Bielsa feliz: mirá la asistencia y gol en la hora de Rodrigo Zalazar para que Braga empate ante Sporting Lisboa

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay, recibió este sábado buenas noticias provenientes del fútbol portugués, más precisamente de Rodrigo Zalazar, quien dio una asistencia y marcó un gol en la hora de penal para la igualdad 2-2 de su equipo, el Braga, contra el Sporting Lisboa por la fecha 25 de la liga lusa.

En el minuto 22 se abrió el marcador por medio de Gonçalo Inácio a favor del equipo visitante en el Estadio Municipal de Braga. Sin embargo, 12 minutos más tarde se dio la primera aparición del futbolista que forma parte de la selección uruguaya en el encuentro.

Zalazar recibió un pelotazo cruzado por banda izquierda, llevó a cabo un desborde y lanzó un potente centro rastrero para que Ricardo Horta le rompiera el arco a Rui Tiago Dantas Silva y así decretar el 1-1 momentáneo.

Antes que finalizara la primera parte, el conjunto que dirige técnicamente Rui Borges volvió a ponerse arriba en el tanteador. Aunque en esta oportunidad fue por un tiro desde los 12 pasos donde el colombiano Luis Suárez lo cambió por gol en el minuto 45+2.

Ya en el complemento Braga buscó por todos los medios el gol que le diera el empate y lo consiguió en la última acción del juego. Fue a través de un penal que ejecutó el número 10 del equipo, Zalazara. El uruguayo no lo falló y estampó el 2-2 final.

🇵🇹🔴 Braga 2-2 Sporting de Lisboa | Liga Portugal



RODRIGO ZALAZAR SELLÓ EL EMPATE AGÓNICO



Y ahora PORTO puede tomar 6 PUNTOS DE VENTAJA en la cima 👀pic.twitter.com/FwPx474I4g — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 7, 2026

Según datos que le brindó SofaScore a Ovación, Zalazar fue elegido como la figura del partido con un puntaje de 8.5 debido a que marcó un gol, dio una asistencia, generó tres pases claves, ganó ocho de los 15 duelos que mantuvo y contó con una precisión en sus pases del 82%.

Los datos de Rodrigo Zalazar en el partido entre Braga y Sporting Lisboa.

De esta manera, el elenco de Zalazar quedó en la cuarta posición de la liga portuguesa con 46 unidades gracias a 13 victorias, siete empates y cinco derrotas.

El futbolista de la selección uruguaya está pasando por un gran momento en el conjunto portugués, ya que acumula 21 goles y seis asistencias en 38 encuentros disputados entre todas las competencias.

En ese sentido, son buenas noticias para el argentino Marcelo Bielsa de cara al gran objetivo que se le avecina este año con la Celeste: la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Zalazar ha mostrado una continuidad en su rendimiento a lo largo de la actual temporada.

El exjugador del Schalke O4 de Alemania acumula ocho partidos con la camiseta de la selección de Uruguay, todos con Bielsa en el banco de los suplentes, donde ganó cuatro, empató dos y perdió dos. Además, marcó dos goles.