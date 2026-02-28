Diego Aguirre y el clásico: qué piensan los consejeros de Peñarol sobre el técnico de cara a la visita al GPC

Las estadísticas están para romperse y también para inclinarse hacia y lado u otro. Y Diego Aguirre lo tiene más que claro porque en la previa a un nuevo clásico el hincha de Peñarol revisa los números del entrenador y, aunque no son favorables, hay puntos que se tienen en cuenta en la interna del club para respaldar el trabajo del técnico de 60 años.

En la antesala al encuentro que el Mirasol jugará este domingo desde la hora 19:30 frente a Nacional en el Gran Parque Central, Ovación consultó a varios integrantes del Consejo Directivo que analizaron cómo lo ven al entrenador y qué esperan de él.

““Diego siempre transmite confianza, es una persona positiva y siempre está viendo las cosas buenas cuando salen y cuando no”, dijo el presidente Ignacio Ruglio, agregando: “Estuve el jueves en la práctica en el Campeón del Siglo, me quedé hasta que terminó y está con mucha fe en el plantel que se armó, con fe en el clásico y con ganas que empiece el desafío de la Copa Libertadores a ver cómo nos va”.

“Lo vi muy bien a él, lo vi muy contento con el plantel, con lesionados que ya está recuperando y con ilusión para lo que viene”, añadió Ruglio.

Por otra parte, Gastón Barragán, consejero de Origen Peñarolense, habló de la jerarquía de la Fiera: “Diego te transmite una confianza impresionante. Vos a veces ves un partido y lo ves un poco mal a Peñarol, pero hablás con él y te transmite confianza. Salís como a comerte la cancha porque está dirigiendo a 11 leones que van a ir con todo el domingo a ganar al Gran Parque Central”.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, felicita a Gastón Togni por su gol. Foto: Estefanía Leal.

“Yo a Diego lo veo bien para los clásicos. Si analizamos los últimos, la Supercopa, la final del Intermedio, las dos finales y el clásico del Clausura, yo creo que Nacional no fue superior a Peñarol en ningún de todos esos. Ganamos la Supercopa, ganamos el Intermedio, ganamos muy bien en el Campeón del Siglo 3 a 0. La primera final fueron dos errores puntuales, pero en el segundo tiempo tuvimos todo para ganarlo. Y en el Parque Central también. Si entraba la de Lea Umpiérrez también ganábamos. Se dio una desatención defensiva y terminamos perdiendo, pero no creo que haya sido superior Nacional en el clásico del Parque Central en la final”, analizó el consejero Carbonero.

Otro integrante del Consejo Directivo aurinegro consultado por Ovación remarcó: “Le tengo fe a Diego. Creo que tenemos equipo como para llevarnos el triunfo. Tengo fe”.

“No veo que en el Consejo Directivo haya falta de fe con Diego. Por supuesto siempre están las dudas que aparecen porque ha cometido algunos errores, como todos, pero todavía tiene crédito con nosotros”, sentenció el dirigente que pertenece a la oposición.

Santiago Sánchez fue otro de los que dialogó con Ovación y acerca de lo que significa la Fiera en el club, dijo: “A Diego lo veo muy bien. Es un líder, él representa el sentir de todos los peñarolenses. Los peñarolenses nos vemos reflejados en ciertas personas y él es una de ellas. Son muy pocas las personas que pueden llegar a ser factores de unión entre todos y él está por encima de toda esa cosa por lo circunstanciado que está toda su historia y su forma de ser con el club”, comenzó diciendo.

“Si bien se habla de estadísticas clásicas no favorables, en las que tenía que ganar como finales del Uruguayo las ha ganado como la del 2010 que veníamos de muchísimos años sin ser campeones, clásicos como el 3-0 de 2025 que fue contundente la victoria de Peñarol, porque fue un triunfo futbolístico muy grande con respecto a lo que se dio en cancha y podría haber sido mucho más largo el resultado”.

“Si bien es cierto que ha perdido más de los que ganó, la confianza está intacta porque él le llega a los jugadores y de eso no hay dudas. Inclusive, en finales o partidos definitorios está pareja su estadística”, expresó otro consejero del oficialismo consultado que cerró diciendo: “Espero un partido parejo, como han sido casi todos los clásicos que dirigió él. El que más diferencia tuvo fue el 3-0 en el Campeón del Siglo. Yo realmente lo veo bien a Peñarol para este partido”.

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, dialogando con los medios en conferencia de prensa. Foto: Martín Neira.

Las estadísticas de Diego Aguirre en clásicos como entrenador de Peñarol

Diego Aguirre dirigió 21 clásicos oficiales como entrenador de Peñarol y suma cuatro triunfos, nueve empates y ocho derrotas hasta el momento en todos sus ciclos al frente del equipo.

En materia de encuentros amistosos ante el tricolor, la Fiera disputó ocho encuentros con un saldo hasta el momento de dos victorias, tres empates y la misma cantidad de derrotas.