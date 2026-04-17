Por dónde ver el Mundial 2026: la multinacional que se sumó para poder transmitir el certamen para Uruguay

Tan solo faltan 55 días para que comience el gran evento deportivo del año: la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en. Será un certamen histórico porque por primera vez tendrá tres sedes —que serán Estados Unidos, Canadá y México—, contará con 64 selecciones y un total de 104 partidos. En ese contexto, una multinacional anunció que transmitirá 30 encuentros del torneo más importante a nivel de selecciones. Y se trata de ESPN.

La empresa llegó a un acuerdo para adquirir un paquete de derechos para Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

Los encuentros que transmitirá ESPN por medio de Disney+ serán los siguientes: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

Además, en cada país participante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ESPN en Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos de la selección nacional de ese país, garantizando una cobertura relevante y atractiva para las audiencias locales.

DirecTV, dueño de los derechos televisivos del Mundial 2026 para Latinoamérica

DirecTV posee los derechos televisivos de los 104 partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para Latinoamérica. Es por esto que desde Uruguay se podrán ver todos los encuentros del certamen por medio de la señal deportiva de DSports y su streaming DGO.

Cabe destacar que el Mundial comenzará el jueves 11 de junio cuando se enfrenten México ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, a partir de la hora 16:00, por la primera fecha del Grupo A. Mientras que la final se jugará en el en el MetLife Stadium de East Rutherford en New Jersey, Estados Unidos, el domingo 19 de julio desde la hora 15:00.

El calendario de la selección uruguaya en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay forma parte del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el viernes 26 de junio cerrará su participación en la fase de grupos frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.