielsa de cara a la convocatoria para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, para el que faltan 102 días. El uruguayo lleva 20 goles y cinco asistencias en 37 partidos con el equipo portugués.
¿Encontraste un error?