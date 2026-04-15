El jugador de Nacional que podría volver ante Liverpool, la incógnita con Mejía y el reto de suplir al Diente

El Nacional de Jorge Bava logró este martes su primera victoria en el grupo B de la Copa Libertadores, pero ya tiene la mira puesta en el cruce del próximo domingo ante Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura, donde asumirá el desafío de intentar cortar una racha de dos caídas al hilo frente a Deportivo Maldonado y Central Español.

Por lo ocurrido en el último partido por el ámbito local, donde convirtió un doblete y luego fue expulsado, Nicolás "Diente" López no podrá estar a disposición para enfrentar al negriazul, por lo que el técnico asumirá el desafío de reemplazar a una de sus principales figuras, que a su vez viene de repartir dos asistencias y anotar un gol contra Deportes Tolima por el máximo certamen continental.

En el área de sanidad el Bolso recibió una buena noticia dado que Camilo Cándido ya se encuentra apto desde el plano físico para entrenar a la par del grupo, y está previsto que lo haga por primera vez este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Camilo Cándido durante un entrenamiento con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: @Nacional.

En el caso de Emiliano Ancheta, quien el pasado 5 de abril sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, el lateral aún continúa en recuperación, al igual que Gonzalo Carneiro, quien se sintió en el debut copero frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Gonzalo Carneiro en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional. Foto: EFE.

El delantero debió ser reemplazado en el entretiempo por Juan Cruz de los Santos tras retirarse de la cancha con evidentes muestras de dolor. En los días posteriores se confirmó el "desgarro en el cuádriceps izquierdo", de acuerdo a lo divulgado por la sanidad del club el pasado viernes 10 de abril. Por tanto, aún le restan algunas semanas de recuperación.

La interrogante con Luis Mejía luego del esfuerzo que hizo en Copa Libertadores

Luis Mejía haciendo los trabajos previos al partido entre Nacional y Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

"Sabemos que no estoy al cien por ciento, hice un esfuerzo importantísimo y lo volvería a hacer, tanto para Nacional como para mi selección. Era un partido importante, quería estar, hice todo lo posible y me dio para estar. Obviamente no al cien por ciento, pero lo importante es la victoria, el grupo hizo un esfuerzo importantísimo y agradecerle a cada una de las personas que me ayudaron para que estuviera en cancha", dijo Luis Mejía ni bien finalizó el partido por Libertadores.

Ahora, ya con varios días de trabajo por delante, resta saber si el arquero se siente bien como para jugar el fin de semana o si volverá a la titularidad Ignacio Suárez con la mira en regresar a la senda triunfal a nivel local.