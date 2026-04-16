Uruguay 1-0 Venezuela en vivo por el Sudamericano Sub 17: gran jugada de Soares da Silva y Gancheff anota

Uruguay se está midiendo ante Venezuela por el Sudamericano Sub 17, desde la hora 17:00 (DSports/DGO), con el fin de conseguir el pasaje al Mundial en Qatar de dicha categoría. El ganador de este cruce entre la Celeste y la Vinotinto obtendrá su pasaje a la Copa del Mundo.

Primer tiempo

Uruguay estuvo a punto de abrir el marcador luego de una buena corrida de Nicolás Scotti, quien ingresó al área y disparó con mucha potencia. Sin embargo, el arquero Sebastián Angulo llevó a cabo una gran tapada para mandar la pelota al tiro de esquina.

Alan Soares da Silva agarró la pelota por el sector izquierdo, encaró a su marcador y lo gambeteó sin gran problema. Entró al área, tiró al arco y el esférico pasó por las piernas del golero Angulo para que Juan Pablo Gancheff la empujara adentro del arco.

Uruguay ante Venezuela en el Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay.

Uruguay 1-0 Venezuela

Hora: 17:00.

Estadio: Ameliano en Villeta.

Árbitro: Jairo Mayorga (COL).

Asistentes: Roberto Padilla, Iris Alarcón (COL).

Cuarto: David Ojeda (PAR).

Uruguay: Luis Machín; Dahel Guedes, Gabriel da Silva, Lautaro Muñiz, Dante Rodella; Facundo Rodríguez, Bruno Bueno, Thiago Brizuela; Nicolás Scotti, Juan Pablo Gancheff, Alan Soares da Silva. DT: Ignacio González.

Venezuela: Sebastián Angulo; Andrew Rasquin, Alessandro Boada, Ángel Mota, Ángel López; Marco Riera, Jesús Barrios; Andy Saavedra, Román Lozada, José Gamboa, Santiago Sánchez. DT: Jhonny Ferreira.

Gol: 34' Juan Pablo Gancheff (U).