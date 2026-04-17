Fernando Muslera: de la "convivencia muy tranquila en la selección" a lo que le sorprendió del Cacique Medina

Fernando Muslera, arquero de la selección uruguaya y de Estudiantes de La Plata, habló este viernes por la mañana y se refirió a cómo encontró el clima interno de la Celeste liderada por Marcelo Bielsa tras retornar a una convocatoria luego de cuatro años: "Sinceramente yo no sabía lo que pasó anteriormente, no sé si fue verdad o no, no sé hasta dónde, no me involucré en eso. Obviamente que uno llega después de cuatro años de no estar y a mi edad lo que hago es observar, tratar de influir lo menos posible en lo que ya vienen (haciendo) en el día a día. Me encontré con mucha tranquilidad; nada de todo eso que se había hablado, no sé si fue por motivos de cambio o no, pero la verdad fue una convivencia muy tranquila, se hizo mucho foco en los partidos y nada más", inició en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Al ser consultado acerca de con qué equipo se encontró, contestó: "Me encontré con un plantel muy preocupado en el sentido de querer mejorar, con mucho entusiasmo y ganas sabiendo que era la última doble fecha previo al Mundial 2026, entonces todos están muy comprometidos de querer revertir la situación y eso está muy bueno porque habla de los grandes jugadores que son y de las ganas que tienen de llegar con todo al Mundial. Creo que lo que se vio en parte de los 180 minutos con los dos partidos dejó demostrado que Uruguay tiene un gran equipo, que no es fácil enfrentarse a todas las selecciones, pero que hay plantel y muchas ganas de competir y de llegar lo más lejos posible".

Fernando Muslera en uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Respecto de la charla que tuvo con Bielsa previo a su citación, le preguntaron si el técnico le había hablado de su rol como referente puertas adentro y respondió: "Él no hizo tanto énfasis en mi liderazgo, la verdad que fue muy directo, no dio muchas vueltas en preguntarme si yo me sentía autoevaluable nuevamente y fue directo. Fue esa nomás la charla, muy corta y específica".

Fernando Muslera y lo que le sorprendió del Cacique Medina en Estudiantes de La Plata

Muslera tiene como director técnico a Alexander "Cacique" Medina en Estudiantes, y no tardó en elogiarlo por su forma de trabajar: "Lo veo muy bien, con mucha intensidad y ganas. Es un entrenador que a mí me sorprendió muchísimo. Había escuchado mucho, pero tenerlo y compartir el día a día, es un apasionado en lo que hace, tanto él como su cuerpo técnico con el Nando Machado. Le están metiendo mucho y tratando de dejar su impronta, como ellos dicen. Han tenido poco tiempo de laburo al venir jugando cada tres días, así que muy contento de tener a un uruguayo como entrenador y con esa energía", dijo.