“La situación económica se inestabilizó”: motivos de Progreso para decidir jugar ante Peñarol en el Centenario

Si bien aún no se terminó de disputar la quinta fecha del Torneo Apertura, Progreso y Peñarol llegaron a un acuerdo para que el Guacho oficie de local en su duelo ante el Mirasol por la décima jornada del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Ovación le consultó a fuentes aurinegras y le informaron que el "acuerdo es total". "Nosotros le aseguramos un mínimo de entradas", añadieron para sellar el arreglo y así el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre no irá al Parque Paladino para enfrentarse con el Gaucho del Pantanoso.

Progreso dio sus motivos para aceptar esto y fue por una declaración del presidente Rodrigo Barrenechea que el propio club difundió. “Debido a la extensión del plazo en la firma de los contratos por derechos de televisión, la situación económica de Progreso se inestabilizó y por tal motivo, debimos buscar distintas opciones para cumplir con jugadores, CT y funcionarios. Los atrasos no llegaron ni a un mes, esto gracias a la gestión financiera realizada en 2025, pero cumplir en tiempo y forma con nuestros trabajadores es una de las metas que nos pusimos antes de asumir como Directiva”, indicó.

“En la Fecha 10 ante Peñarol somos locales y el Abraham Paladino es nuestra casa, pero habilitar el estadio con gradas movibles y asumir los costos de un partido de estas características nos generaba un déficit que hoy el club no puede afrontar. Por eso entendimos que lo más conveniente era buscar un escenario que también nos permitiera tener una recaudación positiva”, apuntó.

“En ese sentido, se alcanzó un acuerdo con Peñarol que asegura un mínimo de entradas y además, recibimos un adelanto económico, que nos permitirá cerrar el mes de enero y mantenernos al día”, recalcó.

“También queremos agradecer a la Mutual por el apoyo y la disposición para ayudar a encontrar soluciones”, concluyó Barrenechea.

¿Cuándo fue la última vez que Peñarol jugó en el Parque Paladino? El 25 de marzo de 2021 y fue por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ese duelo se jugó sin público y pertenecía a la temporada 2020 por lo que había sucedido con el covid-19 y la victoria se la adjudicó el Mirasol por 2-0 con los goles de Gary Kagelmacher y Agustín Álvarez Martínez.

Cómo fue con Nacional

Maxi Gómez celebrando el gol de Julián Millán en la victoria de Nacional ante Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

Progreso ya jugó con Nacional en este certamen y ofició de local en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno el sábado 21 de febrero donde se impuso el tricolor de Jadson Viera por 1-0 gracias al tanto del colombiano Julián Millán. El Estadio Centenario no estaba disponible porque había un recital al otro día.

Al remontarse a la Liga AUF Uruguaya 2025, cuando Progreso fue anfitrión de Nacional resolvió recibirlo en su casa, el Parque Abraham Paladino. Para ello debió añadir tribunas especial para poder alcanzar el aforo requerido y así recibir la habilitación de la Intendencia de Montevideo.

Ese duelo se llevó a cabo el domingo 16 de febrero de 2025 por la tercera fecha del Torneo Apertura y Nacional, que en ese entonces era dirigido por Martín Lasarte, goleó 5-1 al Gaucho del Pantanoso. Los tantos del juego fueron hechos por Jeremía Recoba, Diego Herazo, Nicolás López en dos oportunidades, y Bruno Arady, mientras que en el local anotó Nicolás Fernández.

La realidad de Progreso

Leonel Rocco, DT de Progreso. Foto: Darwin Borrelli.

Progreso está urgido por sumar puntos: se encuentra en la última posición del Torneo Apertura con tan solo un punto en su haber gracias a un empate y tres derrotas. No solo eso, sino que está muy comprometido con el descenso a la Segunda División Profesional.

En ese sentido, este sábado tiene un duelo clave por la permanencia y justo ante un rival directo, Albion. Los dirigidos por Leonel Rocco reciben al Pionero en el Parque Paladino, desde la hora 17:00, por la quina fecha del Torneo Apertura con el afán de sumar su primera victoria oficial en el año.