Comisión Disciplinaria redujo sanción al dirigente Federico Britos tras el recurso presentado por Nacional

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió reducir la sanción impuesta al dirigente de Nacional, Federico Britos, tras analizar el recurso de revisión presentado por la institución.

En el fallo fechado el 14 de abril de 2026, el órgano disciplinario decidió acoger parcialmente el recurso, dejando sin efecto la sanción inicial de 45 días y fijando una nueva pena de un mes de inhabilitación en el ejercicio de sus derechos dentro de la AUF.

El caso se originó a partir del informe del árbitro Javier Burgos, quien denunció que, tras el encuentro entre Nacional y Central Español, ya en el túnel rumbo a los vestuarios, Britos lo interceptó y realizó reiterados reclamos por fallos arbitrales, incluyendo contacto físico en dos oportunidades.

Si bien la comisión entendió que la conducta del dirigente encuadra dentro de la infracción prevista en el artículo 9.1 del Código Disciplinario, relativa a acciones físicas sobre árbitros, también consideró que "la entidad del contacto no fue violenta, intimidante ni amenazante" lo que resultó determinante para atenuar la sanción.

Además, se valoró que las pruebas fílmicas aportadas por el club no lograron desacreditar completamente el informe arbitral, que goza de presunción de veracidad, aunque sí permitieron contextualizar la situación y su intensidad.

"Sé lo que hice y lo que no. Fui a pedirle explicaciones de los dos penales, con respeto, con las pulsaciones del partido, pero sin faltarle el respeto. No hubo contacto físico y menos agresión y hay muchos testigos", declaró Britos a Ovación en su momento desde el hotel donde se hospedaba la delegación tricolor cuando enfrentó en el debut copero a Coquimbo Unido de Chile.

Federico Britos, dirigente de Nacional, en la delegación que viajó a Chile para el partido ante Coquimbo. Foto: Nahuel Casuriaga.

Además había agregado "Si la pena es esa (45 días), será esa y por ese lado estoy tranquilo, pero si el fallo dice eso (agresión) vamos a tener que apelar, no por los 45 días, pero no me voy a comer una injusticia de esa forma porque lejos está de existir una agresión", manifestó.

La adscripta a la presidencia de Nacional, Maggie Giuria, también se expresó con respecto al comunicado inicial de la Comisión Disciplinaria, "Yo estaba ahí en el vestuario, no vi ninguna agresión, me llamó poderosamente la atención la sanción, especialmente porque es la primera vez que lo denuncian. La verdad que pensé que se iba a ir con una amonestación y ya. Creo que sufrió de ser joven y a veces caer en eso de medidas ejemplarizantes. Calculo que Fede va a apelar y que todo esto va a esclarecerse. Me parece que una cosa es defender a Nacional y quizás hacer un reclamo de manera vehemente y otra cosa es la agresión; está bueno que estas cosas se esclarezcan para también defender a Fede. Me pareció bastante exagerada” declaró Giuria a Ovación.

De esta manera, Britos cumplirá una sanción menor a la inicialmente establecida, en un fallo que marca un punto intermedio entre la postura del árbitro y la defensa presentada por el club tricolor.