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El País Ovación Fútbol

Uruguay 1-0 Venezuela en vivo por el Sudamericano Sub 17: gran jugada de Soares da Silva y Gancheff anota

El combinado que dirige técnicamente Ignacio González sabe que de quedarse con el triunfo se meterá a la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.

El País
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16/04/2026, 17:11
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Juan Pablo Ganchef celebra con Lautaro Muñiz en el partido entre Uruguay y Venezuela en el Sudamericano Sub 17.
Juan Pablo Ganchef celebra con Lautaro Muñiz en el partido entre Uruguay y Venezuela en el Sudamericano Sub 17.
Foto: @Uruguay.

Uruguay se está midiendo ante Venezuela por el Sudamericano Sub 17, desde la hora 17:00 (DSports/DGO), con el fin de conseguir el pasaje al Mundial en Qatar de dicha categoría. El ganador de este cruce entre la Celeste y la Vinotinto obtendrá su pasaje a la Copa del Mundo.

Primer tiempo

Uruguay estuvo a punto de abrir el marcador luego de una buena corrida de Nicolás Scotti, quien ingresó al área y disparó con mucha potencia. Sin embargo, el arquero Sebastián Angulo llevó a cabo una gran tapada para mandar la pelota al tiro de esquina.

Alan Soares da Silva agarró la pelota por el sector izquierdo, encaró a su marcador y lo gambeteó sin gran problema. Entró al área, tiró al arco y el esférico pasó por las piernas del golero Angulo para que Juan Pablo Gancheff la empujara adentro del arco.

Uruguay ante Venezuela en el Sudamericano Sub 17.
Uruguay ante Venezuela en el Sudamericano Sub 17.
Foto: @Uruguay.

Uruguay 1-0 Venezuela

Hora: 17:00.
Estadio: Ameliano en Villeta.
Árbitro: Jairo Mayorga (COL).
Asistentes: Roberto Padilla, Iris Alarcón (COL).
Cuarto: David Ojeda (PAR).

Uruguay: Luis Machín; Dahel Guedes, Gabriel da Silva, Lautaro Muñiz, Dante Rodella; Facundo Rodríguez, Bruno Bueno, Thiago Brizuela; Nicolás Scotti, Juan Pablo Gancheff, Alan Soares da Silva. DT: Ignacio González.

Venezuela: Sebastián Angulo; Andrew Rasquin, Alessandro Boada, Ángel Mota, Ángel López; Marco Riera, Jesús Barrios; Andy Saavedra, Román Lozada, José Gamboa, Santiago Sánchez. DT: Jhonny Ferreira.

Gol: 34' Juan Pablo Gancheff (U).

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