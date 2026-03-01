Nacional vs. Peñarol: el historial completo de los clásicos por el Torneo Apertura y quién ganó más títulos

Desde el primer Torneo Apertura, disputado en 1994, se jugaron 31 clásicos por este certamen, con 12 triunfos de Nacional, ocho de Peñarol y 11 empates. En títulos la tendencia es similar: 12 el tricolor, siete el aurinegro.

La diferencia radica en que cuando Nacional ganó el clásico casi siempre se quedó con el Apertura (así ocurrió con diez de los doce títulos) en tanto Peñarol triunfó en seis clásicos por este certamen sin alcanzar después el campeonato. Además, no conviene olvidarlo, el Apertura no se limita a los clásicos rivales: clubes como Defensor Sporting, Liverpool, Danubio, Rentistas o Plaza supieron sacar su tajada del choque de los grandes.

Tras una racha aurinegro en tiempos del segundo Quinquenio, el tricolor dominó la estadística en la primera década del siglo XXI. Pero desde 2012 solo venció en dos clásicos (2014 y 2021) contra tres de su rival.

Entre 2015 y 2020 hubo una curiosa serie de cinco empates consecutivos 1-1. En cambio, en los primeros 11 choques, entre 1994 y 2004, siempre hubo un ganador.

No hubo torneos Apertura en 2005 y 2016 por el cambio de formato de los certámenes, que llevaron a la realización de Campeonatos Uruguayos Especiales, de una sola rueda.

La fugaz adaptación del calendario uruguayo a los estándares europeos determinó que durante esos años el primer torneo según el almanaque fuera el Clausura. Y así se llegó a tener un clásico por el Apertura tan tarde como un 6 de diciembre (2009). Cuando el Apertura volvió a ser el primer certamen del año hubo un clásico tan temprano como el del año pasado: 9 de febrero.

La historia de los clásicos y de los títulos del Torneo Apertura

Sebastián Coates y Nahuel Herrera en el clásico Peñarol-Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli

Esta es la historia de los clásicos y los títulos del Apertura, con la aclaración de que varias veces el campeón uruguayo terminó siendo otro equipo por el peso del Clausura y la Tabla Anual (pero esa es una historia diferente).

1994. El primer Apertura y el primer clásico por ese certamen. Peñarol ganó 2-1, con goles de Darío Silva y Daniel Revelez en contra, con descuento de Osvaldo Canobbio. Antes del partido se produjo un enfrentamiento entre barras bravas de ambos equipos y el asesinato del hincha tricolor Diego Posadas. Los dos grandes fueron sancionados con pérdida de puntos, por lo que el campeón de aquel apertura fue Defensor Sporting.

1995. Nacional lo ganó 2 a 1 con dos tantos de Juan González y descuento de Washington Tais. El tricolor quedó así a un paso del título, pero en las dos fechas que restaban perdió ante Liverpool y empató con Sud América; terminaron definiendo Peñarol y Liverpool en un desempate. El aurinegro ganó 2 a 0 y fue campeón.

1996. Peñarol venció 2-0, con goles de Robert Lima y Antonio Pacheco. Oscar Agui-rregaray pasó al arco aurinegro en los minutos finales por expulsión de Sergio Navarro. Peñarol fue el campeón.

1997. Peñarol se impuso nuevamente 2-0 (Pablo Bengoechea y Antonio Pacheco) aunque el Apertura fue de Nacional.

1998. Nacional ganó 2-0 (Carlos Camejo y Gianni Guigou) y terminó siendo campeón.

1999. Triunfo tricolor con gol de Milton Núñez, camino al título.

2000. Nacional venció 1-0 (Richard Morales) y ganó el Apertura.

2001. Peñarol se impuso 2 a 1 (dos de Carlos Bueno contra uno de Sebastián Abreu) pero el torneo fue para Danubio.

2002. El tricolor se impuso por 2 a 0, con goles de Oscar Javier Morales y Horacio Peralta, y consiguió el título.

2003. Nacional ganó 3-1 un clásico con historia y luego se quedaría con el Apertura. Sebastián Abreu, en medio de la polémica por su habilitación, marcó dos goles y los celebró “firmando” el pase frente al palco oficial. El otro tanto fue de Peralta. Peñarol tuvo un consuelo: Bengoechea, de penal, cortó el invicto de Gustavo Munúa 24 minutos antes de que pudiera superar el récord de Ladislao Mazurkiéwicz.

2004. Dos goles de Alexander Medina contra uno de Sergio Leal le dieron la victoria de atrás al tricolor, que luego ganaría el Apertura.

2005. El primer empate por un Apertura, sin goles. El título sería para Rocha.

2006. Peñarol logró el mayor triunfo por este tipo de torneos, 4 a 1, en gran tarde de Egidio Arévalo Ríos, autor de dos tantos. Los otros fueron de Nicolás Vignieri y Alejandro Delorte. Había empezado ganando Nacional a través de Rodrigo Vázquez. Pero el campeón del Apertura fue Danubio.

2007. Otro empate (1-1, Antonio Pacheco y Richard Morales) y el título para Defensor.

2008. Nacional se impuso con gol de Sergio Blanco y fue campeón del torneo.

2009. La mayor victoria tricolor: 3-0. Mario Regueiro, Nicolás Lodeiro y Santiago García los goleadores, camino al título.

2010. Empate sin goles y campeonato violeta.

2011. Nacional ganó 2-1 con el recordado penal de Álvaro Recoba en los descuentos. El otro gol fue de Gonzalo Bueno y el descuento de Sebastián Rosano. Y el tricolor se quedó con el Apertura.

2012. Otro 0-0 y Peñarol ganador del Apertura.

2013. Peñarol ganó 3 a 2 con gran labor de un joven Jonathan Rodríguez (autor de dos goles) y Luis Aguiar. Iván Alonso y Diego Arismendi los del bolso. El título fue para Defensor.

2014. Otro día histórico. Nacional dio vuelta el resultado en los instantes finales a través de Sebastián Fernández y el célebre gol de tiro libre de Recoba. Antonio Pacheco había convertido para Peñarol. Nacional ganó el Apertura.

2015. Fue empate 1-1, con apertura de Santiago Romero y cierre por Matías Aguirregaray. Peñarol se quedó con el título.

2017. Otro uno a uno (Junior Arias y Rodrigo Aguirre) y Defensor campeón.

2018. Siguieron los 1-1 (Cristian Rodríguez y Gonzalo Bueno). Nacional obtuvo el título.

2019. El primer clásico por un Apertura (y por el Uruguayo profesional) en un estadio que no fue el Centenario. Igualaron a uno en el Campeón del Siglo con la curiosidad de que los dos goles fueron en contra: el Cebolla Rodríguez para el tricolor, Guzmán Corujo para el aurinegro. Peñarol se quedó con el Apertura.

2020. Imposible olvidarlo: en tiempos de la pandemia, sin público en el Estadio Centenario pero con una niebla muy cerrada, empataron a uno: Gonzalo Bergessio y David Terans los goles. Rentistas fue el campeón.

2021. El primer clásico profesional en el Gran Parque Central. Nacional festejó gracias a conquistas de Brian Ocampo y Camilo Cándido, con varios futbolistas regresando en aviones privados de la Copa América de Brasil. El Apertura fue sin embargo para Plaza Colonia.

2022. Peñarol ganó en su estadio con gol de Pablo Ceppelini de penal. Liverpool obtuvo el Apertura.

2023. Peñarol volvió a triunfar en el Campeón del Siglo: Kevin Méndez e Ignacio Laquintana los goleadores. Fue el primer clásico sin hinchas visitantes. El aurinegro ganó el torneo.

2024. Empate sin goles en el Campeón del Siglo. Peñarol conquistó el Apertura.

2025. Otro empate (1-1) en el Gran Parque Central. Maxi Silvera, entonces en Peñarol, abrió el marcador pero luego empató Jeremía Recoba. El título se lo quedó Liverpool.