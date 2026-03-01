Rodrigo Zalazar volvió a ser vital para el SC Braga: cuatro goles y una asistencia en una semana

Mientras a varios jugadores de la selección uruguaya se les ha complicado para tener minutos en sus equipos, hay uno que los tiene y destaca: Rodrigo Zalazar convirtió cuatro goles y dio una asistencia en una semana perfecta con SC Braga de Portugal.

El volante y extremo uruguayo de 26 años, que salió de las inferiores del Albacete y se destacó en el Schalke 04, tuvo una noche soñada el pasado 21 de febrero cuando hizo dos goles y asistió en el otro tanto en el triunfo 3-2 de su equipo ante el Vitória Guimarães. Para el primer gol, apareció por sorpresa y, para el segundo, le sacó el rédito a su buena pegada desde afuera. Este fin de semana volvió a ser la figura de Los Guerreros del Miño con un doblete.

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Rodrigo Zalazar 🇺🇾 abre el marcador ante Nacional



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SC Braga le ganó 2-1 como visitante a Nacional y los dos tantos del equipo, que está cuarto en la Primeira Liga, en puesto de clasificación a Conference League, los convirtió Zalazar. El primero fue de pierna derecha a la altura de la medialuna: un control orientado y remate cruzado. Para el segundo, con el partido igualado 1-1, una bomba en un penal en los descuentos que le dio la victoria al equipo.

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Rodrigo Zalazar 🇺🇾 de penal pone el 2- 1 ante Nacional



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La temporada de Rodrigo Zalazar con el Braga es excelente y los números de esta semana tienen que ver con una gran campaña personal, que seguro llama la atención de Marcelo Bielsa de cara a la convocatoria para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, para el que faltan 102 días. El uruguayo lleva 20 goles y cinco asistencias en 37 partidos con el equipo portugués.