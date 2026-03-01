Paolo Montero rescinde contrato con Juventus y será el entrenador del equipo de Mario Balotelli

El uruguayo Paolo Montero iniciará una nueva etapa como entrenador en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos tras llegar a un acuerdo con el club Al-Ittifaq, donde tendrá en el plantel al experimentado delantero italiano Mario Balotelli.

Montero rescindirá su contrato con Juventus, club donde venía trabajando como entrenador de la Next Gen, en la temporada 2024/25, cuando tambien tuvo que hacerse cargo del primer equipo en dos encuentros: una victoria ante Monza y un empate frente a Bologna. El uruguayo mantenía contrato con la Vecchia Signora y lo rescindió para acertar este nuevo desafío.

Montero, de 54 años, tuvo una carrera destacada como jugador en Juventus luego de haber surgido de Peñarol y repitió a estos dos equipos como entrenador. Paolo comenzó dirigiendo en las formativas del aurinegro antes de dirigir en Argentina a Boca Unidos, Colón de Santa Fe, Rosario Central y San Lorenzo. En Italia fue el director técnico de Sambenedettese, antes de que fuera contratado por la Vecchia Signora.

La llegada de Montero al Al-Ittifaq se produce en un momento significativo para el club de Dubai, que ya había sumado una figura de renombre internacional con el fichaje del delantero italiano Mario Balotelli, de 35 años, quien firmó con el equipo en enero de 2026 por dos años y medio luego de una carrera extensa y con pasos por varios clubes europeos. Montero, por su parte, selló su vínculo hasta 2028.

La decisión de Montero marca también un hito en su carrera como entrenador: tras su paso por las categorías juveniles y la dirección ocasional del primer equipo de Juventus como interino, el DT uruguayo emprende su primera experiencia estable en el fútbol del Medio Oriente, un terreno que ha recibido a numerosos entrenadores europeos y sudamericanos en los últimos años.

Desde un punto de vista histórico, Montero es recordado por su etapa como jugador en Juventus, donde ganó múltiples títulos de liga y copas internacionales antes de iniciar su recorrido como entrenador. El uruguayo tiene entre su palmarés como futbolista, cuatro ligas de Italia, una Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.