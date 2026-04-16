Subastan una camiseta usada por Héctor Molina en una de las finales de la Libertadores 1980 ganada por Nacional

Un reconocida tienda en línea británica lanzó la subasta de la camiseta que utilizó Héctor Molina en la final de vuelta de la Copa Libertadores 1980 que ganó Nacional. El lateral derecho fue multicampeón con el Bolso al ganar también la Copa Intercontinental 1980, el Campeonato Uruguayo de ese año y la edición de la Libertadores 1988.

La página web Classic Football Shirts fue la encargada de dar a conocer los detalles para los interesados en adquirir la camiseta número 13 que se usó en aquel partido decisivo. El precio inicial estipulado fue de 100 libras ($5400), pero hasta este jueves por la tarde la oferta mínima permitida era de 430 libras ($23.000).

La camiseta de Héctor Molina, que será subastada por el sitio Classic Football Shirts. Foto: Captura de www.classicfootballshirts.co.uk.

La fecha límite para poder participar es el lunes 20 de abril, día en el que se anunciará quién adquirió esta indumentaria oficial.

El recordado título de Nacional en la Copa Libertadores 1980

El título de la Libertadores 1980 se definió en una llave a dos partidos. El compromiso de ida se disputó el 30 de julio en el Estadio Beira Río. Aquella vez finalizaron igualados 0-0. El cruce de vuelta se jugó el 6 de agosto ante un Estadio Centenario repleto que fue testigo de la coronación del equipo liderado por Juan Martín Mugica.

La figura de aquella definición fue Waldemar Victorino, el autor del gol de cabeza con el que el Bolso terminó celebrando tras una asistencia de José Hermes Moreira. El delantero finalizó aquella edición del certamen continental como el máximo artillero con seis goles.

En aquella ocasión Nacional logró imponerse ante un rival de jerarquía que tenía a jugadores de renombre como Jair y Mauro Galvao. El capitán del Bolso fue el mediocampista Víctor Espárrago y también tenían otros referentes como Juan Carlos "Cacho" Blanco y Julio César Morales.

En el partido donde alcanzaron la cima de América por segunda vez en su historia, los tricolores formaron de la siguiente manera: Rodolfo Rodríguez; José Hermes Moreira, Juan Carlos Blanco, Hugo De León, Washington González; Víctor Espárrago, Eduardo De la Peña, Arsenio Luzardo; Alberto Bica, Waldemar Victorino, Julio César Morales.

De todas formas, a lo largo del torneo hubo algunas modificaciones para encuentros específicos, por lo que José Rosauro Cabrera y Dardo Pérez, que por entonces era un juvenil, tuvieron un rol importante para el logro colectivo.

Víctor Espárrago: "Sigo disfrutando con Nacional"

En diálogo con la cuenta oficial de Nacional, Espárrago contó su sentimiento por la institución: "Nacional ha sido parte de mi vida, y lo sigue siendo porque sigo sufriendo o disfrutando con Nacional y, sinceramente, estoy muy agradecido al Club Nacional de Football por todo lo que me ha dado y me han dejado hacer dentro de la institución".